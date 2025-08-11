2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Világ

Döbbenetes végrendelet Budapesten: a család perelt, a szomszéd nevetett

Pénzcentrum

2025. augusztus 11. 09:41
Világ

Döbbenetes végrendelet Budapesten: a család perelt, a szomszéd nevetett

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 09:41

Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását, garázsát és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.

Egy 58 négyzetméteres rózsadombi ingatlan, egy 13 négyzetméteres garázs, közel 11 millió forint készpénz, valamint néhány százezer forint értékű kötvény került a szomszéd tulajdonába egy 2019-ben rákbetegségben elhunyt budapesti nő végrendelete alapján - számolt be a HVG.

Az elhunyt családtagjai jogi úton próbálták megtámadni a végrendeletet, azonban az elsőfokú bírósági ítélet nem adott helyt keresetüknek. A rokonok nem tudták bizonyítani, hogy az örökhagyó nem volt cselekvőképes állapotban a végakarat aláírásakor, amely mindössze hét nappal a halála előtt történt.

A hagyatéki eljárás során derült fény a végrendelet létezésére. A kedvezményezett szomszéd azzal érvelt, hogy ő gondoskodott a beteg nőről, miközben a családtagok évek óta nem látogatták. A rokonok ezzel szemben azt állították, hogy a szomszéd szándékosan elszigetelte tőlük a beteget, valamint rendszeresen alkoholos italokkal és erős nyugtatókkal látta el az idős hölgyet.

A közel négy évig tartó bírósági eljárás végén az elsőfokú bíróság a szomszéd javára döntött. Az ítélet indoklása szerint nem nyert bizonyítást, hogy az örökhagyó ne lett volna beszámítható állapotban a végrendelkezés idején, amit az őt kezelő orvosok és ápolók tanúvallomásai is alátámasztottak.

Figyelemre méltó körülmény, hogy a szóban forgó társasházban a szomszéd már több lakás tulajdonjogával is rendelkezik, amelyek közül egy másikat szintén nem vér szerinti öröklés útján szerzett meg, nem pedig vásárlással.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #bíróság #szomszédok #végrendelet #szomszéd #szomszédvita #budapesti

