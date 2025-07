Őrült tervre készül Elon Musk: így buktathatja meg Donald Trumpot az amerikai elnöki székből

Elon Musk és Donald Trump konfliktusa túlmutat a személyes ellentéteken – egy új, technológia vezérelte politikai korszak nyitányát jelezheti. Miközben Trump továbbra is uralja a Republikánus Pártot, Musk hatalmas vagyonával, saját médiaplatformjával és fanatikus követőtáborával egyre komolyabb politikai szereplővé válik. Nemcsak új párt alapítását fontolgatja, hanem célzott beavatkozással akarja átformálni a Kongresszust is – akár Trump ellenében. A tét: ki irányítja a jobboldal jövőjét, és milyen esélyekkel indul egy harmadik pólus az amerikai politikában.

Elon Musk és Donald Trump kapcsolata az elmúlt években kiszámíthatatlan ívet járt be. Bár Trump első elnöksége idején Musk inkább kívülről figyelte a politikai folyamatokat, és talán még kritikus is volt a republikánus elittel szemben, később egyre közelebb került a hatalom középpontjához. A 2024-es kampányban már egyértelműen az akkor újrainduló Trump mellé állt – nem csupán szavakkal, hanem jelentős anyagi támogatással is. A több százmillió dolláros hozzájárulás sokak szerint kulcsszerepet játszott Trump kampányának sikerében.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez őrület: Kiderült, Elon Musk titokban még mindig 1 millió dollárt osztogat a republikánusoknak A világ leggazdagabb embere sem állami, sem szövetségi bíróságokon nem ütközött akadályba, amikor egymillió dolláros csekkeket osztogatott szavazóknak.

A bizalom jeleként Musk tanácsadói szerepet is kapott a Trump-kormányban, ám az ottani munkája korántsem bizonyult diadalmenetnek. A belső nézeteltérések, elakadt projektek és egyre látványosabb politikai feszültségek hamar háttérbe szorították. Eközben a Tesla piaci teljesítménye is látványosan megingott, ami tovább rontotta Musk pozícióját – nemcsak gazdaságilag, de politikailag is. Végül a viszony teljesen megromlott: Musk elfordult Trumptól, és új, saját politikai mozgalom beindítását jelentette be, amellyel nyíltan versenyre kelne az amerikai politikai elit hagyományos szereplőivel – és Trump befolyásával is.

A kérdés már nem az, hogy ki kit támogat, hanem az, hogy mi történik, ha két ilyen formátumú szereplő – a világ leggazdagabb embere és az Egyesült Államok egyik legnagyobb hatású politikai vezetője – egymással szemben, rivalizáló pozícióban lép fel. Milyen eszközök állnak a rendelkezésükre, milyen területeken képesek hatást gyakorolni egymásra – és hosszú távon ki kerülhet ki győztesen ebből az egyre élesedő hatalmi játszmából? Ebben a cikkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Hatalmas csapásból ébredezik épp Elon Musk

A Tesla részvényei 6,79%-ot estek hétfőn, miután a cég vezérigazgatója, Elon Musk bejelentette, hogy új amerikai politikai pártot alapít – ami heves reakciót váltott ki Donald Trump elnöktől.

A Tesla (TSLA) részvényei a tőzsdenyitás előtti kereskedésben akár 7,6%-ot is zuhantak. A nap folyamán valamelyest ledolgozták a veszteség egy részét, de így is ez lett a legnagyobb egynapos esés június 5. óta – akkor Musk és Trump a közösségi médiában támadták egymást. A Tesla részvényének eséséből a shortolók körülbelül 1,6 milliárd dollárnyi nyereségre tettek szert hétfőn – az ORTEX elemzőcég adatai szerint.

