Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Kijevet ért súlyos orosz támadás nemcsak Ukrajna, hanem a békét akaró nemzetközi szereplők – köztük Donald Trump amerikai elnök – ellen is irányult.
Az ukrán fővárost ért súlyos orosz rakétatámadás után Volodimir Zelenszkij elnök élesen bírálta Moszkvát, kijelentve: a csapás nemcsak Ukrajna, hanem a békét kereső nemzetközi szereplők, köztük Donald Trump amerikai elnök ellen is irányult.
Ez a csapás jól mutatja, hogy Oroszország céljai nem változtak. […] Oroszország most már mindenkit támad, aki békét akar a világban. Ez egy támadás Európa ellen, ez egy támadás Trump elnök és más globális szereplők ellen
– mondta Zelenszkij a tegnapi támadásról.
Az oroszok támadása következtében legalább 21 ember életét vesztette Kijevben, miközben a mentőcsapatok még mindig a romok között kutatnak túlélők után.
Zelenszkij hozzátette: azok az országok, amelyek továbbra is gazdasági kapcsolatokat tartanak fenn Oroszországgal, közvetve felelősséget viselnek az ukrán civilek elleni vérontásért.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
