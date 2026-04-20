Sok egyforma AI robot ül az irodában az íróasztalnál és dolgozik a számítógépekkel, egy robot nézi a kamerát: a mesterséges intelligencia és a robotizáció hatása a foglalkoztatásra
Sport

Döbbenetes: simán lenyomták a robotok az embereket a futóversenyen, ez már az új korszak?

Pénzcentrum
2026. április 20. 13:43

Vasárnap Pekingben első alkalommal futottak a humanoid robotok az embereknél gyorsabban a félmaratoni távon. A győztes gép ráadásul a jelenlegi emberi világrekordot is megdöntötte - jelentette a The Guardian.

A Lightning nevű robotot a Honor kínai okostelefongyártó fejlesztette. A gép 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,1 kilométeres távot. Ez több mint hét perccel jobb idő, mint az ugandai Jacob Kiplimo márciusban, Lisszabonban felállított 57 perc 20 másodperces emberi világcsúcsa. A Huawei leányvállalataként működő Honor robotjai végül mindhárom dobogós helyet megszerezték. Mindhárom gép autonóm módon navigált, emberi távvezérlés nélkül.

Ez a teljesítmény óriási fejlődést jelent a tavalyi első versenyhez képest. Akkor a győztes robot 2 óra 40 perc 42 másodperc alatt ért célba, ami több mint a kétszerese volt az emberi győztes idejének. Ráadásul a gépek többsége be sem tudta fejezni a futamot. Idén azonban több robot is gyorsabbnak bizonyult a profi sportolóknál, és közel felük autonóm módon tájékozódott a pályán. A robotok és a 12 ezer emberi futó az ütközések elkerülése érdekében párhuzamos pályákon versenyzett.

A győztes csapat mérnöke, Tu Hsziaoti elmondta, hogy a Lightningot egy éve fejlesztik. A robotot 90-95 centiméteres lábakkal szerelték fel, amelyek a világ legjobb emberi futóinak testarányait utánozzák. A gép hűtéséhez a vállalat okostelefonjaiból átvett folyadékhűtéses technológiát alkalmazzák. A mérnök szerint a robotikai ágazat még korai fázisban jár. A futás során szerzett tapasztalatok azonban, a szerkezeti megbízhatóságtól kezdve a hűtési megoldásokig, idővel az ipari alkalmazásokba is átültethetők lesznek.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A nézők láthatóan lenyűgözve figyelték az eseményeket. Szun Csikang, aki tavaly is a helyszínen volt, ezúttal a fiával nézte végig a versenyt. "Hatalmas változást érzek az idei évben. Először fordult elő, hogy robotok megelőzték az embereket, és ez olyasmi, amit sosem tudtam volna elképzelni" - nyilatkozta az AP hírügynökségnek. A robotok sikere ugyanakkor nem volt teljesen hibamentes: egyikük a rajtnál elesett, egy másik pedig egy korlátnak ütközött.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #sport #futóverseny #verseny #technológia #innováció #kína #peking #mesterséges intelligencia #ai #robotika

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 20.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
2026. április 20.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
4
6 napja
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
5
2 hete
Rommá verte a Manchester City a Liverpoolt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 13:30
Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 13:04
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 20. 13:34
Hihetetlen, de igaz: őrület, mennyit keresnek itt a traktorosok, gépkezelők