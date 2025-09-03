Putyin megköszönte Kim Dzsongunnak az Ukrajnában harcoló észak-koreai katonák bátorságát, miközben a két vezető Pekingben találkozott egy nagyszabású kínai katonai parádén.
Trump szerint Amerika ellen készülnek összeállni a diktátorok: teljesen felborulhat a világrend?
Trump azzal vádolta Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy Oroszország és Észak-Korea vezetőivel az Egyesült Államok ellen szövetkezik, miközben Kína nagyszabású katonai parádét tartott Pekingben.
A BBC tudósítása szerint Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében üzent a kínai elnöknek: "Kérlek, add át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, miközben az Egyesült Államok ellen szövetkeztek."
A megjegyzés időzítése nem véletlen, hiszen Kína éppen a valaha volt legnagyobb győzelmi napi parádéját tartotta Pekingben, amelyen 26 állam- és kormányfő vett részt, köztük Putyin és Kim is. Az esemény a második világháborús japán kapituláció 80. évfordulóját ünnepelte.
Trump bejegyzésében emlékeztetett arra a "hatalmas támogatásra és véráldozatra", amit az USA nyújtott Kínának a második világháború során. "Sok amerikai halt meg Kína győzelméért és dicsőségéért. Remélem, méltóképpen tisztelegnek bátorságuk és áldozatuk előtt!" - írta.
Érdekes módon Trump korábban elutasította azokat a felvetéseket, hogy a Kína, Oroszország és más nemzetek közötti kapcsolatok melegedése kihívást jelentene az USA számára a globális színtéren. A BBC kérdésére, hogy szerinte Peking és szövetségesei nemzetközi koalíciót próbálnak-e létrehozni az USA ellen, azt válaszolta: "Nem. Egyáltalán nem. Kínának szüksége van ránk."
Az elnök hozzátette: "Nagyon jó a kapcsolatom Hszi elnökkel, mint tudják. De Kínának sokkal inkább szüksége van ránk, mint nekünk rájuk. Egyáltalán nem látom ezt a veszélyt."
Egy keddi rádióinterjúban Trump kijelentette, hogy nem aggódik az Oroszország és Kína között formálódó tengely miatt. A Scott Jennings rádióműsorban elmondta, hogy Amerika rendelkezik "a világ legerősebb katonai erejével", és hogy "soha nem használnák katonai erejüket ellenünk". "Higgye el, ez lenne a legrosszabb, amit valaha tehetnének" - mondta.
Ugyanebben az interjúban Trump "nagyon csalódottnak" nevezte magát Putyinnal kapcsolatban, miután nem sikerült békemegállapodást kötniük Ukrajnával kapcsolatban az alaszkai találkozójukon. Hozzátette, hogy az USA "tenni fog valamit, hogy segítsen az embereknek élni" Ukrajnában, bár nem részletezte, mire gondol.
Kína nem bírálta Putyin teljes körű invázióját, és a Nyugat azzal vádolja, hogy kettős felhasználású anyagok szállításával és az orosz olaj vásárlásával segíti Oroszország háborús erőfeszítéseit, amit Peking tagad.
Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Oroszország új csapatösszevonásokat hajt végre a frontvonal bizonyos szakaszain, és kijelentette: "[Putyin] nem hajlandó békére kényszeríteni magát."
Amerikai bíróság nem kényszeríti a Google-t a Chrome böngésző eladására, de korlátozza a keresőmotor monopolhelyzetét.
A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
