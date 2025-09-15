2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
katonának öltözött személy jobb kezével egy katonai motoros sisakot tart a második világháborúból származó védőszemüveggel
Világ

Kimondta az egyik NATO-vezető: tényleg elkerülhetetlen a háború, nincs már remény?

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 09:15

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz. A miniszter a Kyiv Independentnek adott interjújában pozitívan értékelte a szövetség válaszát a szeptember 10-i orosz dróntámadásra, és hangsúlyozta, hogy a NATO egységes és felkészült - számolt be a Kyiv Independent.

A lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vereséget szenvedett a NATO-val való legutóbbi konfrontációban. "Úgy gondolom, Oroszország veszített ebben a konfrontációban" - nyilatkozta Sikorski a kijevi Yalta European Strategy konferencián.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az orosz drónok által okozott légtérsértés nyomán Lengyelország a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti konzultációt kezdeményezett, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egyeztetést kérjenek, ha biztonságukat veszélyeztetve érzik. A szövetség válaszul elindította az "Eastern Sentry" elnevezésű elrettentő hadműveletet.

Sikorski szerint az orosz támadás azért nem váltotta ki a kollektív védelemről szóló 5. cikkely aktiválását, mert csak kisebb anyagi kár keletkezett és nem voltak halálos áldozatok. Ugyanakkor figyelmeztetett: "Ez az, ami felé Oroszország vészesen közeledik."

Kapcsolódó cikkeink:

A külügyminiszter megerősítette, hogy emberéletek kioltása vagy a rzeszówi repülőtér megtámadása - amely kulcsfontosságú logisztikai központ Ukrajna nyugati támogatása szempontjából - már elérné az 5. cikkely aktiválásához szükséges küszöböt. "Egyes médiumok azt találgatják, hogy néhány drón röppályája Rzeszów felé vezetett – ez az a fő repülőtér, amelyen keresztül a felszerelések eljutnak Ukrajnába" - mondta Sikorski.

A lengyel diplomácia vezetője egyetértett azzal, hogy az orosz akció a NATO védelmi képességeinek és a keleti szárny iránti elkötelezettségének tesztelése volt. Bár a lengyel választ sikeresnek értékelte, elismerte, hogy országának jobban fel kell készülnie a hasonló támadásokra.

Az incidens következtében Ukrajna felajánlotta Lengyelországnak, hogy segít fejleszteni Varsó elektronikus hadviselési és drónelhárító képességeit. A lengyel védelmi minisztérium szeptember 12-én bejelentette, hogy ukrán és lengyel szakemberek közösen fognak gyakorolni drónok és drónelhárító rendszerek használatában lengyel területen.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez a másik dolog, amit Putyin elért ezzel a támadással. A közvéleményünk most – helyesen – szorosabb együttműködést követel Ukrajnával, mivel önöknek van a legfrissebb, leginkább releváns tapasztalatuk és a legújabb fegyvereik az orosz drónok elfogására

- nyilatkozta Sikorski az ukrán lapnak, hozzátéve, hogy Putyin felgyorsíthatta a lengyel-ukrán együttműködést a fegyvergyártásban.

A külügyminiszter szerint a támadás után ismét napirendre kerülhet az a lehetőség is, hogy az ukrán légtér egy részét a NATO légvédelmi rendszereivel zárják le.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #ukrán #orosz #lengyelország #külügyminiszter #lengyel #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:11
10:02
09:46
09:41
09:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
2025. szeptember 14.
Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Leteszteltük az osztrák, szlovák és a magyar Lidl kínálatát
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
1 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Fordulat a háborúban? Zelenszkij bejelentést tett a béketárgyalásokról
4
2 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
5
3 hete
Kemény bejelentés érkezett Trumptól: borzasztó hír ez Zelenszkijnek, mindent átírhat a háborúban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó érték
A nettó és a bruttó érték a gazdálkodó szervek, társaságok nyilvántartásaiban kimutatott sajátos értékforma. A számvitel a beszerzéskori árviszonyokat konzerválja, rugalmatlan a kereslet-kínálat változásaival szemben, nem tükrözi a műszaki alkalmasságot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 10:02
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 09:06
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a két körzetben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 09:01
Ha ilyet találsz a földön, haza ne vidd: engedély kell hozzá