A történtek fényében talán az lehetne a legbölcsebb, ha Elon Musk távol maradna a politikától, rendezné a cégeiben kialakult hektikus viszonyokat, és ha vissza is vág Trumpnak, azt elsősorban gazdasági úton próbálná. Például az Egyesült Államok egyik legjelentősebb adózójaként lehetnek ütőkártyák a kezében, ha úgy döntene, hogy áthelyezi a Tesla cég teljes gyártási mechanizmusát egy másik országba.

Musk kártyái: pénz, befolyás, rajongótábor

Elon Musk pozíciója egy ilyen konfliktusban egyedi. Igaz, nincsenek atomfegyverei – ahogyan egy elemző gúnyosan megjegyezte –, de a világ leggazdagabb embereként, techbirodalma élén, és egy fanatikus online közösséggel a háta mögött mégis komoly ütőkártyákat birtokol.

1. Pénzügyi befolyás

Musk vagyona a becslések szerint eléri a 400 milliárd dollárt, ami elképesztő tőkeháttér bármilyen politikai harc megvívásához. A 2024-es választások során közel 300 millió dollárt pumpált republikánus kampányokba – főként Trump támogatására. De ez az összeg aprópénz Musk szintjén.

Egyes számítások szerint már az is elég lenne a teljes választási ciklus finanszírozására, ha Musk Tesla-részvényeinek mindössze 20%-át eladná. Ez nem csak elméleti lehetőség: Musk már megfenyegetett olyan republikánus képviselőket, akik megszavazták Trump költségvetési javaslatát, hogy pénzügyileg támogatni fogja ellenfeleiket az előválasztások során.

2. Politikai stratégia: tényleg új párt születik?

Az „America Party” (Amerikai Párt) megalapítása radikálisan új szintre emelheti Musk politikai ambícióit. A párt elvileg centrista értékekre épülne: kormányzati túlköltések lefaragása, a szabályozások csökkentése, a technológiai fejlődés felpörgetése, a születésszám növelése és a szólásszabadság támogatása – bár utóbbi kérdésben Musk hitelessége vitatott.

A szándék egyértelmű: alternatívát kínálni a kétpárti rendszerrel szemben, amelyet Musk „egypárti rendszernek” nevezett, utalva arra, hogy szerinte mindkét nagy párt ugyanazt a pazarló és korrupt modellt követi.

3. Média és közösségi befolyás

Musk óriási előnye, hogy rendelkezik egy saját közösségi platformmal (X, korábbi nevén Twitter), amelyet hatékonyan használ véleményformálásra. Emellett követőinek tábora gyakran feltétel nélkül támogatja őt – legyen szó kriptovalutákról, űrtechnológiáról, vagy épp politikáról.

Ez a kombináció – pénz, platform és rajongás – azt jelenti, hogy Musk képes egy teljes alternatív politikai ökoszisztémát kiépíteni, amely akár jelentős részt is kiszakíthat a jelenlegi jobboldali szavazóbázisból.

Trump lehetőségei: vizsgálatok, nyomásgyakorlás

Mindez nem jelenti azt, hogy Trump tehetetlen lenne. A volt elnök különféle módokon próbálhatja megnehezíteni Musk életét: állami vizsgálatok indításával cégei ellen, bevándorlási jogi lépésekkel, sőt, akár bűnügyi eljárásokkal is.

De ezek a lépések kényesek és potenciálisan visszaüthetnek, különösen egy olyan vállalkozóval szemben, aki ennyire népszerű bizonyos politikai és technológiai körökben. És Trump is tisztában van vele: Musk nem az a típus, aki csendben marad.

Ki győzhet – vagy inkább: ki veszíthet kevesebbet?

A nagy kérdés nem feltétlenül az, hogy Musk vagy Trump kerül ki győztesként ebből az összecsapásból – hanem az, hogy mit veszít a Republikánus Párt.

Egy harmadik, technokrata-centrikus párt elindítása ugyanis könnyedén szétaprózhatja a jobboldali szavazatokat, és megnyithatja az utat egy demokrata győzelem előtt.

