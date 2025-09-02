2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
katonának öltözött személy jobb kezével egy katonai motoros sisakot tart a második világháborúból származó védőszemüveggel
Világ

Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 12:14

Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik Ukrajnától, ami egy nemrég bemutatott térképen is látható, ahol ezeket a területeket már orosz államhatáron belül ábrázolták - írta a Portfolio.

A nemzetközi közösség figyelme tegnap egy olyan térképre irányult, amelyen Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök beszámolója során nem csupán öt, hanem hét ukrán megyét jelöltek meg "Oroszország területeként".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A már részben vagy teljesen orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk és Krím megyék mellett a térkép Odessza és Mikolaiv megyéket is orosz területként tüntette fel.

Viktor Szoboljov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke az MK.ru beszámolója szerint így nyilatkozott a térképről: "Ez a terület a különleges művelet céljainak megfelelő, ezek elérésén dolgozunk. Ezeket a célokat el kell érnünk."

Kapcsolódó cikkeink:

Szoboljov hozzátette, hogy "természetesen a helyi lakosság dönt majd", hogy csatlakozni kívánnak-e az Oroszországi Föderációhoz, népszavazás útján. Ez arra utal, hogy az oroszok hasonló "népszavazásokat" terveznek ezeken a területeken is, mint amilyeneket a már megszállt ukrán régiókban tartottak – amelyek a nemzetközi jogot sértő módon, átláthatóság nélkül, a megszállt területeken kívül élő ukrán lakosság részvétele nélkül zajlottak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Bár a háború kezdeti szakaszában az orosz erők behatoltak Mikolaiv régióba Herszon elfoglalása után, a várost nem sikerült elfoglalniuk. Végül a 2022-es ukrán ellentámadás során az orosz csapatok kénytelenek voltak feladni Mikolaiv teljes területét és Herszon városát is.

Amennyiben Oroszország elfoglalná Odesszát és Mikolaivet, Ukrajna elveszítené közvetlen hozzáférését a Fekete-tengerhez. Ha Moszkva valóban ilyen stratégiai célokat követ, a konfliktus még évekig elhúzódhat.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #ukrán #orosz #megyék #háború #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #oroszok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:57
12:44
12:33
12:14
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
2025. szeptember 2.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
3
2 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
2 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
5
2 hete
Félelmetes figyelmeztetés érkezett az EU legfőbb diplomatájától, erre készülhet Putyin
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 12:57
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 12:44
Figyelmeztetnek a meteorológusok: pusztító időjárás tart felénk, semmiképp nem úszhatjuk ezt meg?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 12:31
Súlyos veszteség a magyar gazdáknál: ezzel most sokan küzdenek