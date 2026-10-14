Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt,
Tényleg elvehetik a robotok a bolti dolgozók munkáját? Elképesztő kísérlet indult a szupermarketekben
Humanoid robotokat tesztel az éjszakai polcfeltöltésre egy dán szupermarketlánc. Noha a gépek egyelőre lassabbak az embereknél, a fejlesztők szerint a mesterséges intelligencia fejlődésével ez hamarosan változhat - írta meg az euronews.
A Koppenhágától északra fekvő Lyngby városában szokatlan gyakornokok jelentek meg egy szupermarket éjszakai műszakjában. A Hive Robots dán startup humanoid robotokat tanít be árufeltöltésre, hogy a dolgozók a vevőkiszolgálásra tudjanak koncentrálni. A karokkal, lábakkal és ujjakkal ellátott robotok az emberek számára kialakított terekben is képesek működni, így az üzleteknek nem kell átalakítaniuk az elrendezésüket.
A betanítás különleges módon zajlik, ugyanis egy operátor VR-szemüveget és kézi vezérlőket használva irányítja a robotot, miközben az például tésztás zacskókat emel a polcra. A betanítás során a gépek feldolgozzák az adatokat, amelyekből aztán megtanulnak önállóan dolgozni. "Rengeteg apró dolog van, amire mi, emberek nem is gondolunk, de a robotot meg kell rá tanítani" – mondta Roger Sala, a Hive Robots robotpilótája.
A próbaüzem tavaly júniusban indult a Føtex élelmiszerlánc egyik boltjában, amelyet Dánia legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, a Salling Group üzemeltet. A cég több mint 2100 üzlettel rendelkezik Dániában, Németországban, Lengyelországban és a balti államokban. A szoftvert és a betanítást a Hive Robots biztosítja, maguk a robotok pedig a kínai Unitree gyártmányai.
A startup tervei szerint 2027 elejére a robotok már önállóan képesek lesznek bizonyos termékek éjszakai feltöltésére, a kereskedelmi egységek pedig óradíjas alapon vehetnék igénybe a szolgáltatást. A Føtex becslése szerint a polcfeltöltés a dolgozók munkaidejének 40–50 százalékát emészti fel, ráadásul a lánc egyre nehezebben talál fiatal munkavállalókat erre a feladatra.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A humanoid robotok munkahelyi alkalmazása természetesen felveti a kérdést, hogy a technológia a munkaerőhiányt enyhíti-e, vagy éppen munkahelyeket szüntet meg. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2024-es jelentése szerint a mesterséges intelligencia az uniós munkahelyek mintegy 60 százalékát alakíthatja át. A Salling Group ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kísérlet célja a dolgozók támogatása, nem pedig a kiváltásuk.
A Føtex operatív igazgatója, Simon Kudsk szerint akár öt évbe is telhet, mire minden üzletben megjelennek a robotok. A polcfeltöltésen túl a gépek később a hiányzó vagy rossz helyre tett termékek azonosítására, az üres kartondobozok eltávolítására és a szavatossági idők ellenőrzésére is bevethetők lennének.
Brutál áron érkezik a Lush adventi kalendáriuma 2026-ban: ezt kapod majdnem 100 ezer forintért - megéri?
A csomagban 25 termék kapott helyet, a fürdőbombák és tusfürdők mellett testápoló, ajakradír, parfüm és még zokni is található benne.
Évente több mint 300 millió fát vágnak ki a divatipar miatt, de egyre több vállalat keres alternatív megoldásokat a faalapú nyersanyagok kiváltására.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
Az OKSZ szerint az árréstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop lazítása, a hulladékgazdálkodási törvény és a palackvisszaváltás rendezése elengedhetetlen.
Hogyan működik a qvik fizetés, díjmentes utalás? Így küldhető fizetési kérelem, lehetséges az átutalás díjmentesen
Egy QR-kód beolvasása vagy egy fizetési kérelem jóváhagyása is elegendő az ingyenes átutalás elindításához. Mutatjuk, mire jó a qvik!
Határérték feletti kén-dioxid-tartalom miatt több aszalt sárgabarackterméket is visszahívnak a magyarországi forgalomból.
Magyarországon közkedvelt márkák érkeznek az M3-as autópálya 37-es, bagi lehajtójánál épülő bevásárlóparkba.
Új online piacteret indít az IKEA: fillérekért vehetsz használt bútorokat, a régi bútoraidat pénzért veszi be a svéd bútoróriás
Új használtbútor-piacteret indított az IKEA az Egyesült Királyságban, ahol a vásárlók közvetlenül egymásnak adhatják el a már nem használt bútoraikat.
Te is vásároltál ilyen gyerekjátékot a Temun? Most közölte a Fogyasztóvédelem, maradandó sérülést okozhat, nehogy odaadd a gyereknek!
Az NKFH nyomatékosan kéri a szülőket, hogy amennyiben korábban vásároltak ebből a termékből, azt azonnal vegyék el a gyermekektől.
Újra bepanaszolták Magyarországot a bolti különadó miatt: odacsapott a Spar, mit fog lépni a kormány?
Újabb panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Spar a kiskereskedelmi különadó miatt, álláspontja szerint a szabályozás hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú láncokat.
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.
Adatvédelmi incidensről értesítette ügyfeleit a Kifli.hu.
A világ egyik legnagyobb kávézólánca, a Starbucks állítólag a mexikói ihletésű gyorsétterem-hálózat, a Chipotle felvásárlását fontolgatja.
Fekete majonéz, zöld szósz, tintahalas spagetti, rémtúró és halloweeni sör is felbukkant az idei bolti kínálatban
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Az ajánlat idén is nagyon kedvező: a kilója 9990 forint, pont annyi, mint tavaly. Így érdemes lehet belőle már most betárazni, hiszen karácsonyig bőven eláll.
Védjegybitorlás miatt indított pert az Adidas az ausztrál White Fox divatmárka ellen
Te is vettél ilyen hajszárítót az Aldiban? Vidd vissza, technikai probléma miatt visszahívta a diszkontlánc - blokk nélkül is visszaadják a pénzed
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítók egyes tételeit.
Érik az eddigi egyik legnagyobb menzabotrány: már vizsgálódnak a hatóságok, felső szintekig érhet a korrupció
Tiltott versenykorlátozó megállapodás, illetve kartellgyanú miatt indított vizsgálatot a GVH több közétkeztetési vállalat ellen.
Benyújtja a számlát az árstop és a különadó: a termelőktől a boltokig mindenki szenved a magyar élelmiszerpiacon
A korábbi kormányzat élelmiszerpiaci beavatkozásai, az árfigyelő rendszer, valamint az európai rekorder adóterhek mára szinte teljesen tönkretették a hazai élelmiszer-ellátási láncot.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.