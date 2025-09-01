Az orosz vezérkari főnök súlyos bejelentést tett Ukrajnáról, elképesztő térkép került napvilágra

Az orosz vezérkari főnök, Valerij Geraszimov bejelentette, hogy a háború folytatódik Ukrajna ellen. A stratégiai cél: Odessza és Mikolajiv elfoglalása, ezzel Kijevet elzárva a Fekete-tengertől, vette észre a Moscow Times cikkét a 444.

Oroszország továbbra is fenntartja célját, hogy elfoglalja Ukrajna déli városait, Odesszát és Mikolajivot, ezzel megszakítva a főváros kapcsolatát a Fekete-tengerrel.

Augusztus 30-án a moszkvai Honvédelmi Minisztériumban tartott ülésen Valerij Geraszimov vezérkari főnök egy olyan térkép előtt ült, amely a már megszállt Luhanszki, Donyecki, Zaporizzsjai és Herszoni területek mellett Odessza és Mikolajiv megyéket is Oroszországhoz csatolva ábrázolta. A Wall Street Journal újságírója, Jaroszlav Trofimov szerint a térkép valószínűleg az orosz katonai célokat tükrözi Ukrajnában.

Geraszimov az ülésen kijelentette, hogy a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz csapatok kezében van, és a „különleges katonai művelet” feladatai offenzív hadműveletekkel folytatódnak. A vezérkari főnök adatai szerint jelenleg az orosz hadsereg Luhanszk megye 99,7 százalékát, Donyeck 79 százalékát, Zaporizzsja 74 százalékát, Herszon 76 százalékát ellenőrzi.

Az Institute for the Study of War elemzői szerint Geraszimov némileg túlbecsüli az orosz előrenyomulást: adataik szerint Donyeck megye 76,7 százaléka, Herszon 73,2 százaléka, Zaporizzsja 73 százaléka van orosz kézen, míg Luhanszk esetében az adatok megegyeznek.

Összességében az orosz hadsereg Ukrajna területének körülbelül 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt, ám ezek túlnyomó része az invázió első heteiben történt. A Deep State adatai szerint a háború 1010 napja alatt Oroszország mindössze 5842 km² ukrán területet foglalt el, ami az ország területének 0,97 százaléka.

Az Economist számításai alapján az orosz katonák minden 0,038 km² előrenyomulásért komoly veszteségeket szenvednek, így a teljes déli régiók elérése legkorábban 2029 februárjában várható. Ukrajna teljes elfoglalása pedig további évtizedekig tartana.

Korábban, 2022 márciusában, Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka is bemutatott egy térképet, amely az orosz haditerveket szemléltette, jelezve Odessza stratégiai jelentőségét, míg idén júniusban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy az orosz tervek Odessza régióra koncentrálnak, folyosót kívánva nyitni Románia és Moldova felé.