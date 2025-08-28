Lépten-nyomon a mesterségesintelligencia-forradalom, az újabb ipari forradalom küszöbének jelentőségéről hallhatunk.
Meglepő jóslat: gépek mutatják majd meg, kik voltunk előző életünkben
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait. A számos világeseményt pontosan megjósló látnok úgy véli, a technológia hamarosan képes lesz dekódolni a lelket és digitálisan tárolni az álmokat- tudósított a Daily Mail.
Athos Salomé, a 38 éves brazil jós, aki többek között a Microsoft globális leállását, a koronavírus-járványt és II. Erzsébet királynő halálát is megjósolta, most azt állítja, hogy a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja előző életeink titkait.
A látnok a Daily Mailnek nyilatkozva rámutatott, hogy a közelmúlt klinikai kutatásai, különösen a halálközeli élményeket vizsgáló AWARE-II tanulmány eredményei, arra utalnak, hogy a tudat a klinikai halál után is fennmaradhat. A vizsgálat során a szívleállást szenvedett páciensek később strukturált emlékekről és élénk jelenetekről számoltak be, miközben agyi mintázataik szervezett kogníció jeleit mutatták.
Ez nem bizonyítja a halál utáni életet, de bizonyíték arra, hogy az elme többet tárol, mint gondolnánk. És ez teret nyit más létezések feljegyzéseiről való beszélgetésnek
- mondta Salomé. A tudományos előrelépések terén jelentős fejlemény, hogy japán kutatók már 2013-ban képesek voltak dekódolni egyszerű álomképeket, 2023-ra pedig mesterséges intelligencia segítségével rekonstruáltak képeket az elméből. 2025-re egy úttörő tanulmány szerint már teljes audiovizuális narratívákat tudnak létrehozni az alvó agy fMRI-vizsgálataiból.
Az álmok digitális fájlokká válnak. És amikor ez megtörténik, elkerülhetetlen lesz, hogy más létezések emlékei is előkerüljenek a folyamat során
- jósolja Salomé. Az emlékekhez való hozzáférés terén jelentős előrelépést hozhat a Pentagon által finanszírozott RAM (Restoring Active Memory) program is. Az ennek keretében kifejlesztett, agyba ültethető memória-protézisek a korai kísérletek során akár 54 százalékkal is javították a páciensek memóriáját 2024-ig.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Miközben Elon Musk Neuralink vállalata uralja a címlapokat - 2024-ben első önkéntesük már képes volt gondolattal irányítani egy kurzort -, Salomé szerint a milliárdos csak az arca egy sokkal nagyobb és titkosabb erőfeszítésnek. "A nagy tévedés azt hinni, hogy Musk egyedül van ebben a versenyben. Katonai és akadémiai laborok már most úgy térképezik fel az elmét, mint a DNS-t" - állítja.
A látnok előrejelzése szerint öt éven belül tudósok és technológiai elitek egy szűk csoportja képes lesz előző életek töredékeit visszanyerni, létrehozva ezzel a "tudat digitális archívumát". "Először egy tudományos és gazdasági elit kezében lesz ez a technológia. A világ többi része csak később szerez róla tudomást" - mondta.
Salomé még tovább ment, amikor azt sugallta, hogy a skizofrénia, amit gyakran téveszmének vagy hallucinációnak tekintenek, valójában lehet, hogy két valóság között rekedt emberek állapota - olyan elmék, amelyek akaratlanul is más dimenziókból vagy életekből származó emlékekre hangolódnak. "A miszticizmus mindig is azt mondta, hogy más életek feljegyzéseit hordozzuk magunkban. Most a tudomány kezdi ezeket elektromos impulzusokként észlelni. Ez nem véletlen, hanem konvergencia" - zárta gondolatait a jós.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.