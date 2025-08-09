2025. augusztus 9. szombat Emőd
Spasskaya tower of the Kremlin at sunset on the Red Square in Moscow.
Világ

Mire készül Putyin a béketárgyalás előtt? Hosszasan telefonált Kína és India elnökével

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 12:32

Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel, hogy tájékoztassa őket az Egyesült Államokkal folytatott ukrajnai háborúról szóló tárgyalásairól. A Kreml közlése szerint Putyin és Donald Trump között akár már jövő héten sor kerülhet csúcstalálkozóra, bár helyszín és időpont még nincs. A háttérben Trump békehatáridőt szabott Oroszországnak, miközben az érintett országok – köztük a BRICS-tagok – politikai és gazdasági egyensúlyra törekednek.

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin pénteken többször is telefonon egyeztetett Kína, India és három egykori szovjet tagállam vezetőjével, hogy tájékoztassa őket az Egyesült Államokkal folytatott ukrajnai háborúról szóló egyeztetéseiről - írja a Reuters.

Putyin szerdán Moszkvában találkozott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal. Ezt követően a Kreml bejelentette, hogy Putyin és Trump csúcstalálkozója akár már a jövő héten megtartható. Helyszínt, időpontot és napirendet azonban még nem jelentettek be.

Kapcsolódó cikkeink:

Trump, aki az 3 és fél éve tartó háború befejezését sürgeti, péntekig adott határidőt Oroszországnak a béke elfogadására, különben újabb szankciókat léptet életbe Moszkva és az orosz exportot vásárló országok ellen. Kína és India a legnagyobb orosz olajvásárlók.

Kína elnöke, Hszi Csin-ping a kínai állami televízió, a CCTV szerint telefonon közölte Putyinnal, hogy Kína örömmel látja, hogy Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatban állnak és javítják viszonyaikat, hogy előmozdítsák az ukrajnai válság politikai megoldását.

Kína Oroszország egyik legfőbb támogatója a Nyugattal folytatott szembenállásban, valamint legnagyobb kereskedelmi partnere. Putyin várhatóan szeptemberben Kínába látogat a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett eseményekre.

A Kreml szerint Putyin az Witkoffal folytatott tárgyalásait megvitatta India miniszterelnökével, Narendra Modival is. Trump ezen a héten 25 százalékos pótdíjat jelentett be indiai árukra, hogy büntesse Újdelhit az orosz olajvásárlások miatt.

„Nagyon jó és részletes beszélgetést folytattam barátommal, Putyin elnökkel. Megköszöntem neki, hogy megosztotta velem az ukrajnai legfrissebb fejleményeket” – írta Modi az X közösségi oldalon. Csütörtökön Putyin Dél-Afrika elnökével, Cyril Ramaphosával is beszélt, aki kifejezte Dél-Afrika „teljes támogatását a béke kezdeményezései iránt, amelyek véget vetnek a háborúnak, és tartós békét hoznak Oroszország és Ukrajna között.”

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke csütörtökön Moszkvában találkozott Putyinnal, aki elmondta, hogy az EAE lehet a lehetséges helyszíne az orosz–amerikai csúcstalálkozónak.

Oroszország, Kína, India, Dél-Afrika és az EAE mind tagjai a BRICS országcsoportnak, amelyet Moszkva az Egyesült Államok politikai és gazdasági dominanciájának ellensúlyaként tekint.

Putyin pénteken Witkoff látogatásának eredményéről beszélt fehérorosz szövetségesével, Alekszandr Lukasenko elnökkel, valamint Kazahsztán és Üzbegisztán vezetőivel is.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #oroszország #afrika #putyin #világ #donald trump #kína #india #vlagyimir putyin

