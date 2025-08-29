Ez a lépése Putyinnak komolyan felmérgesítette az EU vezetőit: jöhet Brüsszel durva válaszcsapása

Oroszország nagyszabású rakétatámadást hajtott végre Kijev ellen, amely 23 halálos áldozatot követelt, köztük négy gyermeket, és súlyosan megrongálta az Európai Unió képviseletének épületét is - számolt be róla a BBC.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felháborodását fejezte ki a támadás miatt, amely Kijev ellen a júliusi óta a leghalálosabb volt. A támadásban az EU diplomáciai képviselete és a közeli British Council épülete is találatot kapott. Von der Leyen közleménye szerint az orosz rakéták az EU-képviselettől mindössze 50 méterre csapódtak be, 20 másodperces különbséggel.

Az ukrán hatóságok szerint Oroszország közel 600 drónt és több mint 30 ballisztikus és cirkálórakétát indított, ami a főváros elleni legnagyobb támadás volt ebben a hónapban. A 23 halálos áldozat közül 22-en egy délkeleti Darnytskyi kerületben található ötszintes lakóépületben vesztették életüket, amelyet egy rakéta hajnali 3 óra körül talált el és teljesen összeomlott.

A támadás során életüket vesztett gyermekek 2, 14 és 17 évesek voltak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva a "tárgyalóasztal helyett a ballisztikát választotta", és ismét hangsúlyozta, hogy új, kemény szankciókat kell bevezetni Oroszország ellen.

Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta. Keir Starmer brit miniszterelnök azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy "szabotálja a béke reményeit", míg Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője szerint a támadások "szándékos döntést jelentenek az eszkaláció mellett és gúnyt űznek a béketörekvésekből".

Az EU szóvivője kijelentette, hogy egyetlen diplomáciai képviseletet sem szabadna soha célba venni, és válaszul bekéretik az orosz ügyvivőt Brüsszelbe. Hasonlóképpen, a brit külügyminisztérium is bekérette Andrej Kelint, Oroszország londoni nagykövetét.

A rakétatámadások után több mint 100 000 ukrán otthon maradt áram nélkül, és a központi Vinnicja régióban további 60 000 fogyasztó vesztette el az áramellátását. Az orosz erők emellett egy ukrán haditengerészeti hajót is megtámadtak, megölve a legénység egy tagját és megsebesítve több másikat.

Von der Leyen bejelentette, hogy az EU a 19. szankciós csomagot készíti elő Oroszország ellen, és a következő napokban hét olyan EU-tagállamot látogat meg, amelyek Oroszországgal és szövetségesével, Fehéroroszországgal határosak.

Donald Trump amerikai elnök korábban egy Zelenszkijt és Putyint is magában foglaló csúcstalálkozót szeretett volna szervezni a háború lezárása érdekében, de ezek az erőfeszítések megrekedtek. Az ukrán elnök támogatta a kezdeményezést, de a Kreml lekicsinyelte egy Putyin-Zelenszkij találkozó esélyét.