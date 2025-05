Videón Putyin eddig titkolt luxuslakása: ilyen fényűző pompában él a Kremlben az orosz elnök

Először engedett be tévéstábot a Kremlben található elnöki lakásába Vlagyimir Putyin - írja a DailyMail. Az orosz elnök a VGTRK nevű csatorna stábjával tett kivételt, már egy előzetest is megosztottak a riportból.

Bár csak néhány rövid részletet mutattak meg, a lakás összképe meglehetősen fényűző: aranyozott tapéták és tükrök uralják a teret. A sarokban egy versenyzongora áll, amelyről Putyin megjegyezte, hogy ritkán jut ideje játszani.

