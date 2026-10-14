Tényleg elvehetik a robotok a bolti dolgozók munkáját? Elképesztő kísérlet indult a szupermarketekben

Humanoid robotokat tesztel az éjszakai polcfeltöltésre egy dán szupermarketlánc. Noha a gépek egyelőre lassabbak az embereknél, a fejlesztők szerint a mesterséges intelligencia fejlődésével ez hamarosan változhat - írta meg az euronews.

A Koppenhágától északra fekvő Lyngby városában szokatlan gyakornokok jelentek meg egy szupermarket éjszakai műszakjában. A Hive Robots dán startup humanoid robotokat tanít be árufeltöltésre, hogy a dolgozók a vevőkiszolgálásra tudjanak koncentrálni. A karokkal, lábakkal és ujjakkal ellátott robotok az emberek számára kialakított terekben is képesek működni, így az üzleteknek nem kell átalakítaniuk az elrendezésüket.

A betanítás különleges módon zajlik, ugyanis egy operátor VR-szemüveget és kézi vezérlőket használva irányítja a robotot, miközben az például tésztás zacskókat emel a polcra. A betanítás során a gépek feldolgozzák az adatokat, amelyekből aztán megtanulnak önállóan dolgozni. "Rengeteg apró dolog van, amire mi, emberek nem is gondolunk, de a robotot meg kell rá tanítani" – mondta Roger Sala, a Hive Robots robotpilótája.

A próbaüzem tavaly júniusban indult a Føtex élelmiszerlánc egyik boltjában, amelyet Dánia legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, a Salling Group üzemeltet. A cég több mint 2100 üzlettel rendelkezik Dániában, Németországban, Lengyelországban és a balti államokban. A szoftvert és a betanítást a Hive Robots biztosítja, maguk a robotok pedig a kínai Unitree gyártmányai.

A startup tervei szerint 2027 elejére a robotok már önállóan képesek lesznek bizonyos termékek éjszakai feltöltésére, a kereskedelmi egységek pedig óradíjas alapon vehetnék igénybe a szolgáltatást. A Føtex becslése szerint a polcfeltöltés a dolgozók munkaidejének 40–50 százalékát emészti fel, ráadásul a lánc egyre nehezebben talál fiatal munkavállalókat erre a feladatra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A humanoid robotok munkahelyi alkalmazása természetesen felveti a kérdést, hogy a technológia a munkaerőhiányt enyhíti-e, vagy éppen munkahelyeket szüntet meg. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2024-es jelentése szerint a mesterséges intelligencia az uniós munkahelyek mintegy 60 százalékát alakíthatja át. A Salling Group ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kísérlet célja a dolgozók támogatása, nem pedig a kiváltásuk.

A Føtex operatív igazgatója, Simon Kudsk szerint akár öt évbe is telhet, mire minden üzletben megjelennek a robotok. A polcfeltöltésen túl a gépek később a hiányzó vagy rossz helyre tett termékek azonosítására, az üres kartondobozok eltávolítására és a szavatossági idők ellenőrzésére is bevethetők lennének.