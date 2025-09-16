Már a jövő háborúját gyakorolják: Putyin csúcsfegyvereket vonultatott fel

Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.

Az orosz államfő hangsúlyozta: a tanmanőver célja az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének gyakorlása minden lehetséges agresszióval szemben. Hozzátette, hogy a hadgyakorlat tervezése során a „különleges hadművelet” tapasztalatait vették alapul.

Putyin szerint több mint tízezer korszerű, a fronton is bevetett fegyverrendszert és haditechnikai eszközt mozgósítottak, a gyakorlaton pedig 41 helyszínen összesen százezer katona vett részt. Az orosz védelmi minisztérium kiemelte: a Zapad–2025 fő szakaszát a drónok és földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte, valamint motoros rohamok és más, az ukrajnai harcokból átvett műveleti formák.

Az orosz elnök köszönetet mondott a katonai diplomáciai testület tagjainak és a külföldi megfigyelőknek, kiemelve a bizalomépítés szerepét. A program részeként Putyin egy haditechnikai kiállítást is megtekintett: a bemutatott több mint négyszáz eszköz közül 125 már hadműveleti szolgálatban van, közel kétszázat harci körülmények között tesztelnek, több tucat pedig még kísérleti fázisban jár.

A Zapad–2025 stratégiai gyakorlat szeptember 12. és 16. között zajlott.

Címlapkép: Pavel Bednyjakov, MTI/MTVA

