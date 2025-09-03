2025. szeptember 3. szerda Hilda
Moszkva, 2024. április 2.Vlagyimir Putyin orosz elnök a belügyminisztérium vezetõségének kibõvített ülésén Moszkvában 2024. április 2-án.MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Szavosztyanov
Világ

Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 17:16

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Pekingben, a Kremlhez akkreditált újságíróknak nyilatkozva kijelentette: ha az ukrán vezetés kész kétoldalú találkozóra, akkor Volodimir Zelenszkijnek Moszkvába kell utaznia.

„Ha Zelenszkij kész találkozni, jöjjön el Moszkvába” – fogalmazott Putyin, aki ismételten kétségbe vonta az ukrán államfő legitimitását. Arra hivatkozott, hogy az ukrán alkotmány szerint kérdéses, van-e még mandátuma Zelenszkijnek. Hangsúlyozta: jelenlegi státusában tárgyalni vele „a semmibe vezető út”.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kijelentésekre közben élesen reagáltak európai vezetők. Friedrich Merz német kancellár a Sat.1-nek adott interjúban háborús bűnösnek nevezte az orosz elnököt. „Talán korunk legsúlyosabb háborús bűnöse” – mondta Merz. Emmanuel Macron francia elnök pedig figyelmeztetett: ha Putyin hétfőig nem egyezik bele egy találkozóba Zelenszkijjel, akkor „átverte Trumpot”.

Putyin válaszul az Interfax szerint úgy fogalmazott: Merz kijelentése „sikertelen kísérlet” arra, hogy a kollektív Nyugatról hárítsa a felelősséget „a jelenleg Ukrajnában zajló tragédiáért”.

Címlapkép: Szergej Szavosztyanov, MTI/MTVA 
 
#putyin #ukrán #háború #zelenszkij