Bár Trump-nak látszólag már mindegy a dolog, hiszen jelenleg második (egyben utolsó lehetséges) ciklusát tölti, korábban kijelentette, hogy az alkotmányos akadályokra fittyet hányva harmadszorra is megméretné magát az elnöki pozícióért.

Hogy ez a valóságban mennyire komolyan vehető, azt ebben a cikkben elemeztük bővebben:

EZ IS ÉRDEKELHET Már körvonalazódik Trump mesterterve: így lehetne belőle harmadszorra is az Egyesült Államok elnöke Amióta Donald Trump második ciklusát tölti az Egyesült Államok elnökeként, szinte folyamatosan botrányt kelt meredek kijelentéseivel és kiszámíthatatlan lépéseivel.

Donald Trump támogatottsága egyébként minden korábbi elnököt felülmúlva brutálisat zuhant az elmúlt időszakban. Az amerikai félidős választások pedig már nincsenek is olyan messze, így komolyan megkérdőjeleződik, hogy Trump valóban képes lesz-e kitölteni az elnöki ciklusát.

Musk politikai befolyása még nem állandósult – de ha valóban elindítja saját pártját, és komolyan elkezd pénzt, figyelmet és energiát fektetni ebbe a harcba, akkor nemcsak Trump-nak, de egész Washingtonnak újra kell majd rajzolnia a politikai térképet. Mert ha van valaki, aki képes kívülről belerúgni a rendszerbe, az Elon Musk. És most úgy tűnik, pontosan ez a szándéka.

Musk terve: hogyan lehet megkerülni a politikai rendszert – és Trumpot

Elon Musk politikai stratégiája nem az, hogy mindent egyszerre akar megnyerni, hanem az, hogy elég helyen legyen döntő tényező. Ahogy ő fogalmazott: „lézerpontosságú” fókuszra van szükség néhány kulcsfontosságú szenátusi és képviselőházi körzetben. A cél: ott avatkozzon be, ahol egy-egy szavazat dönthet republikánus és demokrata között. Ez a hozzáállás jól tükrözi Musk mérnöki-gondolkodású megközelítését – nem rendszert épít, hanem réseket keres benne.

Harmadik pártként érvényesülni? Közel lehetetlen – de nem feltétlenül haszontalan

Az "amerikai first-past-the-post" választási rendszer szinte kizárja a harmadik pártok sikerét. A győztes mindent visz – így a kisebb, újonnan alakuló pártok számára rendkívül nehéz mandátumhoz jutni. Ha Musk „American Party” néven valóban elindít egy új politikai formációt, annak csak akkor lenne esélye, ha sikerül valódi bázist kiépíteni a helyi szinten – ami hosszú és költséges folyamat.

Ráadásul Musk politikai nézeteinek népszerűsége is kérdéses. Bár ő maga azt állítja, hogy az amerikaiak 80%-a egyetért vele, a statisztikák mást mutatnak. A közvélemény-kutató Nate Silver szerint Musk országos megítélése kifejezetten rossz: súlyozott átlaga mínusz 18 százalékos – ez még Trumphoz képest is gyengébb adat.

A pénz nem győz automatikusan – de irányt mutathat

Ennek ellenére Muskot nem kell félteni. A pénz, amit be tud vetni, brutális. Még ha nem is nyer választásokat, elegendő ahhoz, hogy zavart keltsen. A harmadik pártok az Egyesült Államokban sokszor úgy hatnak, mint egy politikai szivacs: elszívják a szavazatokat a nagyobb pártok elől, ezzel arra kényszerítve őket, hogy módosítsanak irányvonalukon. Egy centrista, technokrata fókuszú párt elindítása újraszabhatja a republikánus narratívát – különösen, ha Musk pénzzel és médiatérrel is támogatja azokat a politikusokat, akik eltérnek Trump irányvonalától.

