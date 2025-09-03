2025. szeptember 3. szerda Hilda
Harris elnök és a Fehér Ház
Világ

Trump szerint Amerika ellen készülnek összeállni a diktátorok: teljesen felborulhat a világrend?

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 15:15

Trump azzal vádolta Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy Oroszország és Észak-Korea vezetőivel az Egyesült Államok ellen szövetkezik, miközben Kína nagyszabású katonai parádét tartott Pekingben.

A BBC tudósítása szerint Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében üzent a kínai elnöknek: "Kérlek, add át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, miközben az Egyesült Államok ellen szövetkeztek."

A megjegyzés időzítése nem véletlen, hiszen Kína éppen a valaha volt legnagyobb győzelmi napi parádéját tartotta Pekingben, amelyen 26 állam- és kormányfő vett részt, köztük Putyin és Kim is. Az esemény a második világháborús japán kapituláció 80. évfordulóját ünnepelte.

Trump bejegyzésében emlékeztetett arra a "hatalmas támogatásra és véráldozatra", amit az USA nyújtott Kínának a második világháború során. "Sok amerikai halt meg Kína győzelméért és dicsőségéért. Remélem, méltóképpen tisztelegnek bátorságuk és áldozatuk előtt!" - írta.

Érdekes módon Trump korábban elutasította azokat a felvetéseket, hogy a Kína, Oroszország és más nemzetek közötti kapcsolatok melegedése kihívást jelentene az USA számára a globális színtéren. A BBC kérdésére, hogy szerinte Peking és szövetségesei nemzetközi koalíciót próbálnak-e létrehozni az USA ellen, azt válaszolta: "Nem. Egyáltalán nem. Kínának szüksége van ránk."

Az elnök hozzátette: "Nagyon jó a kapcsolatom Hszi elnökkel, mint tudják. De Kínának sokkal inkább szüksége van ránk, mint nekünk rájuk. Egyáltalán nem látom ezt a veszélyt."

Egy keddi rádióinterjúban Trump kijelentette, hogy nem aggódik az Oroszország és Kína között formálódó tengely miatt. A Scott Jennings rádióműsorban elmondta, hogy Amerika rendelkezik "a világ legerősebb katonai erejével", és hogy "soha nem használnák katonai erejüket ellenünk". "Higgye el, ez lenne a legrosszabb, amit valaha tehetnének" - mondta.

Ugyanebben az interjúban Trump "nagyon csalódottnak" nevezte magát Putyinnal kapcsolatban, miután nem sikerült békemegállapodást kötniük Ukrajnával kapcsolatban az alaszkai találkozójukon. Hozzátette, hogy az USA "tenni fog valamit, hogy segítsen az embereknek élni" Ukrajnában, bár nem részletezte, mire gondol.

Kína nem bírálta Putyin teljes körű invázióját, és a Nyugat azzal vádolja, hogy kettős felhasználású anyagok szállításával és az orosz olaj vásárlásával segíti Oroszország háborús erőfeszítéseit, amit Peking tagad.

Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Oroszország új csapatösszevonásokat hajt végre a frontvonal bizonyos szakaszain, és kijelentette: "[Putyin] nem hajlandó békére kényszeríteni magát."
Címlapkép: Getty Images
#kínai #oroszország #putyin #usa #trump #kína #elnök #BBC

