Jöhet az újabb brexitpánik: nem csak a kint élő magyarokat érinti a változás

Régóta húzódik az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból, mely tegnap újabb fordulatot vett. Új megállapodás született Boris Johnson és az EU között, amelynek elfogadásáról holnap fog dönteni a brit parlament. Elviekben az Unió elzárkózik a további halasztások elől, a parlamentben körében viszont nem aratott osztatlan sikert a miniszterelnök javaslata. Ezért utána jártunk, milyen hatással lehet ez a megállapodás az Egyesült Királyságban élő magyarokra, illetve általában Magyarországra.

Közel 100 ezer magyar él és dolgozik becslések alapján az Egyesült Királyságban, őket biztosan érinteni fogja a brexit, akár elfogadják a most kialkudott megállapodást, akár a "no deal" forgatókönyv szerint az Egyesült Királyság egyszerűen csak kizuhan az Európai Unióból. Viszont nem csak a kint élő magyarokra lesz hatással a Brexit - azon túl, hogy az EU-ban biztosan, de azon kívül is számíthatunk felfordulásra - hanem például a Magyarországon élő britekre, azokra, akik Londonba terveznek utazni november 1-je után, vagy pl. az olyan hazai cégekre, akik Angliából importálnak. Ez jelen pillanatban elkerülhetetlennek látszik.

Mi a jelenlegi helyzet?

Röviden és tömören miután az EU elfogadta az új megállapodást, azt Boris Johnson - a Konzervatív Párt vezetője és Theresa May után, 2019. július 24-től az Egyesült Királyság miniszterelnöke - el kell hogy fogadtassa a javaslatot a brit parlamenttel. Ennek legnagyobb akadálya, hogy az északír unionisták nem támogatják az új megállapodási javaslatot, mert nem értenek az ír-északír határra vonatkozó vámszabály- és áfatervekkel.

A Brexitet 2016. június 23-án szavazta meg az Egyesült Királyság lakossága (52-48 százalék arányban). Az eredeti határidő 2019. március 29-e lett volna a kilépésre, viszont azóta kétszer történt halasztás. A jelenlegi határidő október 31-e. Tehát szűk két hét múlva vagy így vagy úgy nagy változásokra lehet számítani.

(A legújabb javaslat nem sokban tér el a régebbi tervektől, a legkardinálisabb pontja az ír-északír határ kérdése. Ha a megállapodást elfogadnák, akkor az azt jelenteni, hogy Észak-Írország eltávolodna az Egyesült Királyságtól.)

Tehát a most elfogadott megállapodás, amely a brit parlament jóváhagyására vár, nem változtat sokat azon, amilyen javaslatok eddig benyújtásra kerültek, így a kint élő magyarok helyzetén sem. A helyzet bizonytalansága miatt érdemes viszont arra készülni, hogy nem fog zökkenőmentesen menni a kilépés sem a most javasolt esetben, sem akkor, hogy megállapodás nélkül mond búcsút az Egyesült Királyság az EU-nak. A magyarok közül eddig csaknem 40 ezren kértek tartós letelepedési engedélyt szeptemberi adatok szerint, amelyet attól függetlenül, elfogadják-e, vagy sem Boris Johnson javaslatát, minden kint élőnek és dolgozónak érdemes megigényelni, ha maradni akar.

Mi lesz a kint élőkkel?

A kint élő brit állampolgársággal nem rendelkező EU-állampolgároknak a leggyakoribb tanács, hogy érdemes nagy káoszra készülniük. Már most látható, hogy az import áruk közül néhány hiányzik a polcokról, aminek egyértelműen a politikai bizonytalanság az oka. Tehát érdemes feltölteni a készleteket tartós élelmiszerekből és gyógyszerekből is. (Egyes helyeken már így is hiánycikknek minősülnek a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók.) Az Egyesült Királyságban vásárolt élelmiszereknek a 90 százaléka importból származik, így nem túlzás elkezdeni készülni az ínséges hónapokra, arról pedig, hogy mely gyógyszereket érintheti hátrányosan a Brexit már nyilvános listák is vannak.

Az áramellátásban a legrosszabb forgatókönyvek szerint szintén lehetnek fennakadások.

A legtöbbeket az alapvető szükségleteken túl a munkavállalás és szabad mozgás kérdése érint. A legfontosabb tényező ebben a kérdésben, hogy az érintetteknek van-e valamilyen tartózkodásra jogosító külön okmányuk, illetve hogy mióta laknak az Egyesült Királyságban. Ha van okmányuk és már több mint 5 éve, akkor úgynevezett "permanent residence documentért" folyamodhatnak, amellyel 2020. december 31-ig továbbra is korlátozás nélkül maradhatnak, dolgozhatnak az országban. A tartózkodásra jogosító papírral rendelkező kint élő külföldiek (köztük magyarok) folyamodhatnak "indefinite leave to remain" vagy "indefinite leave to enter" státuszért is, ilyennel 2020. december 31. után is lehet Nagy-Britanniában tartózkodni, és nincs is több teendő, ráadásul legfeljebb 2 évre következmények nélkül el is lehet hagyni Nagy-Britanniát.

Akinek nincs külön okmánya az EU-s személyijén kívül (ez a gyakoribb), annak a letelepedett státusz megállapítását kell kérnie az angol bevándorlási hatóságtól. Aki pedig 2020 után vándorolna ki vagy dolgozna vendégmunkásként az Egyesült Királyságba, annak valószínűleg már egy sokkal bonyolultabb procedúrán kell majd átesni.

Elfelejthetjük a turistáskodást?

A jelenlegi kétes helyzetben egyelőre sokan nem ajánlják, hogy november-decemberben utazást tervezzünk az Egyesült Királyságba. Mivel nem lehet tudni, hogy ugyanúgy szabadon beutazhatunk-e majd az országba mint eddig, vagy az Egyesült Királyság kizuhanásával ezek a kapuk bezárulnak - hiszen az ország nincs felkészülve rá, hogyan kezelje ezt a szituációt. Azt szokták mondani, hogy ebben az esetben az ország olyan státuszba kerül, mint bármely "harmadik félhez" hasonló országok az EU-hoz képest, tehát mondjuk mint Ukrajna. Csakhogy míg Ukrajnában az utazás, import, stb. szabályai le vannak fektetve, addig az Egyesült Királyságban ezeket az új helyzetben újra kell alkotni, a kétirányú megállapodások megszűnnek.

Emiatt nem lehet kiszámítani, hogy pusztán az útlevelük lobogtatásával be fognak-e engedni bárkit az Egyesült Királyságba no deal esetén.

Mi lesz a brit import termékekkel?

Amennyiben sikerül megállapodni, akkor is lehetnek fennakadások. Viszont hogyha nem lesz megállapodás, akkor kérdéses, marad-e az Egyesült Királyság Magyarország 11. legjelentősebb kereskedelmi partnere. Amennyiben a cégek továbbra is a brit piacról hoznák be a szokásos termékeik egy sor új szabályozás fogja a dolgukat megnehezíteni.

November 1-jétől az általános vámszabályok lépnek majd életbe, ami az ügyintézés lassulását, vámokból adódó bevételkiesést okozhat a magyar cégeknek. Plusz engedélyek beszerzésére lesz majd szükség, s több tilalom, korlátozás vonatkozik majd az Egyesült Királyságból érkező termékekre.