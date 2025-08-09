Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat a Bloomberg értesülései szerint. A tervezett egyezség célja az ukrajnai háború befagyasztása lenne, ami azonban komoly ellenállásba ütközhet Kijev részéről.
A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozva arról számol be, hogy Washington és Moszkva között területi alapú megegyezés körvonalazódik az ukrajnai konfliktus rendezésére. Az információk szerint a tárgyalások Donald Trump és Vlagyimir Putyin jövő hétre tervezett találkozóját megelőzően zajlanak, bár a feltételek még módosulhatnak.
Az amerikai diplomácia jelenleg azon fáradozik, hogy mind Ukrajnával, mind európai szövetségeseivel elfogadtassa a formálódó megállapodást, ami azonban jelentős akadályokba ütközhet mindkét fél részéről.
Az orosz elnök álláspontja szerint Ukrajnának le kellene mondania a 2014-ben megszállt Krím-félszigetről, valamint a teljes Donbasz régióról, amely Luhanszk és Donyeck megyéket foglalja magában. Míg Luhanszk megye szinte teljes egészében orosz ellenőrzés alatt áll, Donyeckben továbbra is intenzív harcok folynak, és több jelentős város – köztük Szlovjanszk és Kramatorszk – még mindig ukrán kézben van. Az orosz követelés értelmében az ukrán haderőnek Donyeck megye egészéről ki kellene vonulnia.
Egy ilyen megegyezés jelentős diplomáciai sikert jelentene Putyin számára, mivel a jelenlegi katonai helyzetben Oroszország képtelennek tűnik Donyeck megye teljes elfoglalására. A források szerint cserébe Moszkva leállítaná hadműveleteit Herszon és Zaporizzsja megyékben.
Érdemes megjegyezni, hogy Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja az a négy megye, amelyeket Oroszország 2022 őszén egyoldalúan annektált, bár Herszon és Zaporizzsja megyeszékhelyei jelenleg is ukrán ellenőrzés alatt állnak.
A tervezett megállapodás elsődleges célja a konfliktus befagyasztása lenne, ami megteremthetné a feltételeket egy tűzszünethez, majd egy hosszú távú békemegállapodáshoz.
Az ukrán alkotmány azonban tiltja az ország területeiről való lemondást, és a kijevi vezetés többször határozottan kijelentette, hogy hivatalosan soha nem fogadja el az ország területi integritásának megsértését.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
