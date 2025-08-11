Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.
Döbbenetes végrendelet Budapesten: a család perelt, a szomszéd nevetett
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását, garázsát és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Egy 58 négyzetméteres rózsadombi ingatlan, egy 13 négyzetméteres garázs, közel 11 millió forint készpénz, valamint néhány százezer forint értékű kötvény került a szomszéd tulajdonába egy 2019-ben rákbetegségben elhunyt budapesti nő végrendelete alapján - számolt be a HVG.
Az elhunyt családtagjai jogi úton próbálták megtámadni a végrendeletet, azonban az elsőfokú bírósági ítélet nem adott helyt keresetüknek. A rokonok nem tudták bizonyítani, hogy az örökhagyó nem volt cselekvőképes állapotban a végakarat aláírásakor, amely mindössze hét nappal a halála előtt történt.
A hagyatéki eljárás során derült fény a végrendelet létezésére. A kedvezményezett szomszéd azzal érvelt, hogy ő gondoskodott a beteg nőről, miközben a családtagok évek óta nem látogatták. A rokonok ezzel szemben azt állították, hogy a szomszéd szándékosan elszigetelte tőlük a beteget, valamint rendszeresen alkoholos italokkal és erős nyugtatókkal látta el az idős hölgyet.
A közel négy évig tartó bírósági eljárás végén az elsőfokú bíróság a szomszéd javára döntött. Az ítélet indoklása szerint nem nyert bizonyítást, hogy az örökhagyó ne lett volna beszámítható állapotban a végrendelkezés idején, amit az őt kezelő orvosok és ápolók tanúvallomásai is alátámasztottak.
Figyelemre méltó körülmény, hogy a szóban forgó társasházban a szomszéd már több lakás tulajdonjogával is rendelkezik, amelyek közül egy másikat szintén nem vér szerinti öröklés útján szerzett meg, nem pedig vásárlással.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev.
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.