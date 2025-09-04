2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Belgrád, Szerbia - 2014. október 16: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Tomislav NikoliÄ szerb elnök a Győztesek menetelése elnevezésű katonai parádén Belgrádban. Vlagyimir Putyin orosz elnök Belgrádba érkezett, hogy megemlékezzen a vár
Világ

Putyin bekeményített: Oroszország kész a teljes katonai megoldásra

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 07:33

Putyin hajlandó a háború folytatására, ha Ukrajna nem fogad el megállapodást - írta meg a BBC.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország kész harcolni céljai eléréséért, ha Ukrajna nem egyezik bele egy megállapodásba. Az orosz vezető szerint "van némi fény az alagút végén", és ha a józan ész győzedelmeskedik, lehetséges lesz megegyezni a konfliktus lezárásáról.

Putyin azonban hangsúlyozta, hogy Oroszország nem mond le a kelet-ukrajnai Donbasz régióról, amelyet csapatai elfoglaltak. Megismételte korábbi követeléseit is: Ukrajna ne törekedjen NATO-tagságra, és szüntesse meg az orosz etnikumúak állítólagos diszkriminációját.

Donald Trump amerikai elnök megpróbálta rábírni Putyint a háború befejezésére, és javasolta, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Putyin nem zárta ki a találkozó lehetőségét, de hozzátette, hogy annak előkészítésre van szüksége az eredményesség érdekében.

Trump a múlt hónapban Alaszkában találkozott Putyinnal, és tűzszünetre ösztönözte, de az orosz csapatok azóta is fokozták támadásaikat az ukrán városok ellen. Csak szerda éjszaka több mint 500 orosz drónt és 24 cirkálórakétát indítottak.

John Healey brit védelmi miniszter a BBC-nek elmondta, hogy a békemegállapodás létrejötte után az Egyesült Királyság és több mint 30 másik ország "segít biztonságossá tenni az eget, a tengereket és a szárazföldet". Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság 1 milliárd font értékű lefoglalt orosz vagyont fordított katonai segélyre Ukrajnának.
Címlapkép: Getty Images
