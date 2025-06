Totálisan összeveszett Donald Trump és Elon Musk: dollármilliárdokat buktak, zuhannak az árfolyamok

Donald Trump és Elon Musk egy költségvetési törvény miatt estek egymásnak: Musk szerint a jogszabály „undorító förtelem”, Trump pedig árulással vádolta a Teslavezért. A nyilvános vita nyomán a Tesla részvényei 14 százalékot estek, Musk így közel 20 milliárd dollárt bukott, Trump pedig médiacégén 200 milliót, kriptovalutáján pedig 900 millió dollárt veszített. A tőzsdei reakciók pénteken válhatnak véglegessé, de a konfliktus már most komoly anyagi árat követelt.

Komoly konfliktus alakult ki Donald Trump és Elon Musk között, miután a Tesla-vezér élesen bírálta az amerikai kongresszus új költségvetési törvényét. Musk szerint a jogszabály „undorító förtelem", tele korrupciógyanús koncessziókkal, és szerinte szégyellhetik magukat azok, akik megszavazták - írja a Guardian.

Trump nem hagyta szó nélkül a kritikát: azt mondta, csalódott Muskban, aki szerinte korábban minden részletét ismerte a törvénynek, és nem volt vele baja – egészen addig, amíg „le nem lépett”. Az elnök azt is megjegyezte, hogy a törvény visszavonta az elektromos autókra vonatkozó kedvezményeket, ami Musk ellenszenvének oka lehet.

Musk visszavágott: állítása szerint sosem látta a törvénytervezetet, és Trump hazudik. Azt is hozzátette, hogy nélküle Trump nem nyerte volna meg a választást – szerinte a republikánusok most kisebbségben lennének a szenátusban, a képviselőházat pedig a demokraták vezetnék.

A vita csütörtök estére eszkalálódott, Musk sorra posztolta ki az X-en, hogy Trump új törvénye ellentmond korábbi álláspontjainak. Két nagyobb kijelentése is volt: felvetette egy új, centrista párt alapításának ötletét, valamint azt állította, hogy Trump neve szerepel az Epstein-aktákban, és ez az oka annak, hogy az iratok egy része máig nem került nyilvánosságra.

Trump valóban szerepel az Epstein-aktákban, Bill Clintonnal és András herceggel együtt – de az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokban csak említés szintjén, vád nincs ellene. Epstein, akit 2008-ban elítéltek kiskorúak prostitúcióra való felbujtásáért, 2019-ben halt meg a börtönben, hivatalosan öngyilkosságot állapítottak meg.

Trump az online csörte hevében azt is felvetette, hogy dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha az állam megszüntetné Musk cégeinek támogatását és kormányzati megrendeléseit. Az összetűzés nemcsak politikai, de pénzügyi következményekkel is járt: az Axios szerint Musk a Tesla-részvények több mint 14 százalékos zuhanásával körülbelül 20 milliárd dollárt veszített. Trump veszteségei is jelentősek: médiacége, a Trump Media & Technology Group 200 millió dollárt bukott, saját kriptovalutája pedig közel 900 milliót. A pontos pénzügyi hatások csak a pénteki tőzsdenyitás után lesznek láthatók, de annyi biztos: a csata mindkét félnek fájt.