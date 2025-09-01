Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Az orosz vezérkari főnök súlyos bejelentést tett Ukrajnáról, elképesztő térkép került napvilágra
Az orosz vezérkari főnök, Valerij Geraszimov bejelentette, hogy a háború folytatódik Ukrajna ellen. A stratégiai cél: Odessza és Mikolajiv elfoglalása, ezzel Kijevet elzárva a Fekete-tengertől, vette észre a Moscow Times cikkét a 444.
Oroszország továbbra is fenntartja célját, hogy elfoglalja Ukrajna déli városait, Odesszát és Mikolajivot, ezzel megszakítva a főváros kapcsolatát a Fekete-tengerrel.
Augusztus 30-án a moszkvai Honvédelmi Minisztériumban tartott ülésen Valerij Geraszimov vezérkari főnök egy olyan térkép előtt ült, amely a már megszállt Luhanszki, Donyecki, Zaporizzsjai és Herszoni területek mellett Odessza és Mikolajiv megyéket is Oroszországhoz csatolva ábrázolta. A Wall Street Journal újságírója, Jaroszlav Trofimov szerint a térkép valószínűleg az orosz katonai célokat tükrözi Ukrajnában.
Geraszimov az ülésen kijelentette, hogy a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz csapatok kezében van, és a „különleges katonai művelet” feladatai offenzív hadműveletekkel folytatódnak. A vezérkari főnök adatai szerint jelenleg az orosz hadsereg Luhanszk megye 99,7 százalékát, Donyeck 79 százalékát, Zaporizzsja 74 százalékát, Herszon 76 százalékát ellenőrzi.
Az Institute for the Study of War elemzői szerint Geraszimov némileg túlbecsüli az orosz előrenyomulást: adataik szerint Donyeck megye 76,7 százaléka, Herszon 73,2 százaléka, Zaporizzsja 73 százaléka van orosz kézen, míg Luhanszk esetében az adatok megegyeznek.
Összességében az orosz hadsereg Ukrajna területének körülbelül 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt, ám ezek túlnyomó része az invázió első heteiben történt. A Deep State adatai szerint a háború 1010 napja alatt Oroszország mindössze 5842 km² ukrán területet foglalt el, ami az ország területének 0,97 százaléka.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Economist számításai alapján az orosz katonák minden 0,038 km² előrenyomulásért komoly veszteségeket szenvednek, így a teljes déli régiók elérése legkorábban 2029 februárjában várható. Ukrajna teljes elfoglalása pedig további évtizedekig tartana.
Korábban, 2022 márciusában, Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka is bemutatott egy térképet, amely az orosz haditerveket szemléltette, jelezve Odessza stratégiai jelentőségét, míg idén júniusban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy az orosz tervek Odessza régióra koncentrálnak, folyosót kívánva nyitni Románia és Moldova felé.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!