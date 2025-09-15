„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Franciaország bajban: rekordhiány, sztrájk, leminősítés: mi jöhet még?
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt a költségvetés összeállítása során, miközben a szakszervezetek sztrájkokra készülnek a kiadáscsökkentések, a munkaadók pedig az adóemelések ellen tiltakoznak.
A Fitch pénteken A+ besorolásra rontotta Franciaország hitelminősítését az eddigi AA- szintről, politikai instabilitásra és növekvő államadósságra hivatkozva. Ez Franciaország eddigi legalacsonyabb hitelminősítése, amely néhány nappal azután következett be, hogy Emmanuel Macron elnök Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek - ő Macron ötödik kormányfője két év alatt - írta a Reuters.
Az elemzők szerint a piacok már beárazták a leminősítést, így a francia kötvények kockázati felára a német államkötvényekhez képest stabil maradt, körülbelül 80 bázisponton, miközben a francia részvények emelkedtek, az euró árfolyama pedig alig változott.
A leminősítés időzítése azonban rendkívül kedvezőtlen. Lecornunak október 7-ig, legkésőbb október 13-ig kell benyújtania a 2026-os költségvetés első tervezetét a parlamentnek. A miniszterelnök szinte lehetetlen feladat előtt áll: meg kell felelnie a befektetők elvárásainak a kiadások csökkentésével kapcsolatban, miközben három ideológiailag különböző parlamenti blokk támogatását is meg kell szereznie.
A szakszervezetek csütörtökre országos sztrájkot hirdettek a költségvetési hiány csökkentésére irányuló tervek ellen. Franciaország jelenleg az eurózóna legnagyobb, a GDP 5,4%-át kitevő költségvetési hiányával küzd.
Lecornu első hivatali nyilatkozataiban bejelentette, hogy elveti elődje népszerűtlen tervét két munkaszüneti nap eltörléséről, és nyitott a gazdagok magasabb adóztatásáról szóló tárgyalásokra. A szocialisták a szupergazdagokra kivetett vagyonadót követelnek kormánytámogatásuk feltételeként, amit a MEDEF munkaadói szövetség vezetője, Patrick Martin határozottan ellenez.
A jelentős adóemelés elidegeníthetné a konzervatív Republikánusokat is, akiknek vezetője, a leköszönő belügyminiszter Bruno Retailleau szerint a szocialisták követelései csak rontanának a már így is magas adóterhekkel küzdő Franciaország helyzetén.
Lecornu hangsúlyozta, hogy a növekvő hitelfelvételi költségek miatt a költségvetésnek "egészséges pályára" kell állítania az államháztartást, ugyanakkor elismerte, hogy a végső költségvetés "szinte biztosan" nem fogja teljes mértékben tükrözni saját meggyőződését.
A Jefferies közgazdásza, Mohit Kumar szerint továbbra is negatív kilátások várnak Franciaországra, mivel nem látszik, hogyan tudna a Lecornu-kormány hiteles költségvetési reformokat végrehajtani. Kumar fő aggodalma a Moody's és az S&P közelgő október 24-i és november 28-i hitelminősítői felülvizsgálata, amelyek újabb leminősítéshez vezethetnek, ami kikényszerített francia államkötvény-eladásokat eredményezhet.
Közben a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen továbbra is új parlamenti választások kiírását sürgeti, amit Macron eddig elutasított. A párt vezetője, Jordan Bardella szerint Lecornunak egyértelmű szakítást kell mutatnia a korábbi politikával, különben a kormánya ellen szavaznak.
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart csütörtökön Lengyelország kérésére, miután példátlan orosz drónbehatolás történt a közép-európai ország légterébe.
Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Az Európai Bizottság elnöke strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen.
Itt a világ leggazdagabb embereinek listája: Musk vagyona már 438 milliárd dollár, Trump csak a 201. helyen
A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
A lengyel kormányfő arról is beszélt, hogy Varsó életbe akarja léptetni a NATO 4-es cikkelyét.