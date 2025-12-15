Megrohanták a magyarok az új, szuperolcsó orosz diszkontot: ezeket a termékeket keresik

Az orosz Mere hálózat Basket Plus néven nyitotta meg első magyarországi üzletét, amely a nyitás után több mint egy héttel is tömegeket vonz az alacsony áraival. A raktárjellegű diszkontban a vásárlók elsősorban az olcsóságot keresik, miközben az élelmiszerárak emelkedése miatt egyre tudatosabban vásárolnak.

A 18. kerületben megnyílt Basket Plus előtt még a nyitás után több mint egy héttel is hosszú sorok alakulnak ki, különösen hétvégén. "A parkolóban már kezdődik a harc a helyekért, majd következik a sorban állás, ahol a vásárlók türelmetlenül várják, hogy bejuthassanak az üzletbe." - tudósított a Telex a helyszínről.

A bolt belső kialakítása minimalista: mint írják, semmi díszlet, csak szürke fények, az áruk pedig különösebb rendszer nélkül, bálákban állnak a raktárban. A termékek előtt celluxszal ragasztott nyomtatott papíron látható a rövid elnevezés és az ár. A kínálat széles: harisnyától szafaládén és párizsin át a fűszerekig, kávékig és konzervekig minden megtalálható.

A vásárlók többsége kíváncsiságból érkezik, és először csak néhány terméket próbál ki. Sokan messziről, akár más városokból is eljönnek, hogy megnézzék az új boltot. Egy Mosonmagyaróvárról érkezett vásárló elmondta, hogy a TikTokon látott videók alapján döntött úgy, hogy érdemes ellátogatni ide, és ha beválik, többekkel összefogva fognak visszajárni, hogy megosszák az útiköltséget.

A bolt népszerűségének fő oka az alacsony ár, különösen az elmúlt évek élelmiszerár-emelkedése után. Egy pedagógus vásárló szerint az élelmiszerárak emelkedése "katasztrofális", és csak a nagyon tudatos vásárlással lehet jó áron beszerezni a termékeket. Véleménye szerint a Basket azért tud olcsóbb lenni, mert kisebb az árrés és lényegében nincs berendezés.

A vásárlók között vannak, akik nem zavartatják magukat attól, hogy orosz láncról van szó.

A vásárlásban nincs ideológia

– fogalmazott az egyik vevő, hozzátéve, hogy "lehet felőlem türkmén is, akármi, mi csak vásárolni jöttünk".

Ugyanakkor sokan óvatosak a minőséggel kapcsolatban, különösen a húsáruk és felvágottak esetében.

A bolt kialakítása megosztja a vásárlókat. Egyesek szerint az üzletben valójában semmi boltszerű nincs, "ez inkább egy raktár", mások viszont úgy vélik, hogy éppen ez teszi lehetővé az alacsony árakat.

A legtöbben a háztartási termékeket tartják jó vételnek, különösen a WC-papírt és a mosószereket. Egy salgótarjáni pár, akik három bevásárlókocsit is megpakoltak, úgy vélte, hogy a vidéki árakhoz képest jelentős a különbség: "Ez sokkal olcsóbb, mint nálunk bármi, kipróbáljuk, ha beválik, járni fogunk ide".