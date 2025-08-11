2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Washington D.C., USA - 2016. november 8.: Donald Trump Hotel Washington DC homlokzatának külső bejárata felfelé tekintve 2016. november 2016.
Világ

Washington a változás küszöbén: Trump kemény lépéseket ígért a hajléktalanok ellen

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 14:18

Trump bejelentette, hogy eltávolítaná a hajléktalanokat Washingtonból, miközben a Nemzeti Gárda bevetését fontolgatja a fővárosban, annak ellenére, hogy a polgármester szerint nincs bűnözési hullám a városban, tudósított a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap ígéretet tett arra, hogy kilakoltatja a hajléktalanokat az amerikai fővárosból és börtönbe zárja a bűnözőket, bár Washington polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a városban.

Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a kormányzat több száz nemzeti gárdista Washingtonba vezénylését készíti elő, bár a végső döntést Trump még nem hozta meg. A bevetendő katonák számáról és szerepéről még folynak az egyeztetések. Washingtonban - más államoktól eltérően - az elnök közvetlenül irányítja a Nemzeti Gárdát.

"A hajléktalanoknak AZONNAL el kell hagyniuk a területet" - írta Trump a Truth Social platformján. "Biztosítunk számukra szálláshelyeket, de TÁVOL a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe fogjuk zárni őket, ahová valók."

A Fehér Ház nem fejtette ki, milyen jogi felhatalmazás alapján lakoltatná ki Trump az embereket Washingtonból, hiszen az elnök csak a szövetségi földterületek és épületek felett rendelkezik hatáskörrel a városban.

A Community Partnership adatai szerint a 700 000 lakosú városban körülbelül 3782 hajléktalan tartózkodik, többségük vészhelyzeti menedékhelyeken vagy átmeneti szállásokon, nem pedig az utcán.

Egy fehér házi tisztviselő pénteken közölte, hogy több szövetségi rendvédelmi tisztet vezényelnek a városba, miután egy fiatal kormányzati munkatársat erőszakos támadás ért, ami feldühítette az elnököt. Szombaton 450 szövetségi rendvédelmi tisztet vetettek be a városban.

Washington rendőrsége szerint 2025 első hét hónapjában az erőszakos bűncselekmények száma 26%-kal, az összbűnözés pedig körülbelül 7%-kal csökkent az előző évhez képest.

Muriel Bowser, Washington demokrata polgármestere vasárnap az MSNBC műsorában kijelentette:

A fővárosban jelenleg nincs bűnözési hullám. Igaz, hogy 2023-ban szörnyű bűnözési hullám volt, de most nem 2023 van. Az elmúlt két évben az erőszakos bűncselekmények számát 30 éves mélypontra szorítottuk vissza.

Bowser hozzátette, hogy Trump "nagyon is tisztában van" a város és a szövetségi bűnüldöző szervek együttműködésével, miután néhány héttel ezelőtt találkoztak az Ovális Irodában.
Címlapkép: Getty Images
