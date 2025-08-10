Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?

Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev, miközben Trump amerikai elnök bejelentette, hogy pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.

"Az Ukrajnában vezető békéhez nem lehet Ukrajna nélkül eljutni" - fogalmazott az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőinek közös nyilatkozata, amely azután született, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében - írja a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aggodalmát fejezte ki, hogy Ukrajnát kihagyhatják a saját békéjéről szóló tárgyalásokból, és leszögezte: "bármilyen, Kijev nélkül született megállapodás halott döntés lenne". Egy fehér házi tisztviselő később közölte, hogy Trump hajlandó lenne háromoldalú találkozót is tartani Putyin és Zelenszkij részvételével, de egyelőre csak a kétoldalú megbeszélés biztos.

Trump pénteki nyilatkozatában felvetette, hogy "területek cseréjére" is sor kerülhet a megállapodás érdekében, amire Zelenszkij határozottan reagált: "Nem fogjuk megjutalmazni Oroszországot azért, amit elkövetett. Bármilyen ellenünk hozott döntés, bármilyen Ukrajna nélküli döntés egyben a béke elleni döntés is."

Amerikai sajtóértesülések szerint a Fehér Ház megpróbálja meggyőzni az európai szövetségeseket, hogy fogadjanak el egy olyan megállapodást, amely szerint Oroszország megtarthatná a teljes Donbasz régiót és a Krím-félszigetet. Az európai vezetők azonban nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy "a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni", és Ukrajna szabadon dönthet saját sorsáról.

Az európai vezetők aggódnak amiatt is, hogy kevés befolyásuk lehet a Trump és Putyin közötti esetleges megállapodás kimenetelére. Emmanuel Macron francia elnök az X-en közzétett bejegyzésében kiemelte: "Az európaiak szükségszerűen részei lesznek a megoldásnak, mivel saját biztonságuk forog kockán."

Szombaton JD Vance amerikai alelnök az Egyesült Királyságba látogatott, ahol David Lammy külügyminiszterrel és Zelenszkij két magas rangú tanácsadójával tárgyalt. Andrij Jermak, Zelenszkij hivatalának vezetője a megbeszélések után hangsúlyozta: "Megbízható, tartós béke csak úgy lehetséges, ha Ukrajna is ott van a tárgyalóasztalnál. Tűzszünetre szükség van, de a frontvonal nem határ."

Az alaszkai csúcstalálkozó lenne az első hivatalban lévő amerikai és orosz elnök közötti találkozó azóta, hogy Joe Biden 2021 júniusában Genfben találkozott Putyinnal. Kilenc hónappal később Moszkva csapatokat küldött Ukrajnába.

Zelenszkij is mehet Alaszkába?

A Fehér Ház fontolóra veszi, hogy meghívja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Alaszkába, ahol Donald Trump amerikai elnök a jövő héten találkozni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja az NBC News egy névtelenséget kérő magas rangú amerikai tisztviselő és három, a belső egyeztetésekről tájékoztatott forrás alapján.

„Folyamatban van a megbeszélés” – mondta az egyik forrás, ám mindannyian hangsúlyozzák, hogy semmi sem végleges, így még nem biztos, hogy Zelenszkij részt vesz az alaszkai találkozón. Az egyik tisztviselő szerint ez a forgatókönyv „abszolút lehetséges”, és mindenki reménykedik benne, hogy megvalósul.

A Fehér Ház egy másik tisztviselője ennél óvatosabb volt: „Az elnök továbbra is nyitott egy háromoldalú csúcstalálkozóra mindkét vezető részvételével, de jelenleg a Fehér Ház arra koncentrál, hogy megszervezze azokat a kétoldalú tárgyalásokat, amelyeket Putyin kezdeményezett.” Az NBC megkereste az ukrán elnöki hivatalt is, de ők egyelőre nem nyilatkoztak az ügyben.