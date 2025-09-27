2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Készpénzes euró bankjegyek és jegyzetfüzet tőzsdei mutatókkal (pénz, gazdaság, üzlet, pénzügy, infláció, válság)
Világ

Elbújhatnak a gazdagok? Új adóval vadásznák le a szupervagyonos embereket

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 15:48

Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat. A közgazdász Gabriel Zucmanról elnevezett új adóterv szerint azok a személyek, akiknek vagyona meghaladja a 100 millió eurót, évente minimum 2 százalékos adót fizetnének.

A franciák számításai szerint körülbelül 1800 ember esne bele a körbe. Ez első hallásra nem tűnik soknak, de a javaslat készítői szerint a tehetős réteg hozzájárulása érezhetően javíthatná az állam pénzügyi helyzetét - írja elemzésében az Euronews.

A támogatók azt állítják, hogy a Zucman-adó akár 20 milliárd eurót is termelhetne évente Franciaországban, míg egész Európában 67 milliárd eurós pluszbevételre lenne esély. Ez a pénz a költségvetési hiány csökkentésére vagy közszolgáltatások finanszírozására is fordítható lenne.

Kritikus hangok

A közgazdászok egy része azonban szkeptikus. Vannak, akik szerint a valós bevétel inkább csak 5 milliárd euró lehet, sőt az sem kizárt, hogy a leggazdagabbak ügyes adótervezéssel teljesen ki tudják játszani a szabályt. Felmerül az a kockázat is, hogy a tehetősek egy része külföldre viszi vagyonát, bár eddigi tapasztalatok szerint az ilyen „adóexodus” ritkán éri el a kritikus szintet.

Mit csinálnak más országok?

  • Spanyolországban 3 millió euró fölötti vagyonra vetettek ki különadót.
  • Norvégiában 1,1%-os vagyonadó létezik, már 1,7 millió eurótól.
  • Svájcban kantononként változik a vagyonadó mértéke, és ott éppen az öröklési adó szigorítását vitatják.

Franciaországban jelenleg nincs általános vagyonadó, csupán az ingatlanokra vonatkozó adó él, ha azok értéke meghaladja az 1,3 millió eurót.

Kapcsolódó cikkeink:

A Zucman-adó politikai üzenete egyértelmű: a legtehetősebbeknek is jobban ki kell venniük a részüket a közteherviselésből. Kérdés azonban, hogy a gyakorlatban valóban ennyi pénzt hozna-e az intézkedés, vagy csupán szimbolikus gesztus marad.

Egy biztos: a vita rávilágít arra, hogy Európa több országában egyre erősebb az igény az adórendszerek igazságosabbá tételére, még ha ennek ára a gazdagok elégedetlensége is.
Címlapkép: Getty Images
#európa #adó #költségvetés #bevétel #spanyolország #franciaország #világ #gazdagok #szupergazdagok #vagyonadó #adórendszer

