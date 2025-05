Kína ismét azt állítja, hogy a koronavírus-járvány nem tőlük, hanem az Egyesült Államokból indulhatott ki. A dokumentum szerint az amerikai kormány politizálja a járvány eredetét, miközben Kína időben megosztotta az információkat a WHO-val és a nemzetközi közösséggel. A Fehér Ház április 18-án elindította honlapját a koronavírus-járványról, ahol azt állítják: a járványt egy kínai laboratóriumi kiszivárgás okozta.

Kína szerdán kiadott, a világjárvány elleni válaszlépéseiről szóló úgynevezett fehér könyvében megismételte azon állítását, hogy a koronavírus-járvány az Egyesült Államokból indulhatott ki. A szöveg kiadására azután került sor, hogy a Fehér Ház április 18-án elindította honlapját a koronavírus-járványról, ahol azt állítják: a járványt egy kínai laboratóriumi kiszivárgás okozta.

A kínai államtanács tájékoztatási hivatala által közzétett kiadványban Kína azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy politizál a koronavírus-járvánnyal. Ehhez kapcsolódóan egy Missouri állambeli pert idézett, „amelynek eredményeként 24 milliárd dolláros ítélet született Kína ellen, miszerint az ázsiai ország egészségügyi védőeszközöket halmozott fel és eltussolta a járvány kitörését”.

A most kiadott dokumentum szerint Kína időben megosztotta a Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a nemzetközi közösséggel a vonatkozó információkat, és hangsúlyozta, hogy a WHO és Kína közös tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy a laboratóriumi kiszivárgás „rendkívül valószínűtlen” – fogalmaztak.

Amerikának nem szabadna továbbra is süketnek és némának tettetnie magát, hanem reagálnia kellene a nemzetközi közösség jogos aggodalmaira

– írták. „Jelentős bizonyítékok utalnak arra, hogy a koronavírus-járvány korábban bukkanhatott fel az Egyesült Államokban, mint a hivatalosan bejelentett időzítés, illetve korábban, mint Kínában” – szögezték le.

A kínai nemzeti egészségügyi bizottság egyik tisztviselőjét idézve azt is közölték, hogy a származási hely nyomon követésével kapcsolatos munka következő lépéseként az Egyesült Államokra kellene összpontosítani.