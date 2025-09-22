2025. szeptember 22. hétfő Móric
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
Világ

Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 12:15

Az európai kormányok több lehetőséget mérlegelnek a gazdagok adóztatására, de a közvetlen vagyonadók nem feltétlenül jelentik a leghatékonyabb megoldást - jelentette a Reuters.

A pénzügyi nehézségekkel küzdő európai kormányok, amelyek a gazdagok fokozottabb adóztatásával próbálják betömni a költségvetési lyukakat és csökkenteni a növekvő egyenlőtlenséget, szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a közvetlen vagyonadók ritkán generálnak jelentős bevételt és gyakran elkerülik fő célpontjaikat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) nemrég kiadott útmutatójában hangsúlyozta: "A vagyoni egyenlőtlenséggel kapcsolatos aggodalmak nem jelentik azt, hogy a kormányoknak nettó vagyonadókat kellene alkalmazniuk. A tőkejövedelem-adók javítása általában méltányosabb és hatékonyabb is."

Európában Svájc, Spanyolország és Norvégia különböző formában alkalmaz vagyonadót a bizonyos szint feletti vagyonnal rendelkezőkre, míg Franciaország és Nagy-Britannia jelenleg fontolgatja ezt a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

Visszatérhet a többkulcsos adórendszer itthon? Annak fájna nagyon, aki ennyit keres
EZ IS ÉRDEKELHET
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer itthon? Annak fájna nagyon, aki ennyit keres
Régóta társadalmi vita tárgyát képezi, hogy milyen adórendszer lenne igazságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb Magyarországon.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országában az átlagos felső jövedelemadó-kulcs az 1980-as 66%-ról napjainkra 43%-ra csökkent. A társadalom csúcsán lévő 0,0001% szinte alig fizet adót olyan országokban, mint Franciaország vagy Hollandia, mivel vagyonukat holdingcégekbe helyezhetik.

Gabriel Zucman, a Párizsi Közgazdaságtudományi Egyetem professzora, aki a francia leggazdagabb 0,01%-ra kivetendő 2%-os vagyonadó javaslat mögött áll, hangsúlyozta: "Biztosítanunk kell, hogy a milliárdosok legalább annyit fizessenek, mint más társadalmi csoportok. Ez az adóigazságosság alapvető elveinek kérdése."

A vagyonadók jellemzően szerény, a GDP néhány tizedszázalékát kitevő bevételt generálnak, mivel az adófizetők, különösen a szupergazdagok, könnyen védhetik vagyonukat vállalkozásokba, vagyonkezelő alapokba helyezéssel, vagy adóparadicsomokba történő átcsoportosítással.

A vagyonadó általában minden vagyontípusra azonos kulccsal vonatkozik, ami hátrányosan érinti az alacsonyabb hozamú eszközök tulajdonosait. Ezzel szemben a tőkéből származó jövedelem (például osztalék és árfolyamnyereség) adóztatása a tényleges hozamra vonatkozik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mivel a tőkejövedelmek általában alacsonyabb adókulcs alá esnek, mint a munkajövedelmek, a vagyonadó támogatói szerint itt van tér a változtatásra. Az OECD szerint "a nyereség kedvező adókezelése jelentős tényező a nagy vagyonnal rendelkező személyek alacsony tényleges adókulcsaiban".

A megoldások között szerepelhet az árfolyamnyereségre vonatkozó mentességek megszüntetése, valamint annak biztosítása, hogy ezeket legkésőbb az eszközök öröklésénél vagy az adófizető országelhagyásakor megadóztassák.

Az örökösödési adó, bár néha lekicsinylően "halálozási adónak" nevezik, az OECD szerint mind méltányos, mind hatékony. Előnyei vannak a vagyonadóval szemben, például nem veszi el az emberek kedvét az időskorra való takarékoskodástól.

Bár a legtöbb fejlett gazdaság adóztatja az örökölt vagyont, nem mindegyik használja ki teljes mértékben ezt az eszközt. A legtöbb nem adóztatja a nem realizált árfolyamnyereséget, és bőkezű kedvezményeket biztosít az üzleti vagyonra.

A döntéshozóknak egyensúlyt kell találniuk az adóbevételek növelése és a gazdagok más joghatóságokba való elvándorlásának megakadályozása között. A Tax Justice Network adóaktivista csoport szerint azonban mindenki profitálna a szűkebb vagyoni szakadékból, mivel "a magas egyenlőtlenségek aláássák a gazdasági növekedést és a várható élettartamot is".
Címlapkép: Getty Images
#adozas #kormány #európa #adó #világ #gazdagok #szegények #vagyonadó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:30
13:01
12:44
12:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
2025. szeptember 22.
Óriási gázhazárdírozásba kezd Magyarország: ennek a fele sem tréfa, ez sokaknak nem fog tetszeni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
20 órája
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
4
1 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
2 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 13:01
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 10:30
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 12:31
Ami szeptember 22-én jön Magyarországon, olyan nem lesz több idén