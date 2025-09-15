Oroszország szerint a NATO-val áll háborúban, miközben a nyugati szövetség tagadja a közvetlen konfliktust Ukrajnába.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője hétfőn kijelentette, hogy "a NATO háborúban áll Oroszországgal". A nyilatkozat válasz volt Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter állítására, aki éppen az ellenkezőjét hangsúlyozta.

A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen, amely szerintük proxyháborút vív Ukrajna felhasználásával. Ez a narratíva részben elfedi azt a tényt, hogy Oroszország negyedik éve nem tudja megvalósítani eredeti katonai és politikai céljait.

Bár Oroszország Ukrajna területének közel ötödét megszállva tartja, nem sikerült az országot teljesen elszakítania a Fekete-tengertől, az ukrán kormány nem menekült el, és az ország nem kapitulált. A fronton az orosz nyomás erősödik, de eddig nem volt elegendő az ukrán védelmi vonalak áttöréséhez.

A konfliktusban mindkét fél jelentős veszteségeket szenvedett – becslések szerint egyenként egymillió főt, beleértve a halottakat és sebesülteket. Az ukrán dróntámadások hatására a fekete-tengeri orosz flotta kénytelen volt keletebbre, Novorosszijszkba visszahúzódni állandó bázisára.

Az orosz vezetésnek fontos érdeke, hogy a hazai közönség felé azt közvetítse: valójában nem Ukrajna, hanem az egész nyugati világ ellen kell harcolnia. A diplomáciai megoldásra vonatkozó orosz javaslatok is inkább orosz–amerikai, nem pedig orosz–ukrán tárgyalásokat szorgalmaznak.

Peszkov állításával szemben a NATO tagadja a közvetlen háborús részvételt. Ugyanakkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke múlt héten az Európai Parlament előtt kijelentette – a NATO említése nélkül –, hogy Európa harcban áll, és szükség van védelme megerősítésére.

Az orosz szóvivő szerint "a NATO lényegében részt vesz ebben a háborúban, ez nyilvánvaló". A valóságban azonban a NATO katonái nem vesznek részt a harcokban – a tagországok kétoldalú megállapodások keretében juttatnak fegyvereket Ukrajnába, és a pénzügyi segítséget sem a NATO szintjén kapja az ország. Magyarország kivételével az EU és a NATO tagjai egyértelműen kiállnak Ukrajna mellett és elítélik az orosz agressziót.