Itt van Zelenszkij kemény válasza Trump béketervére: Világos lépésekre van szükség!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon. Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, és állítása szerint a felek közel állnak egy, a három és fél éve tartó háborút lezáró egyezséghez. Kijev és európai szövetségesei szerint azonban bármilyen területfeladás csak újabb orosz agressziót bátorítana.

Ukrajna nem adja fel területeit – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton, visszautasítva az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az Oroszországgal kötendő megállapodás területcserét is magában foglalhatna. A nyilatkozat akkor érkezett, amikor Washington és Moszkva a háború lezárását célzó vezetői találkozóra készült - írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal. Szerinte a felek – beleértve Zelenszkijt is – közel állnak egy olyan megállapodáshoz, amely lezárhatja a három és fél éve tartó konfliktust.

A lehetséges egyezség részleteit még nem hozták nyilvánosságra, de Trump szerint „némi területcsere, mindkét fél javára” szerepelne benne. Ez akár azt is jelentheti, hogy Ukrajnának jelentős területekről kellene lemondania – amit Kijev és európai szövetségesei elfogadhatatlannak tartanak, mert szerintük csak újabb orosz agressziót bátorítana.

„Az ukránok nem ajándékozzák oda földjüket a megszállónak” – hangsúlyozta Zelenszkij videóüzenetében, hozzátéve, hogy Ukrajna határait az ország alkotmánya rögzíti. „Ettől senki nem fog eltérni – és nem is lesz rá képes” – mondta.

A brit miniszterelnöki hivatal közlése szerint JD Vance amerikai alelnök szombaton Nagy-Britanniában találkozik ukrán és európai szövetségesekkel, hogy megvitassák Trump béketörekvéseit. Keir Starmer brit kormányfő erről már beszélt Zelenszkijjel is.

„Egyetértettek abban, hogy ez egy létfontosságú fórum lesz az igazságos és tartós béke felé tett előrelépés megvitatására” – tette hozzá a Downing Street szóvivője.

„Világos lépések kellenek”

Zelenszkij szerdától sorra egyeztetett Ukrajna szövetségeseivel, miután Trump különmegbízottja, Steve Witkoff Moszkvában tárgyalt – az amerikai elnök ezt „nagy előrelépésnek” nevezte.

„Világos lépésekre van szükség, valamint maximális koordinációra köztünk és partnereink között” – írta Zelenszkij az X-en Starmerrel folytatott megbeszélése után. „Nagyra értékeljük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és minden partnerünk eltökéltségét a háború befejezésére.”

Ukrajna és az Európai Unió elutasít minden olyan javaslatot, amely szerintük túl sok engedményt tenne Putyinnak. Az orosz csapatok 2022 februárjában indítottak inváziót Ukrajna nyugati orientációja és – Moszkva szerint – Oroszország biztonságát fenyegető lépései miatt.

Kijev és nyugati szövetségesei szerint a támadás valójában birodalmi területfoglalás. Moszkva korábban négy ukrán régiót – Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon – valamint a Fekete-tengeri Krím-félszigetet (amelyet 2014-ben annektált) saját területének nyilvánított.

Az orosz erők ugyanakkor nem tartják teljesen ellenőrzésük alatt a négy régió egészét, mégis követelik, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a még általa ellenőrzött részekről is.

Ukrajna szerint katonái még mindig kis területet tartanak ellenőrzésük alatt az oroszországi Kurszk régióban, ahová egy évvel ezelőtt léptek be, hogy tárgyalási pozíciót nyerjenek. Oroszország viszont azt állítja, áprilisban kiűzték az ukrán erőket onnan.

Tatjana Sztanovaja, a Carnegie Russia Eurasia Center vezető munkatársa a jelenlegi békekezdeményezést „az első többé-kevésbé reális kísérletnek” nevezte a háború megállítására.

„Ugyanakkor rendkívül szkeptikus vagyok a megállapodások végrehajtását illetően, még akkor is, ha ideiglenes tűzszünet születik. Gyakorlatilag nem kétséges, hogy az új kötelezettségvállalások pusztítóak lennének Ukrajnára nézve” – mondta.

Heves harcok a frontvonalon

Több mint 1000 kilométer hosszú keleti és déli frontvonal mentén dúlnak a harcok, ahol az orosz csapatok az ország mintegy ötödét tartják megszállás alatt.

Az ukrán katonai elemzők szerint az orosz erők lassan haladnak előre keleten, de a nyári offenzíva eddig nem hozott áttörést. Az ukránok kitartanak. „Egyetlen katona sem fog beleegyezni abba, hogy feladja a területet, kivonja csapatait az ukrán földről” – mondta a Reutersnek Oleszia Petritszka, 51 éves kijevi lakos, miközben a főtéren a hősi halottakra emlékező, százával kitűzött ukrán zászlókra mutatott.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA