Putyin ultimátuma: Zelenszkijnek nem sok választása van

Elfogadhatatlannak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatát szerdán a kijevi vezetés.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: legalább hét ország – köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti állam – is felajánlotta, hogy házigazdája lenne egy lehetséges béketárgyalásnak.

„Ezek komoly javaslatok, és Zelenszkij elnök bármikor kész egy ilyen találkozóra” – írta Szibiha az X-en. Hozzátette: „Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel, szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal.”

Az orosz elnök ezzel szemben Pekingben nyilatkozva kijelentette: ha Ukrajna jelenlegi vezetője valóban kész kétoldalú találkozóra, akkor Moszkvába kell utaznia. Putyin szerint ezt az álláspontját már Donald Trump amerikai elnöknek is világossá tette.

Egyúttal ismét kétségbe vonta Zelenszkij legitimitását, az ukrán alkotmányra hivatkozva. Mint mondta, az ukrán alkotmánybíróság már nem határozatképes az ügyben, így Zelenszkij jelenlegi státusában történő tárgyalás „a semmibe vezető út”.