Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború és egy lehetséges békerendezés állhat, Trump pedig „mindkét fél javát szolgáló” területi cserékről beszélt. Péntek este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt, aki lehetségesnek tartja a tűzszünetet, ha sikerül kellő nyomást gyakorolni Oroszországra.
Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint az éjjel a saját közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik az orosz államfővel. Nem sokkal később a Kreml is megerősítette a találkozó tényét – írja a Reuters.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai háború lesz, különösen annak fényében, hogy Trump nemrég ultimátumot intézett Vlagyimir Putyinhoz a harcok felfüggesztése és a fegyveres konfliktus lezárása érdekében.
A tárgyalás pontos napirendjéről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit mondott, hogy „területi cserékről” lehet szó, amelyek szerinte mindkét fél érdekeit szolgálnák. Ez a kijelentés különösen figyelemre méltó annak tükrében, hogy Ukrajna a Krím 2014-es orosz megszállása óta következetesen hangsúlyozza: egyetlen megszállt területet sem hajlandó végleg átengedni Moszkvának.
Az orosz vezetés szerint az alaszkai találkozó az „ukrán válság hosszú távú, békés rendezésének lehetőségeire” fog összpontosítani. „Ez nyilvánvalóan egy nehéz folyamat lesz, de aktívan részt kívánunk benne venni” – közölték.
Péntek este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt, aki lehetségesnek tartja a tűzszünetet, ha sikerül kellő nyomást gyakorolni Oroszországra. Elmondása szerint folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai adminisztrációval.
Oroszország jelenleg a Krímen kívül négy ukrán régió – Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon – területének egy részét tartja megszállás alatt.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Az olajárak emelkedésnek indultak szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokkal fenyegette meg Indiát.
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
