Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik Ukrajnától, ami egy nemrég bemutatott térképen is látható, ahol ezeket a területeket már orosz államhatáron belül ábrázolták - írta a Portfolio.
A nemzetközi közösség figyelme tegnap egy olyan térképre irányult, amelyen Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök beszámolója során nem csupán öt, hanem hét ukrán megyét jelöltek meg "Oroszország területeként".
A már részben vagy teljesen orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk és Krím megyék mellett a térkép Odessza és Mikolaiv megyéket is orosz területként tüntette fel.
Viktor Szoboljov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke az MK.ru beszámolója szerint így nyilatkozott a térképről: "Ez a terület a különleges művelet céljainak megfelelő, ezek elérésén dolgozunk. Ezeket a célokat el kell érnünk."
Szoboljov hozzátette, hogy "természetesen a helyi lakosság dönt majd", hogy csatlakozni kívánnak-e az Oroszországi Föderációhoz, népszavazás útján. Ez arra utal, hogy az oroszok hasonló "népszavazásokat" terveznek ezeken a területeken is, mint amilyeneket a már megszállt ukrán régiókban tartottak – amelyek a nemzetközi jogot sértő módon, átláthatóság nélkül, a megszállt területeken kívül élő ukrán lakosság részvétele nélkül zajlottak.
Bár a háború kezdeti szakaszában az orosz erők behatoltak Mikolaiv régióba Herszon elfoglalása után, a várost nem sikerült elfoglalniuk. Végül a 2022-es ukrán ellentámadás során az orosz csapatok kénytelenek voltak feladni Mikolaiv teljes területét és Herszon városát is.
Amennyiben Oroszország elfoglalná Odesszát és Mikolaivet, Ukrajna elveszítené közvetlen hozzáférését a Fekete-tengerhez. Ha Moszkva valóban ilyen stratégiai célokat követ, a konfliktus még évekig elhúzódhat.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
