Kimondta az egyik NATO-vezető: tényleg elkerülhetetlen a háború, nincs már remény?
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz. A miniszter a Kyiv Independentnek adott interjújában pozitívan értékelte a szövetség válaszát a szeptember 10-i orosz dróntámadásra, és hangsúlyozta, hogy a NATO egységes és felkészült - számolt be a Kyiv Independent.
A lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vereséget szenvedett a NATO-val való legutóbbi konfrontációban. "Úgy gondolom, Oroszország veszített ebben a konfrontációban" - nyilatkozta Sikorski a kijevi Yalta European Strategy konferencián.
Az orosz drónok által okozott légtérsértés nyomán Lengyelország a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti konzultációt kezdeményezett, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egyeztetést kérjenek, ha biztonságukat veszélyeztetve érzik. A szövetség válaszul elindította az "Eastern Sentry" elnevezésű elrettentő hadműveletet.
Sikorski szerint az orosz támadás azért nem váltotta ki a kollektív védelemről szóló 5. cikkely aktiválását, mert csak kisebb anyagi kár keletkezett és nem voltak halálos áldozatok. Ugyanakkor figyelmeztetett: "Ez az, ami felé Oroszország vészesen közeledik."
A külügyminiszter megerősítette, hogy emberéletek kioltása vagy a rzeszówi repülőtér megtámadása - amely kulcsfontosságú logisztikai központ Ukrajna nyugati támogatása szempontjából - már elérné az 5. cikkely aktiválásához szükséges küszöböt. "Egyes médiumok azt találgatják, hogy néhány drón röppályája Rzeszów felé vezetett – ez az a fő repülőtér, amelyen keresztül a felszerelések eljutnak Ukrajnába" - mondta Sikorski.
A lengyel diplomácia vezetője egyetértett azzal, hogy az orosz akció a NATO védelmi képességeinek és a keleti szárny iránti elkötelezettségének tesztelése volt. Bár a lengyel választ sikeresnek értékelte, elismerte, hogy országának jobban fel kell készülnie a hasonló támadásokra.
Az incidens következtében Ukrajna felajánlotta Lengyelországnak, hogy segít fejleszteni Varsó elektronikus hadviselési és drónelhárító képességeit. A lengyel védelmi minisztérium szeptember 12-én bejelentette, hogy ukrán és lengyel szakemberek közösen fognak gyakorolni drónok és drónelhárító rendszerek használatában lengyel területen.
Ez a másik dolog, amit Putyin elért ezzel a támadással. A közvéleményünk most – helyesen – szorosabb együttműködést követel Ukrajnával, mivel önöknek van a legfrissebb, leginkább releváns tapasztalatuk és a legújabb fegyvereik az orosz drónok elfogására
- nyilatkozta Sikorski az ukrán lapnak, hozzátéve, hogy Putyin felgyorsíthatta a lengyel-ukrán együttműködést a fegyvergyártásban.
A külügyminiszter szerint a támadás után ismét napirendre kerülhet az a lehetőség is, hogy az ukrán légtér egy részét a NATO légvédelmi rendszereivel zárják le.
