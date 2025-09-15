„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Kimondta Putyin szóvivője: a NATO háborúban áll Oroszországgal
Oroszország szerint a NATO-val áll háborúban, miközben a nyugati szövetség tagadja a közvetlen konfliktust Ukrajnába.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője hétfőn kijelentette, hogy "a NATO háborúban áll Oroszországgal". A nyilatkozat válasz volt Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter állítására, aki éppen az ellenkezőjét hangsúlyozta.
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen, amely szerintük proxyháborút vív Ukrajna felhasználásával. Ez a narratíva részben elfedi azt a tényt, hogy Oroszország negyedik éve nem tudja megvalósítani eredeti katonai és politikai céljait.
Bár Oroszország Ukrajna területének közel ötödét megszállva tartja, nem sikerült az országot teljesen elszakítania a Fekete-tengertől, az ukrán kormány nem menekült el, és az ország nem kapitulált. A fronton az orosz nyomás erősödik, de eddig nem volt elegendő az ukrán védelmi vonalak áttöréséhez.
A konfliktusban mindkét fél jelentős veszteségeket szenvedett – becslések szerint egyenként egymillió főt, beleértve a halottakat és sebesülteket. Az ukrán dróntámadások hatására a fekete-tengeri orosz flotta kénytelen volt keletebbre, Novorosszijszkba visszahúzódni állandó bázisára.
Az orosz vezetésnek fontos érdeke, hogy a hazai közönség felé azt közvetítse: valójában nem Ukrajna, hanem az egész nyugati világ ellen kell harcolnia. A diplomáciai megoldásra vonatkozó orosz javaslatok is inkább orosz–amerikai, nem pedig orosz–ukrán tárgyalásokat szorgalmaznak.
Peszkov állításával szemben a NATO tagadja a közvetlen háborús részvételt. Ugyanakkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt héten az Európai Parlament előtt kijelentette – a NATO említése nélkül –, hogy Európa harcban áll, és szükség van védelme megerősítésére.
Az orosz szóvivő szerint "a NATO lényegében részt vesz ebben a háborúban, ez nyilvánvaló". A valóságban azonban a NATO katonái nem vesznek részt a harcokban – a tagországok kétoldalú megállapodások keretében juttatnak fegyvereket Ukrajnába, és a pénzügyi segítséget sem a NATO szintjén kapja az ország. Magyarország kivételével az EU és a NATO tagjai egyértelműen kiállnak Ukrajna mellett és elítélik az orosz agressziót.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart csütörtökön Lengyelország kérésére, miután példátlan orosz drónbehatolás történt a közép-európai ország légterébe.
Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Az Európai Bizottság elnöke strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen.
Itt a világ leggazdagabb embereinek listája: Musk vagyona már 438 milliárd dollár, Trump csak a 201. helyen
A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
A lengyel kormányfő arról is beszélt, hogy Varsó életbe akarja léptetni a NATO 4-es cikkelyét.
Az indiai-amerikai kapcsolatok az elmúlt hónapokban az együttműködés és a feszültség között ingadoztak.
Az amerikai elnök ezt a javaslatot egy keddi, az USA és az EU tisztviselői közötti megbeszélésen tette.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.