Ugyanakkor Musk már megtapasztalta, hogy a pénz önmagában kevés: a wisconsini Legfelsőbb Bíróság választásába való beavatkozása látványos kudarcot vallott. De Musk nem csak a tőkéjére támaszkodhat.

A személyi kultusz és a médiagépezet

Musk egyedülálló abban is, hogy olyan személyi kultuszt épített fel maga köré, amely Trumpéval vetekszik. Bár népszerűsége általánosan csökkent, a republikánus szavazók körében még júniusban is kiemelkedően erős volt a támogatottsága.

Trump korábbi szövetségese, Philip Low szerint Musk már elhódított annyi hívőt Trump táborából, hogy valódi politikai fenyegetést jelentsen. Sőt, Trump „még nem is érti, mibe keveredett” – mondta Low a Politico-nak.

És ott van még Musk médiabirodalma is: az X (korábban Twitter), amelyet már most a MAGA-univerzum egyik legfontosabb platformjává formált. A hírek szerint algoritmusait saját posztjai és nézetei előnyére hangolta, és így aktívan alakítja a jobboldali információáramlást. Egy ilyen környezetben a valóság gyakran másodlagos – amit az emberek hisznek, az válik politikai tényezővé.

Nem mindenki Trump alattvalója

A republikánus párton belül sem mindenki támogatja feltétel nélkül Trumpot. A költekezésellenes "fiscal hawk"-ok és a mérsékeltebb, „lilás” államokat képviselő centristák számára Musk pénze és médiatámogatása menedéket jelenthet – egy alternatív utat, ahol nem kell automatikusan igazodni a Trump-féle keményvonalhoz. Musk megerősítheti ezeknek a politikusoknak a pozícióját, és segíthet nekik ellenállni a "Szauron tekintetétől" – ahogy sokan Trump bosszúhadjárat-szerű fellépéseit nevezik a párton belül.

A befolyás túlmutat Amerikán

Musk hatalma nem áll meg az amerikai politikánál. A NASA jelenleg gyakorlatilag rá van utalva a SpaceX-re, ha űrhajósokat akar küldeni az űrállomásra. A Starlink műholdrendszert világszerte használják kormányok és hadseregek – köztük amerikai ügynökségek is.

Emellett szoros kapcsolatokat ápol Kínával is, ahol elektromos autógyárai révén jelentős rajongótábort szerzett.

Az információ hatalom

Musk hónapokat töltött Trump elnöksége alatt a Fehér Ház közelében, tanácsadói szerepben, különféle projektjeiben részt véve. Vajon mit látott, mit tudhat, amit még nem mondott el? Már volt egy ízelítő ebből, amikor Musk utalt arra, hogy Trump neve szerepel „az Epstein-aktákban” – bár ez régóta ismert tény, és önmagában nem bizonyít semmit, a politikai hatása mégis romboló lehet.

Trump is tudja: az igazság gyakran másodlagos. Egy jól megválasztott vád vagy sugalmazás is elég a káoszhoz.

A végjáték: veszélyes pálya mindkettejüknek

Egyértelmű: Musk politikai beavatkozása nem kockázatmentes. Egyre több befektető aggódik amiatt, hogy politikai aktivizmusa elvonja a figyelmét a Tesla és a SpaceX vezetéséről. A Trump elleni támadások könnyen visszaüthetnek – főleg, ha ő is hasonló eszközökhöz nyúl. Musk magánélete is tele van támadható pontokkal, és nem kizárt, hogy ha harcra kerül a sor, Trump visszavág.

De ha van valaki, akit sosem rettentett el a lehetséges következmény, az Elon Musk.

Ahogy egy idézetet gyakran – bár pontatlanul – neki tulajdonítanak: Trumpnak lehetnek a nukleáris fegyverei, de Musknak megvan hozzá az internet, a pénz és a láthatatlan befolyás. És ebben a csatában néha az utóbbi veszélyesebb.