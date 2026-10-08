Szoftverrobotok állnak munkába a magyar cégeknél: részmunkaidőben dolgoznak majd a gépek

Új szolgáltatással bővíti vállalati kínálatát a Yettel, amely szoftverrobotokkal segítené a közép- és nagyvállalatokat egyes feladataik automatizálásában. A UiPath technológiájára épülő megoldás révén a cégek szoftverrobotok segítségével automatizálhatják ismétlődő adminisztratív folyamataikat, növelve hatékonyságukat és csökkentve a manuális munkaterheket. A Yettel a technológiát saját működésében is alkalmazza.

A vállalatok ma már nem elsősorban új technológiákat keresnek, hanem a konkrét üzleti problémáikra várnak gyors és mérhető megoldást. Erre épít a Yettel új szolgáltatása is, amely akár mesterséges intelligenciával (AI) támogatott, robotizált folyamatautomatizálást (RPA) teszi elérhetővé a közép- és nagyvállalatok számára.

A meglévő vállalati rendszerekhez egyszerűen illeszthető UiPath megoldás képes elvégezni az ismétlődő és szabályalapú feladatokat, így felgyorsulnak az adminisztratív folyamatok és a munkatársak nagyobb hozzáadott értékű tevékenységekre fordíthatják idejüket. Az AI szükség esetén a dokumentumok értelmezésében, az információk feldolgozásában és a döntések előkészítésében is szerepet kaphat, míg az automatizáció a folyamat végrehajtásáról gondoskodik.

A Yettel megoldásának különlegessége, hogy nem teljes és költséges robotlicencekre, hanem a cégek tényleges igényeihez igazított robotkapacitást biztosít, jelentősen csökkentve az automatizáció bevezetésének költségét és komplexitását. A szoftverrobotok így akár folyamatosan, nagyobb terhelés esetén napi 24 órában, kisebb volumenű feladatoknál pedig csak a szükséges időszakokban dolgoznak, ami rugalmasabb és költséghatékonyabb működést tesz lehetővé. A szolgáltatás különösen jól alkalmazható számlafeldolgozási, adminisztratív, HR-, pénzügyi vagy ügyfélkiszolgálási folyamatok esetében, elsősorban közép- és nagyvállalatok számára.

A technológiát a Yettel saját működésében is alkalmazza, így ügyfeleinek olyan megoldást kínál, amelyet már saját folyamataiban is kipróbált. Ez egyben a vállalat ICT-terület felé történő nyitásának első kézzelfogható bizonyítéka: a cél nem technológiák értékesítése, hanem konkrét üzleti problémák megoldása és a vállalatok működésének hatékonyabbá tétele.

„A digitalizáció, az automatizáció vagy az AI alkalmazása ma már üzleti versenyképességi kérdés. Azt tapasztaljuk, hogy ügyfeleink egyre gyakrabban fordulnak hozzánk olyan igényekkel, amelyek már túlmutatnak a telekommunikáción. Ezért építjük ICT-portfóliónkat olyan szolgáltatásokkal, amelyek kézzelfogható eredményeket hoznak ügyfeleink működésében is. A UiPath esetében különösen fontos, hogy olyan új megoldást kínálunk, amelyet saját folyamatainkban is kipróbáltunk, használunk és bevált” – mondta el Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

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A UiPath megoldás szállítója a globális automatizációs piac egyik meghatározó szereplője, amelyet a Gartner a vezető RPA platformok között tart számon.

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