2025. szeptember 3. szerda Hilda
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kijev három híres jelképe - az Anyaföld szobor, a Kijev-Pechersk Lavra és az ukrán nemzeti zászló - a dombokon áll.
Világ

Putyin ultimátuma: Zelenszkijnek nem sok választása van

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 20:47

Elfogadhatatlannak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatát szerdán a kijevi vezetés.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: legalább hét ország – köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti állam – is felajánlotta, hogy házigazdája lenne egy lehetséges béketárgyalásnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Ezek komoly javaslatok, és Zelenszkij elnök bármikor kész egy ilyen találkozóra” – írta Szibiha az X-en. Hozzátette: „Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel, szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal.”

Az orosz elnök ezzel szemben Pekingben nyilatkozva kijelentette: ha Ukrajna jelenlegi vezetője valóban kész kétoldalú találkozóra, akkor Moszkvába kell utaznia. Putyin szerint ezt az álláspontját már Donald Trump amerikai elnöknek is világossá tette.

Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?
Vlagyimir Putyin kijelentette: ha az ukrán vezetés kész kétoldalú találkozóra, akkor Volodimir Zelenszkijnek Moszkvába kell utaznia.

Egyúttal ismét kétségbe vonta Zelenszkij legitimitását, az ukrán alkotmányra hivatkozva. Mint mondta, az ukrán alkotmánybíróság már nem határozatképes az ügyben, így Zelenszkij jelenlegi státusában történő tárgyalás „a semmibe vezető út”.
Címlapkép: Getty Images
#ausztria #svájc #putyin #ország #ukrán #elnök #külügyminiszter #vatikán #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:01
21:27
21:01
21:00
20:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 napja
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
3
2 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
2 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
2 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelkamat
A referenciakamat és a kockázati kamatfelár összege. A hitelügylethez kapcsolódó kockázati kamatfelár és az alkalmazott referenciakamat egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra, amely az ügylet és az ügyfél kockázatától, a futamidőtől, valamint az esetlegesen vonatkozó jogszabályoktól függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 21:01
Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 36. hét nyerőszámai és nyertesei
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 19:00
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 19:32
Ilyen zöldséggel van tele rengeteg piac: durva, honnan érkezik