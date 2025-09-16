2025. szeptember 16. kedd Edit
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. május 5.Vlagyimir Putyin orosz államfõ keresztet vet a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban tartott ortodox húsvétvasárnapi szentmisén 2024. május 5-én.MTI/EPA/Kreml pool/Pavel Bednyjakov
Világ

Már a jövő háborúját gyakorolják: Putyin csúcsfegyvereket vonultatott fel

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 21:46

Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.

Az orosz államfő hangsúlyozta: a tanmanőver célja az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének gyakorlása minden lehetséges agresszióval szemben. Hozzátette, hogy a hadgyakorlat tervezése során a „különleges hadművelet” tapasztalatait vették alapul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Putyin szerint több mint tízezer korszerű, a fronton is bevetett fegyverrendszert és haditechnikai eszközt mozgósítottak, a gyakorlaton pedig 41 helyszínen összesen százezer katona vett részt. Az orosz védelmi minisztérium kiemelte: a Zapad–2025 fő szakaszát a drónok és földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte, valamint motoros rohamok és más, az ukrajnai harcokból átvett műveleti formák.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz elnök köszönetet mondott a katonai diplomáciai testület tagjainak és a külföldi megfigyelőknek, kiemelve a bizalomépítés szerepét. A program részeként Putyin egy haditechnikai kiállítást is megtekintett: a bemutatott több mint négyszáz eszköz közül 125 már hadműveleti szolgálatban van, közel kétszázat harci körülmények között tesztelnek, több tucat pedig még kísérleti fázisban jár.

A Zapad–2025 stratégiai gyakorlat szeptember 12. és 16. között zajlott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Pavel Bednyjakov, MTI/MTVA 
 
#állam #oroszország #putyin #orosz #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #nato #fehéroroszország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:02
21:46
21:35
21:17
20:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
1 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
4
3 hete
Kemény bejelentés érkezett Trumptól: borzasztó hír ez Zelenszkijnek, mindent átírhat a háborúban
5
1 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pozíció lezáró nettósítás
A treasury ügyletekből eredő tartozásoknak és követeléseknek egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:58
Így ravaszkodik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is megengedi
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:06
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 19:31
Nincs minden rendben ezekkel az almákkal: sokakat érinthet a gond