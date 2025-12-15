A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Megrohanták a magyarok az új, szuperolcsó orosz diszkontot: ezeket a termékeket keresik
Az orosz Mere hálózat Basket Plus néven nyitotta meg első magyarországi üzletét, amely a nyitás után több mint egy héttel is tömegeket vonz az alacsony áraival. A raktárjellegű diszkontban a vásárlók elsősorban az olcsóságot keresik, miközben az élelmiszerárak emelkedése miatt egyre tudatosabban vásárolnak.
A 18. kerületben megnyílt Basket Plus előtt még a nyitás után több mint egy héttel is hosszú sorok alakulnak ki, különösen hétvégén. "A parkolóban már kezdődik a harc a helyekért, majd következik a sorban állás, ahol a vásárlók türelmetlenül várják, hogy bejuthassanak az üzletbe." - tudósított a Telex a helyszínről.
A bolt belső kialakítása minimalista: mint írják, semmi díszlet, csak szürke fények, az áruk pedig különösebb rendszer nélkül, bálákban állnak a raktárban. A termékek előtt celluxszal ragasztott nyomtatott papíron látható a rövid elnevezés és az ár. A kínálat széles: harisnyától szafaládén és párizsin át a fűszerekig, kávékig és konzervekig minden megtalálható.
A vásárlók többsége kíváncsiságból érkezik, és először csak néhány terméket próbál ki. Sokan messziről, akár más városokból is eljönnek, hogy megnézzék az új boltot. Egy Mosonmagyaróvárról érkezett vásárló elmondta, hogy a TikTokon látott videók alapján döntött úgy, hogy érdemes ellátogatni ide, és ha beválik, többekkel összefogva fognak visszajárni, hogy megosszák az útiköltséget.
A bolt népszerűségének fő oka az alacsony ár, különösen az elmúlt évek élelmiszerár-emelkedése után. Egy pedagógus vásárló szerint az élelmiszerárak emelkedése "katasztrofális", és csak a nagyon tudatos vásárlással lehet jó áron beszerezni a termékeket. Véleménye szerint a Basket azért tud olcsóbb lenni, mert kisebb az árrés és lényegében nincs berendezés.
A vásárlók között vannak, akik nem zavartatják magukat attól, hogy orosz láncról van szó.
A vásárlásban nincs ideológia
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
– fogalmazott az egyik vevő, hozzátéve, hogy "lehet felőlem türkmén is, akármi, mi csak vásárolni jöttünk".
Ugyanakkor sokan óvatosak a minőséggel kapcsolatban, különösen a húsáruk és felvágottak esetében.
A bolt kialakítása megosztja a vásárlókat. Egyesek szerint az üzletben valójában semmi boltszerű nincs, "ez inkább egy raktár", mások viszont úgy vélik, hogy éppen ez teszi lehetővé az alacsony árakat.
A legtöbben a háztartási termékeket tartják jó vételnek, különösen a WC-papírt és a mosószereket. Egy salgótarjáni pár, akik három bevásárlókocsit is megpakoltak, úgy vélte, hogy a vidéki árakhoz képest jelentős a különbség: "Ez sokkal olcsóbb, mint nálunk bármi, kipróbáljuk, ha beválik, járni fogunk ide".
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és...
Melyik típusú ajándék erősíti jobban a kapcsolatokat: az anyagi ajándékok (például tárgyak, amelyeket meg lehet tartani) vagy az élményajándékok (például közösen átélhető események)?
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat.
Ez a 10 legjobb karácsonyi ajándék férfiaknak 2025-ben: itt az ötletek listája, ezekkel nem foghatsz mellé
Kutatások alapján a férfiak 2025-ben leginkább olyan karácsonyi ajándékot szeretnének, amely hasznos, jó minőségű, rugalmasan felhasználható, és a hétköznapokban valódi értéket ad.
Meglepő eredményt hozott egy friss karácsonyi vakteszt a TikTokon. Az olcsó bejglik verték a drága pékségest.
Ez ám az őrült biznisz: ekkora összeget terveznek a magyarok költeni karácsonykor, lesz itt ám ajándéközön
A 19–29 évesek idén átlagosan 51 ezer forintot költenének karácsonyi ajándékokra.
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
A gyorsan felhasználható megoldások idén különösen felértékelődtek, miután egy népszerű piaci szereplő kivezette saját kész mézeskalács tésztáját.
A Penny felmérése szerint a legtöbb család 20-40 ezer forintból gazdálkodik.
Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire.
Hagyományos, egyszerűbb süteményeket vegyünk fel a menübe, amelyek olcsóbban elkészíthetők, de mégis finomak.
A Black Friday és a karácsonyi vásárlási szezon a visszafogott előzetes becsléseket jóval túlszárnyalta.
Egy amerikai Lidl különleges, croissant illatú parfümöt dobott piacra, amely a népszerű, 49 centes pékáruját idézi meg.
Az ALDI a mai naptól csökkenti több népszerű vajtermékének árát a nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében.
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
A nemrég hatalmas sikert aratott játékkonyha után most két újabb nagy dobás érkezik a december 11-től érvényes akciós kínálatban.
Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért vihető haza.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.