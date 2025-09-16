2025. június 5-én érkezett a bejelentés, hogy egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni az Alföldi Tej Kft.
Már a jövő háborúját gyakorolják: Putyin csúcsfegyvereket vonultatott fel
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Az orosz államfő hangsúlyozta: a tanmanőver célja az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének gyakorlása minden lehetséges agresszióval szemben. Hozzátette, hogy a hadgyakorlat tervezése során a „különleges hadművelet” tapasztalatait vették alapul.
Putyin szerint több mint tízezer korszerű, a fronton is bevetett fegyverrendszert és haditechnikai eszközt mozgósítottak, a gyakorlaton pedig 41 helyszínen összesen százezer katona vett részt. Az orosz védelmi minisztérium kiemelte: a Zapad–2025 fő szakaszát a drónok és földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte, valamint motoros rohamok és más, az ukrajnai harcokból átvett műveleti formák.
Az orosz elnök köszönetet mondott a katonai diplomáciai testület tagjainak és a külföldi megfigyelőknek, kiemelve a bizalomépítés szerepét. A program részeként Putyin egy haditechnikai kiállítást is megtekintett: a bemutatott több mint négyszáz eszköz közül 125 már hadműveleti szolgálatban van, közel kétszázat harci körülmények között tesztelnek, több tucat pedig még kísérleti fázisban jár.
A Zapad–2025 stratégiai gyakorlat szeptember 12. és 16. között zajlott.
Címlapkép: Pavel Bednyjakov, MTI/MTVA
