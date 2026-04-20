Döbbenetes: simán lenyomták a robotok az embereket a futóversenyen, ez már az új korszak?

Vasárnap Pekingben első alkalommal futottak a humanoid robotok az embereknél gyorsabban a félmaratoni távon. A győztes gép ráadásul a jelenlegi emberi világrekordot is megdöntötte - jelentette a The Guardian.

A Lightning nevű robotot a Honor kínai okostelefongyártó fejlesztette. A gép 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,1 kilométeres távot. Ez több mint hét perccel jobb idő, mint az ugandai Jacob Kiplimo márciusban, Lisszabonban felállított 57 perc 20 másodperces emberi világcsúcsa. A Huawei leányvállalataként működő Honor robotjai végül mindhárom dobogós helyet megszerezték. Mindhárom gép autonóm módon navigált, emberi távvezérlés nélkül.

Ez a teljesítmény óriási fejlődést jelent a tavalyi első versenyhez képest. Akkor a győztes robot 2 óra 40 perc 42 másodperc alatt ért célba, ami több mint a kétszerese volt az emberi győztes idejének. Ráadásul a gépek többsége be sem tudta fejezni a futamot. Idén azonban több robot is gyorsabbnak bizonyult a profi sportolóknál, és közel felük autonóm módon tájékozódott a pályán. A robotok és a 12 ezer emberi futó az ütközések elkerülése érdekében párhuzamos pályákon versenyzett.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

A győztes csapat mérnöke, Tu Hsziaoti elmondta, hogy a Lightningot egy éve fejlesztik. A robotot 90-95 centiméteres lábakkal szerelték fel, amelyek a világ legjobb emberi futóinak testarányait utánozzák. A gép hűtéséhez a vállalat okostelefonjaiból átvett folyadékhűtéses technológiát alkalmazzák. A mérnök szerint a robotikai ágazat még korai fázisban jár. A futás során szerzett tapasztalatok azonban, a szerkezeti megbízhatóságtól kezdve a hűtési megoldásokig, idővel az ipari alkalmazásokba is átültethetők lesznek.

A nézők láthatóan lenyűgözve figyelték az eseményeket. Szun Csikang, aki tavaly is a helyszínen volt, ezúttal a fiával nézte végig a versenyt. "Hatalmas változást érzek az idei évben. Először fordult elő, hogy robotok megelőzték az embereket, és ez olyasmi, amit sosem tudtam volna elképzelni" - nyilatkozta az AP hírügynökségnek. A robotok sikere ugyanakkor nem volt teljesen hibamentes: egyikük a rajtnál elesett, egy másik pedig egy korlátnak ütközött.