Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.
Putyin bekeményített: Oroszország kész a teljes katonai megoldásra
Putyin hajlandó a háború folytatására, ha Ukrajna nem fogad el megállapodást - írta meg a BBC.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország kész harcolni céljai eléréséért, ha Ukrajna nem egyezik bele egy megállapodásba. Az orosz vezető szerint "van némi fény az alagút végén", és ha a józan ész győzedelmeskedik, lehetséges lesz megegyezni a konfliktus lezárásáról.
Putyin azonban hangsúlyozta, hogy Oroszország nem mond le a kelet-ukrajnai Donbasz régióról, amelyet csapatai elfoglaltak. Megismételte korábbi követeléseit is: Ukrajna ne törekedjen NATO-tagságra, és szüntesse meg az orosz etnikumúak állítólagos diszkriminációját.
Donald Trump amerikai elnök megpróbálta rábírni Putyint a háború befejezésére, és javasolta, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Putyin nem zárta ki a találkozó lehetőségét, de hozzátette, hogy annak előkészítésre van szüksége az eredményesség érdekében.
Trump a múlt hónapban Alaszkában találkozott Putyinnal, és tűzszünetre ösztönözte, de az orosz csapatok azóta is fokozták támadásaikat az ukrán városok ellen. Csak szerda éjszaka több mint 500 orosz drónt és 24 cirkálórakétát indítottak.
John Healey brit védelmi miniszter a BBC-nek elmondta, hogy a békemegállapodás létrejötte után az Egyesült Királyság és több mint 30 másik ország "segít biztonságossá tenni az eget, a tengereket és a szárazföldet". Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság 1 milliárd font értékű lefoglalt orosz vagyont fordított katonai segélyre Ukrajnának.
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
