Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev, miközben Trump amerikai elnök bejelentette, hogy pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
"Az Ukrajnában vezető békéhez nem lehet Ukrajna nélkül eljutni" - fogalmazott az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőinek közös nyilatkozata, amely azután született, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében - írja a BBC.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aggodalmát fejezte ki, hogy Ukrajnát kihagyhatják a saját békéjéről szóló tárgyalásokból, és leszögezte: "bármilyen, Kijev nélkül született megállapodás halott döntés lenne". Egy fehér házi tisztviselő később közölte, hogy Trump hajlandó lenne háromoldalú találkozót is tartani Putyin és Zelenszkij részvételével, de egyelőre csak a kétoldalú megbeszélés biztos.
Trump pénteki nyilatkozatában felvetette, hogy "területek cseréjére" is sor kerülhet a megállapodás érdekében, amire Zelenszkij határozottan reagált: "Nem fogjuk megjutalmazni Oroszországot azért, amit elkövetett. Bármilyen ellenünk hozott döntés, bármilyen Ukrajna nélküli döntés egyben a béke elleni döntés is."
Amerikai sajtóértesülések szerint a Fehér Ház megpróbálja meggyőzni az európai szövetségeseket, hogy fogadjanak el egy olyan megállapodást, amely szerint Oroszország megtarthatná a teljes Donbasz régiót és a Krím-félszigetet. Az európai vezetők azonban nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy "a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni", és Ukrajna szabadon dönthet saját sorsáról.
Az európai vezetők aggódnak amiatt is, hogy kevés befolyásuk lehet a Trump és Putyin közötti esetleges megállapodás kimenetelére. Emmanuel Macron francia elnök az X-en közzétett bejegyzésében kiemelte: "Az európaiak szükségszerűen részei lesznek a megoldásnak, mivel saját biztonságuk forog kockán."
Szombaton JD Vance amerikai alelnök az Egyesült Királyságba látogatott, ahol David Lammy külügyminiszterrel és Zelenszkij két magas rangú tanácsadójával tárgyalt. Andrij Jermak, Zelenszkij hivatalának vezetője a megbeszélések után hangsúlyozta: "Megbízható, tartós béke csak úgy lehetséges, ha Ukrajna is ott van a tárgyalóasztalnál. Tűzszünetre szükség van, de a frontvonal nem határ."
Az alaszkai csúcstalálkozó lenne az első hivatalban lévő amerikai és orosz elnök közötti találkozó azóta, hogy Joe Biden 2021 júniusában Genfben találkozott Putyinnal. Kilenc hónappal később Moszkva csapatokat küldött Ukrajnába.
Zelenszkij is mehet Alaszkába?
A Fehér Ház fontolóra veszi, hogy meghívja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Alaszkába, ahol Donald Trump amerikai elnök a jövő héten találkozni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja az NBC News egy névtelenséget kérő magas rangú amerikai tisztviselő és három, a belső egyeztetésekről tájékoztatott forrás alapján.
„Folyamatban van a megbeszélés” – mondta az egyik forrás, ám mindannyian hangsúlyozzák, hogy semmi sem végleges, így még nem biztos, hogy Zelenszkij részt vesz az alaszkai találkozón. Az egyik tisztviselő szerint ez a forgatókönyv „abszolút lehetséges”, és mindenki reménykedik benne, hogy megvalósul.
A Fehér Ház egy másik tisztviselője ennél óvatosabb volt: „Az elnök továbbra is nyitott egy háromoldalú csúcstalálkozóra mindkét vezető részvételével, de jelenleg a Fehér Ház arra koncentrál, hogy megszervezze azokat a kétoldalú tárgyalásokat, amelyeket Putyin kezdeményezett.” Az NBC megkereste az ukrán elnöki hivatalt is, de ők egyelőre nem nyilatkoztak az ügyben.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Az olajárak emelkedésnek indultak szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokkal fenyegette meg Indiát.
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
