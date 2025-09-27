Elbújhatnak a gazdagok? Új adóval vadásznák le a szupervagyonos embereket

Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat. A közgazdász Gabriel Zucmanról elnevezett új adóterv szerint azok a személyek, akiknek vagyona meghaladja a 100 millió eurót, évente minimum 2 százalékos adót fizetnének.

A franciák számításai szerint körülbelül 1800 ember esne bele a körbe. Ez első hallásra nem tűnik soknak, de a javaslat készítői szerint a tehetős réteg hozzájárulása érezhetően javíthatná az állam pénzügyi helyzetét - írja elemzésében az Euronews.

A támogatók azt állítják, hogy a Zucman-adó akár 20 milliárd eurót is termelhetne évente Franciaországban, míg egész Európában 67 milliárd eurós pluszbevételre lenne esély. Ez a pénz a költségvetési hiány csökkentésére vagy közszolgáltatások finanszírozására is fordítható lenne.

Kritikus hangok

A közgazdászok egy része azonban szkeptikus. Vannak, akik szerint a valós bevétel inkább csak 5 milliárd euró lehet, sőt az sem kizárt, hogy a leggazdagabbak ügyes adótervezéssel teljesen ki tudják játszani a szabályt. Felmerül az a kockázat is, hogy a tehetősek egy része külföldre viszi vagyonát, bár eddigi tapasztalatok szerint az ilyen „adóexodus” ritkán éri el a kritikus szintet.

Mit csinálnak más országok?

Spanyolországban 3 millió euró fölötti vagyonra vetettek ki különadót.

Norvégiában 1,1%-os vagyonadó létezik, már 1,7 millió eurótól.

Svájcban kantononként változik a vagyonadó mértéke, és ott éppen az öröklési adó szigorítását vitatják.

Franciaországban jelenleg nincs általános vagyonadó, csupán az ingatlanokra vonatkozó adó él, ha azok értéke meghaladja az 1,3 millió eurót.

A Zucman-adó politikai üzenete egyértelmű: a legtehetősebbeknek is jobban ki kell venniük a részüket a közteherviselésből. Kérdés azonban, hogy a gyakorlatban valóban ennyi pénzt hozna-e az intézkedés, vagy csupán szimbolikus gesztus marad.

Egy biztos: a vita rávilágít arra, hogy Európa több országában egyre erősebb az igény az adórendszerek igazságosabbá tételére, még ha ennek ára a gazdagok elégedetlensége is.