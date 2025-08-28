Meglepő jóslat: gépek mutatják majd meg, kik voltunk előző életünkben

A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait. A számos világeseményt pontosan megjósló látnok úgy véli, a technológia hamarosan képes lesz dekódolni a lelket és digitálisan tárolni az álmokat- tudósított a Daily Mail.

Athos Salomé, a 38 éves brazil jós, aki többek között a Microsoft globális leállását, a koronavírus-járványt és II. Erzsébet királynő halálát is megjósolta, most azt állítja, hogy a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja előző életeink titkait.

A látnok a Daily Mailnek nyilatkozva rámutatott, hogy a közelmúlt klinikai kutatásai, különösen a halálközeli élményeket vizsgáló AWARE-II tanulmány eredményei, arra utalnak, hogy a tudat a klinikai halál után is fennmaradhat. A vizsgálat során a szívleállást szenvedett páciensek később strukturált emlékekről és élénk jelenetekről számoltak be, miközben agyi mintázataik szervezett kogníció jeleit mutatták.

Ez nem bizonyítja a halál utáni életet, de bizonyíték arra, hogy az elme többet tárol, mint gondolnánk. És ez teret nyit más létezések feljegyzéseiről való beszélgetésnek

- mondta Salomé. A tudományos előrelépések terén jelentős fejlemény, hogy japán kutatók már 2013-ban képesek voltak dekódolni egyszerű álomképeket, 2023-ra pedig mesterséges intelligencia segítségével rekonstruáltak képeket az elméből. 2025-re egy úttörő tanulmány szerint már teljes audiovizuális narratívákat tudnak létrehozni az alvó agy fMRI-vizsgálataiból.

Az álmok digitális fájlokká válnak. És amikor ez megtörténik, elkerülhetetlen lesz, hogy más létezések emlékei is előkerüljenek a folyamat során

- jósolja Salomé. Az emlékekhez való hozzáférés terén jelentős előrelépést hozhat a Pentagon által finanszírozott RAM (Restoring Active Memory) program is. Az ennek keretében kifejlesztett, agyba ültethető memória-protézisek a korai kísérletek során akár 54 százalékkal is javították a páciensek memóriáját 2024-ig.

Miközben Elon Musk Neuralink vállalata uralja a címlapokat - 2024-ben első önkéntesük már képes volt gondolattal irányítani egy kurzort -, Salomé szerint a milliárdos csak az arca egy sokkal nagyobb és titkosabb erőfeszítésnek. "A nagy tévedés azt hinni, hogy Musk egyedül van ebben a versenyben. Katonai és akadémiai laborok már most úgy térképezik fel az elmét, mint a DNS-t" - állítja.

A látnok előrejelzése szerint öt éven belül tudósok és technológiai elitek egy szűk csoportja képes lesz előző életek töredékeit visszanyerni, létrehozva ezzel a "tudat digitális archívumát". "Először egy tudományos és gazdasági elit kezében lesz ez a technológia. A világ többi része csak később szerez róla tudomást" - mondta.

Salomé még tovább ment, amikor azt sugallta, hogy a skizofrénia, amit gyakran téveszmének vagy hallucinációnak tekintenek, valójában lehet, hogy két valóság között rekedt emberek állapota - olyan elmék, amelyek akaratlanul is más dimenziókból vagy életekből származó emlékekre hangolódnak. "A miszticizmus mindig is azt mondta, hogy más életek feljegyzéseit hordozzuk magunkban. Most a tudomány kezdi ezeket elektromos impulzusokként észlelni. Ez nem véletlen, hanem konvergencia" - zárta gondolatait a jós.