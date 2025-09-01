Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
Putyin szerint megállapodásra jutott Trumppal az ukrajnai háború lezárásáról, de nem erősítette meg, hogy részt venne-e a Trump által közvetített béketárgyalásokon Zelenszkijjel, írja a BBC.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról. Kijelentette, hogy a megbeszélésen elért megállapodások "reményei szerint megnyitják az utat az ukrajnai béke felé".
Putyin ugyanakkor továbbra is védelmezte Ukrajna megtámadását, ismét a Nyugatot hibáztatva a konfliktusért. Álláspontja szerint "ezt a válságot nem Oroszország Ukrajna elleni támadása váltotta ki, hanem az ukrajnai puccs, amelyet a Nyugat támogatott és provokált", valamint "a Nyugat folyamatos kísérletei, hogy Ukrajnát a NATO-ba vonják".
A találkozót követően Steve Witkoff, Trump különmegbízottja korábban azt nyilatkozta, hogy Putyin beleegyezett az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákba egy jövőbeli békemegállapodás részeként, bár Moszkva ezt még nem erősítette meg.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken azt állította, hogy Trump hétfői határidőt szabott Putyinnak, hogy egyezzen bele a Zelenszkijjel folytatandó béketárgyalásokba. Trump azonban egy augusztus 22-i CNN-interjúban "néhány hetet" adott az orosz vezetőnek a válaszadásra, mielőtt az USA lépéseket tenne.
Zelenszkij ukrán elnök közben elutasította az Oroszországgal kialakítandó ütközőzóna ötletét a békemegállapodás részeként, és azzal vádolta Moszkvát, hogy nem áll készen a diplomáciai megoldásra, és csak halogatni akarja a háború befejezését.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Putyin nyilatkozata napokkal azután hangzott el, hogy Oroszország végrehajtotta a háború második legnagyobb légi támadását Ukrajna ellen, amelyben 23 ember vesztette életét, és amely európai vezetők felháborodását váltotta ki.
Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!