Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt

Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború és egy lehetséges békerendezés állhat, Trump pedig „mindkét fél javát szolgáló” területi cserékről beszélt. Péntek este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt, aki lehetségesnek tartja a tűzszünetet, ha sikerül kellő nyomást gyakorolni Oroszországra.

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint az éjjel a saját közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik az orosz államfővel. Nem sokkal később a Kreml is megerősítette a találkozó tényét – írja a Reuters.

A megbeszélés központi témája az ukrajnai háború lesz, különösen annak fényében, hogy Trump nemrég ultimátumot intézett Vlagyimir Putyinhoz a harcok felfüggesztése és a fegyveres konfliktus lezárása érdekében.

A tárgyalás pontos napirendjéről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit mondott, hogy „területi cserékről” lehet szó, amelyek szerinte mindkét fél érdekeit szolgálnák. Ez a kijelentés különösen figyelemre méltó annak tükrében, hogy Ukrajna a Krím 2014-es orosz megszállása óta következetesen hangsúlyozza: egyetlen megszállt területet sem hajlandó végleg átengedni Moszkvának.

Az orosz vezetés szerint az alaszkai találkozó az „ukrán válság hosszú távú, békés rendezésének lehetőségeire” fog összpontosítani. „Ez nyilvánvalóan egy nehéz folyamat lesz, de aktívan részt kívánunk benne venni” – közölték.

Péntek este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt, aki lehetségesnek tartja a tűzszünetet, ha sikerül kellő nyomást gyakorolni Oroszországra. Elmondása szerint folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai adminisztrációval.

Oroszország jelenleg a Krímen kívül négy ukrán régió – Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon – területének egy részét tartja megszállás alatt.