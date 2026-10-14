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Egy csoport humanoid mesterséges intelligenciával rendelkező robot látványterve, sorokban és vonalakban elrendezve
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Tényleg elvehetik a robotok a bolti dolgozók munkáját? Elképesztő kísérlet indult a szupermarketekben

Pénzcentrum
2026. október 14. 12:17

Humanoid robotokat tesztel az éjszakai polcfeltöltésre egy dán szupermarketlánc. Noha a gépek egyelőre lassabbak az embereknél, a fejlesztők szerint a mesterséges intelligencia fejlődésével ez hamarosan változhat - írta meg az euronews.

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A Koppenhágától északra fekvő Lyngby városában szokatlan gyakornokok jelentek meg egy szupermarket éjszakai műszakjában. A Hive Robots dán startup humanoid robotokat tanít be árufeltöltésre, hogy a dolgozók a vevőkiszolgálásra tudjanak koncentrálni. A karokkal, lábakkal és ujjakkal ellátott robotok az emberek számára kialakított terekben is képesek működni, így az üzleteknek nem kell átalakítaniuk az elrendezésüket.

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A betanítás különleges módon zajlik, ugyanis egy operátor VR-szemüveget és kézi vezérlőket használva irányítja a robotot, miközben az például tésztás zacskókat emel a polcra. A betanítás során a gépek feldolgozzák az adatokat, amelyekből aztán megtanulnak önállóan dolgozni. "Rengeteg apró dolog van, amire mi, emberek nem is gondolunk, de a robotot meg kell rá tanítani" – mondta Roger Sala, a Hive Robots robotpilótája.

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A próbaüzem tavaly júniusban indult a Føtex élelmiszerlánc egyik boltjában, amelyet Dánia legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, a Salling Group üzemeltet. A cég több mint 2100 üzlettel rendelkezik Dániában, Németországban, Lengyelországban és a balti államokban. A szoftvert és a betanítást a Hive Robots biztosítja, maguk a robotok pedig a kínai Unitree gyártmányai.

A startup tervei szerint 2027 elejére a robotok már önállóan képesek lesznek bizonyos termékek éjszakai feltöltésére, a kereskedelmi egységek pedig óradíjas alapon vehetnék igénybe a szolgáltatást. A Føtex becslése szerint a polcfeltöltés a dolgozók munkaidejének 40–50 százalékát emészti fel, ráadásul a lánc egyre nehezebben talál fiatal munkavállalókat erre a feladatra.

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A humanoid robotok munkahelyi alkalmazása természetesen felveti a kérdést, hogy a technológia a munkaerőhiányt enyhíti-e, vagy éppen munkahelyeket szüntet meg. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2024-es jelentése szerint a mesterséges intelligencia az uniós munkahelyek mintegy 60 százalékát alakíthatja át. A Salling Group ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kísérlet célja a dolgozók támogatása, nem pedig a kiváltásuk.

A Føtex operatív igazgatója, Simon Kudsk szerint akár öt évbe is telhet, mire minden üzletben megjelennek a robotok. A polcfeltöltésen túl a gépek később a hiányzó vagy rossz helyre tett termékek azonosítására, az üres kartondobozok eltávolítására és a szavatossági idők ellenőrzésére is bevethetők lennének.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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