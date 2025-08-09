Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?

Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat a Bloomberg értesülései szerint. A tervezett egyezség célja az ukrajnai háború befagyasztása lenne, ami azonban komoly ellenállásba ütközhet Kijev részéről.

A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozva arról számol be, hogy Washington és Moszkva között területi alapú megegyezés körvonalazódik az ukrajnai konfliktus rendezésére. Az információk szerint a tárgyalások Donald Trump és Vlagyimir Putyin jövő hétre tervezett találkozóját megelőzően zajlanak, bár a feltételek még módosulhatnak.

Az amerikai diplomácia jelenleg azon fáradozik, hogy mind Ukrajnával, mind európai szövetségeseivel elfogadtassa a formálódó megállapodást, ami azonban jelentős akadályokba ütközhet mindkét fél részéről.

Az orosz elnök álláspontja szerint Ukrajnának le kellene mondania a 2014-ben megszállt Krím-félszigetről, valamint a teljes Donbasz régióról, amely Luhanszk és Donyeck megyéket foglalja magában. Míg Luhanszk megye szinte teljes egészében orosz ellenőrzés alatt áll, Donyeckben továbbra is intenzív harcok folynak, és több jelentős város – köztük Szlovjanszk és Kramatorszk – még mindig ukrán kézben van. Az orosz követelés értelmében az ukrán haderőnek Donyeck megye egészéről ki kellene vonulnia.

Egy ilyen megegyezés jelentős diplomáciai sikert jelentene Putyin számára, mivel a jelenlegi katonai helyzetben Oroszország képtelennek tűnik Donyeck megye teljes elfoglalására. A források szerint cserébe Moszkva leállítaná hadműveleteit Herszon és Zaporizzsja megyékben.

Érdemes megjegyezni, hogy Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja az a négy megye, amelyeket Oroszország 2022 őszén egyoldalúan annektált, bár Herszon és Zaporizzsja megyeszékhelyei jelenleg is ukrán ellenőrzés alatt állnak.

A tervezett megállapodás elsődleges célja a konfliktus befagyasztása lenne, ami megteremthetné a feltételeket egy tűzszünethez, majd egy hosszú távú békemegállapodáshoz.

Az ukrán alkotmány azonban tiltja az ország területeiről való lemondást, és a kijevi vezetés többször határozottan kijelentette, hogy hivatalosan soha nem fogadja el az ország területi integritásának megsértését.