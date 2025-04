Megdöbbentő hatást fedeztek fel a Covid-járvánnyal kapcsolatban: ez a mai napig tragédiákhoz vezet

Az alkoholfogyasztás okozta halálozások száma drámai mértékben emelkedett Angliában a koronavírus-járvány óta, amit szakértők "akut válságként" jellemeznek. A Sheffieldi Egyetem és a University College London közös kutatása szerint a halálozási ráta 2020-ban egyötödével nőtt, majd további 13,5%-kal emelkedett 2022-ig - számolt be a BBC.

A Sheffieldi Egyetem és a University College London (UCL) kutatói megállapították, hogy míg 2009 és 2019 között az alkoholfogyasztás okozta halálozások száma stabil volt Angliában, 2020-ban 20%-kal, majd 2020 és 2022 között további 13,5%-kal emelkedett.

A Lancet Public Health folyóiratban megjelent tanulmány becslése szerint 2020 és 2022 között 3911-gyel több ember halt meg kizárólag alkohol miatt, mint amennyi a járvány előtti trendek folytatódása esetén várható lett volna.

"Az alkoholfogyasztás okozta halálozások meredek emelkedése a világjárvány idején nem volt átmeneti jelenség. A magasabb arány tartósan fennmaradt, és évről évre rosszabbodik" - nyilatkozta Dr. Melissa Oldham, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatók az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) adatait elemezték az Angliában kizárólag alkohol által okozott halálesetekről. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az alkoholfogyasztás okozta halálesetek száma továbbra is növekszik, 2023-ban elérve a 8274-et.

A kutatók megállapították, hogy a fő ok az alkohol által okozott májkárosodás meredek emelkedése volt. Dr. Oldham "akut válságként" jellemezte a helyzetet, és sürgős intézkedéseket sürgetett, például befektetést az egészségügyi szolgáltatásokba a májbetegségek jobb felismerése és kezelése érdekében.

A tanulmány azt is kimutatta, hogy a legnagyobb növekedés azoknál a csoportoknál következett be, amelyek már a világjárvány előtt is a leginkább érintettek voltak – férfiaknál, hátrányos helyzetű területeken élőknél és az 50-69 éves korosztálynál.

"A férfiak, csakúgy, mint a világjárvány előtt, kétszer nagyobb valószínűséggel halnak meg alkohol miatt, mint a nők, és a leghátrányosabb helyzetű területeken közel háromszor annyi további, kifejezetten alkohollal összefüggő haláleset történt, mint a legkevésbé hátrányos helyzetű területeken" - mondta Colin Angus professzor, a Sheffieldi Egyetem Orvostudományi és Népegészségügyi Iskolájának vezető szerzője.

A kutatók szerint nem egyértelmű, miért nőtt a járvány utáni alkoholfogyasztás, de feltételezik, hogy ez a lezárások alatt kialakult szokásoknak köszönhető. Úgy vélik, a megélhetési válság és a romló mentális egészség is szerepet játszhat – Angliában 2020 és 2022 között magasabb arányban számoltak be súlyos pszichológiai distresszről.