Washington a változás küszöbén: Trump kemény lépéseket ígért a hajléktalanok ellen
Trump bejelentette, hogy eltávolítaná a hajléktalanokat Washingtonból, miközben a Nemzeti Gárda bevetését fontolgatja a fővárosban, annak ellenére, hogy a polgármester szerint nincs bűnözési hullám a városban, tudósított a Reuters.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap ígéretet tett arra, hogy kilakoltatja a hajléktalanokat az amerikai fővárosból és börtönbe zárja a bűnözőket, bár Washington polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a városban.
Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a kormányzat több száz nemzeti gárdista Washingtonba vezénylését készíti elő, bár a végső döntést Trump még nem hozta meg. A bevetendő katonák számáról és szerepéről még folynak az egyeztetések. Washingtonban - más államoktól eltérően - az elnök közvetlenül irányítja a Nemzeti Gárdát.
"A hajléktalanoknak AZONNAL el kell hagyniuk a területet" - írta Trump a Truth Social platformján. "Biztosítunk számukra szálláshelyeket, de TÁVOL a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe fogjuk zárni őket, ahová valók."
A Fehér Ház nem fejtette ki, milyen jogi felhatalmazás alapján lakoltatná ki Trump az embereket Washingtonból, hiszen az elnök csak a szövetségi földterületek és épületek felett rendelkezik hatáskörrel a városban.
A Community Partnership adatai szerint a 700 000 lakosú városban körülbelül 3782 hajléktalan tartózkodik, többségük vészhelyzeti menedékhelyeken vagy átmeneti szállásokon, nem pedig az utcán.
Egy fehér házi tisztviselő pénteken közölte, hogy több szövetségi rendvédelmi tisztet vezényelnek a városba, miután egy fiatal kormányzati munkatársat erőszakos támadás ért, ami feldühítette az elnököt. Szombaton 450 szövetségi rendvédelmi tisztet vetettek be a városban.
Washington rendőrsége szerint 2025 első hét hónapjában az erőszakos bűncselekmények száma 26%-kal, az összbűnözés pedig körülbelül 7%-kal csökkent az előző évhez képest.
Muriel Bowser, Washington demokrata polgármestere vasárnap az MSNBC műsorában kijelentette:
A fővárosban jelenleg nincs bűnözési hullám. Igaz, hogy 2023-ban szörnyű bűnözési hullám volt, de most nem 2023 van. Az elmúlt két évben az erőszakos bűncselekmények számát 30 éves mélypontra szorítottuk vissza.
Bowser hozzátette, hogy Trump "nagyon is tisztában van" a város és a szövetségi bűnüldöző szervek együttműködésével, miután néhány héttel ezelőtt találkoztak az Ovális Irodában.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev.
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
