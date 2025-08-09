Majdnem Budapestre jött Trump és Putyin: ezért nem Magyarországon lesz a csúcstalálkozó

Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként, de végül Alaszkában találkoznak a vezetők. Putyin eredetileg Magyarországot választotta volna, de a Kreml elutasította Olaszországot az ukránbarát vezetés miatt.

Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is felmerült lehetséges helyszínként a jövő pénteki Trump-Putyin találkozó számára – írja az amerikai Fox News. A portál szerint Putyin eredetileg Magyarországot választotta volna a helyszínül.

Egyes források szerint Olaszország is szóba került, ám Róma esetében a Kreml ellenállt az olasz kormány atlantista és Ukrajna-párti álláspontja miatt.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a végső döntés szerint a két elnök Alaszkában találkozik. Trump jelezte, hogy esetleg területi engedményeket kérhetnek Ukrajnától, amire Volodimir Zelenszkij gyorsan visszautasította, mondván, Ukrajna nem fog ebbe beleegyezni.