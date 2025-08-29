2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 17:02

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Kijevet ért súlyos orosz támadás nemcsak Ukrajna, hanem a békét akaró nemzetközi szereplők – köztük Donald Trump amerikai elnök – ellen is irányult.

Az ukrán fővárost ért súlyos orosz rakétatámadás után Volodimir Zelenszkij elnök élesen bírálta Moszkvát, kijelentve: a csapás nemcsak Ukrajna, hanem a békét kereső nemzetközi szereplők, köztük Donald Trump amerikai elnök ellen is irányult.

Ez a csapás jól mutatja, hogy Oroszország céljai nem változtak. […] Oroszország most már mindenkit támad, aki békét akar a világban. Ez egy támadás Európa ellen, ez egy támadás Trump elnök és más globális szereplők ellen

– mondta Zelenszkij a tegnapi támadásról.

Az oroszok támadása következtében legalább 21 ember életét vesztette Kijevben, miközben a mentőcsapatok még mindig a romok között kutatnak túlélők után.

Zelenszkij hozzátette: azok az országok, amelyek továbbra is gazdasági kapcsolatokat tartanak fenn Oroszországgal, közvetve felelősséget viselnek az ukrán civilek elleni vérontásért.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
