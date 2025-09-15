Franciaország bajban: rekordhiány, sztrájk, leminősítés: mi jöhet még?

A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt a költségvetés összeállítása során, miközben a szakszervezetek sztrájkokra készülnek a kiadáscsökkentések, a munkaadók pedig az adóemelések ellen tiltakoznak.

A Fitch pénteken A+ besorolásra rontotta Franciaország hitelminősítését az eddigi AA- szintről, politikai instabilitásra és növekvő államadósságra hivatkozva. Ez Franciaország eddigi legalacsonyabb hitelminősítése, amely néhány nappal azután következett be, hogy Emmanuel Macron elnök Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek - ő Macron ötödik kormányfője két év alatt - írta a Reuters.

Az elemzők szerint a piacok már beárazták a leminősítést, így a francia kötvények kockázati felára a német államkötvényekhez képest stabil maradt, körülbelül 80 bázisponton, miközben a francia részvények emelkedtek, az euró árfolyama pedig alig változott.

A leminősítés időzítése azonban rendkívül kedvezőtlen. Lecornunak október 7-ig, legkésőbb október 13-ig kell benyújtania a 2026-os költségvetés első tervezetét a parlamentnek. A miniszterelnök szinte lehetetlen feladat előtt áll: meg kell felelnie a befektetők elvárásainak a kiadások csökkentésével kapcsolatban, miközben három ideológiailag különböző parlamenti blokk támogatását is meg kell szereznie.

A szakszervezetek csütörtökre országos sztrájkot hirdettek a költségvetési hiány csökkentésére irányuló tervek ellen. Franciaország jelenleg az eurózóna legnagyobb, a GDP 5,4%-át kitevő költségvetési hiányával küzd.

Lecornu első hivatali nyilatkozataiban bejelentette, hogy elveti elődje népszerűtlen tervét két munkaszüneti nap eltörléséről, és nyitott a gazdagok magasabb adóztatásáról szóló tárgyalásokra. A szocialisták a szupergazdagokra kivetett vagyonadót követelnek kormánytámogatásuk feltételeként, amit a MEDEF munkaadói szövetség vezetője, Patrick Martin határozottan ellenez.

A jelentős adóemelés elidegeníthetné a konzervatív Republikánusokat is, akiknek vezetője, a leköszönő belügyminiszter Bruno Retailleau szerint a szocialisták követelései csak rontanának a már így is magas adóterhekkel küzdő Franciaország helyzetén.

Lecornu hangsúlyozta, hogy a növekvő hitelfelvételi költségek miatt a költségvetésnek "egészséges pályára" kell állítania az államháztartást, ugyanakkor elismerte, hogy a végső költségvetés "szinte biztosan" nem fogja teljes mértékben tükrözni saját meggyőződését.

A Jefferies közgazdásza, Mohit Kumar szerint továbbra is negatív kilátások várnak Franciaországra, mivel nem látszik, hogyan tudna a Lecornu-kormány hiteles költségvetési reformokat végrehajtani. Kumar fő aggodalma a Moody's és az S&P közelgő október 24-i és november 28-i hitelminősítői felülvizsgálata, amelyek újabb leminősítéshez vezethetnek, ami kikényszerített francia államkötvény-eladásokat eredményezhet.

Közben a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen továbbra is új parlamenti választások kiírását sürgeti, amit Macron eddig elutasított. A párt vezetője, Jordan Bardella szerint Lecornunak egyértelmű szakítást kell mutatnia a korábbi politikával, különben a kormánya ellen szavaznak.