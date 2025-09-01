Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról

Putyin szerint megállapodásra jutott Trumppal az ukrajnai háború lezárásáról, de nem erősítette meg, hogy részt venne-e a Trump által közvetített béketárgyalásokon Zelenszkijjel, írja a BBC.

Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról. Kijelentette, hogy a megbeszélésen elért megállapodások "reményei szerint megnyitják az utat az ukrajnai béke felé".

Putyin ugyanakkor továbbra is védelmezte Ukrajna megtámadását, ismét a Nyugatot hibáztatva a konfliktusért. Álláspontja szerint "ezt a válságot nem Oroszország Ukrajna elleni támadása váltotta ki, hanem az ukrajnai puccs, amelyet a Nyugat támogatott és provokált", valamint "a Nyugat folyamatos kísérletei, hogy Ukrajnát a NATO-ba vonják".

A találkozót követően Steve Witkoff, Trump különmegbízottja korábban azt nyilatkozta, hogy Putyin beleegyezett az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákba egy jövőbeli békemegállapodás részeként, bár Moszkva ezt még nem erősítette meg.

Emmanuel Macron francia elnök pénteken azt állította, hogy Trump hétfői határidőt szabott Putyinnak, hogy egyezzen bele a Zelenszkijjel folytatandó béketárgyalásokba. Trump azonban egy augusztus 22-i CNN-interjúban "néhány hetet" adott az orosz vezetőnek a válaszadásra, mielőtt az USA lépéseket tenne.

Zelenszkij ukrán elnök közben elutasította az Oroszországgal kialakítandó ütközőzóna ötletét a békemegállapodás részeként, és azzal vádolta Moszkvát, hogy nem áll készen a diplomáciai megoldásra, és csak halogatni akarja a háború befejezését.

Putyin nyilatkozata napokkal azután hangzott el, hogy Oroszország végrehajtotta a háború második legnagyobb légi támadását Ukrajna ellen, amelyben 23 ember vesztette életét, és amely európai vezetők felháborodását váltotta ki.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA