Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik Ukrajnától, ami egy nemrég bemutatott térképen is látható, ahol ezeket a területeket már orosz államhatáron belül ábrázolták - írta a Portfolio.

A nemzetközi közösség figyelme tegnap egy olyan térképre irányult, amelyen Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök beszámolója során nem csupán öt, hanem hét ukrán megyét jelöltek meg "Oroszország területeként".

A már részben vagy teljesen orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk és Krím megyék mellett a térkép Odessza és Mikolaiv megyéket is orosz területként tüntette fel.

Viktor Szoboljov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke az MK.ru beszámolója szerint így nyilatkozott a térképről: "Ez a terület a különleges művelet céljainak megfelelő, ezek elérésén dolgozunk. Ezeket a célokat el kell érnünk."

Szoboljov hozzátette, hogy "természetesen a helyi lakosság dönt majd", hogy csatlakozni kívánnak-e az Oroszországi Föderációhoz, népszavazás útján. Ez arra utal, hogy az oroszok hasonló "népszavazásokat" terveznek ezeken a területeken is, mint amilyeneket a már megszállt ukrán régiókban tartottak – amelyek a nemzetközi jogot sértő módon, átláthatóság nélkül, a megszállt területeken kívül élő ukrán lakosság részvétele nélkül zajlottak.

Bár a háború kezdeti szakaszában az orosz erők behatoltak Mikolaiv régióba Herszon elfoglalása után, a várost nem sikerült elfoglalniuk. Végül a 2022-es ukrán ellentámadás során az orosz csapatok kénytelenek voltak feladni Mikolaiv teljes területét és Herszon városát is.

Amennyiben Oroszország elfoglalná Odesszát és Mikolaivet, Ukrajna elveszítené közvetlen hozzáférését a Fekete-tengerhez. Ha Moszkva valóban ilyen stratégiai célokat követ, a konfliktus még évekig elhúzódhat.