2026. október 8. csütörtök Koppány
17 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrade, Serbia - November 05, 2023: Big Logo Sign Yettel Mobile Operator Company at Top of Office Building.
Tech

Szoftverrobotok állnak munkába a magyar cégeknél: részmunkaidőben dolgoznak majd a gépek

Pénzcentrum
2026. október 8. 18:32

Új szolgáltatással bővíti vállalati kínálatát a Yettel, amely szoftverrobotokkal segítené a közép- és nagyvállalatokat egyes feladataik automatizálásában. A UiPath technológiájára épülő megoldás révén a cégek szoftverrobotok segítségével automatizálhatják ismétlődő adminisztratív folyamataikat, növelve hatékonyságukat és csökkentve a manuális munkaterheket.  A Yettel a technológiát saját működésében is alkalmazza.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vállalatok ma már nem elsősorban új technológiákat keresnek, hanem a konkrét üzleti problémáikra várnak gyors és mérhető megoldást. Erre épít a Yettel új szolgáltatása is, amely akár mesterséges intelligenciával (AI) támogatott, robotizált folyamatautomatizálást (RPA) teszi elérhetővé a közép- és nagyvállalatok számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meglévő vállalati rendszerekhez egyszerűen illeszthető UiPath megoldás képes elvégezni az ismétlődő és szabályalapú feladatokat, így felgyorsulnak az adminisztratív folyamatok és a munkatársak nagyobb hozzáadott értékű tevékenységekre fordíthatják idejüket. Az AI szükség esetén a dokumentumok értelmezésében, az információk feldolgozásában és a döntések előkészítésében is szerepet kaphat, míg az automatizáció a folyamat végrehajtásáról gondoskodik.

Kapcsolódó cikkeink:

A Yettel megoldásának különlegessége, hogy nem teljes és költséges robotlicencekre, hanem a cégek tényleges igényeihez igazított robotkapacitást biztosít, jelentősen csökkentve az automatizáció bevezetésének költségét és komplexitását. A szoftverrobotok így akár folyamatosan, nagyobb terhelés esetén napi 24 órában, kisebb volumenű feladatoknál pedig csak a szükséges időszakokban dolgoznak, ami rugalmasabb és költséghatékonyabb működést tesz lehetővé. A szolgáltatás különösen jól alkalmazható számlafeldolgozási, adminisztratív, HR-, pénzügyi vagy ügyfélkiszolgálási folyamatok esetében, elsősorban közép- és nagyvállalatok számára.

A technológiát a Yettel saját működésében is alkalmazza, így ügyfeleinek olyan megoldást kínál, amelyet már saját folyamataiban is kipróbált. Ez egyben a vállalat ICT-terület felé történő nyitásának első kézzelfogható bizonyítéka: a cél nem technológiák értékesítése, hanem konkrét üzleti problémák megoldása és a vállalatok működésének hatékonyabbá tétele.

„A digitalizáció, az automatizáció vagy az AI alkalmazása ma már üzleti versenyképességi kérdés. Azt tapasztaljuk, hogy ügyfeleink egyre gyakrabban fordulnak hozzánk olyan igényekkel, amelyek már túlmutatnak a telekommunikáción. Ezért építjük ICT-portfóliónkat olyan szolgáltatásokkal, amelyek kézzelfogható eredményeket hoznak ügyfeleink működésében is. A UiPath esetében különösen fontos, hogy olyan új megoldást kínálunk, amelyet saját folyamatainkban is kipróbáltunk, használunk és bevált” – mondta el Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A UiPath megoldás szállítója a globális automatizációs piac egyik meghatározó szereplője, amelyet a Gartner a vezető RPA platformok között tart számon.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #tech #adminisztráció #technológia #szolgáltatás #automatizáció #vállalatok #mesterséges intelligencia #ai #robotika #yettel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:33
20:07
19:45
19:31
19:22
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
október 8. 13:35 Megütötték a forintot: veszélyes szintekhez közelít az árfolyam, kilőtt a dollár
október 8. 10:34 Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 8.
Rengeteg magyar fiatal játszik az egészségével: pedig ezzel az egyszerű szokással sokat tehetnének érte
2026. október 8.
A magyar dolgozók fele rengeteg pénzt bukik emiatt havonta: itt a top 10 ország, ahová menekülhetnek, sokkal jobb a helyzetük
2026. október 8.
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 8. csütörtök
Koppány
41. hét
Október 8.
A tojás világnapja
Október 8.
A látás világnapja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
1 hónapja
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
2 hónapja
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
4
2 hónapja
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
5
2 hónapja
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Újérték-biztosítás
a túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 19:45
Árulja gyerekkori otthonát Kis Grófo: ennyit kérnek az impozáns házért
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 19:22
Ledobta a bombát Trump: hirtelen fordulat jött az iráni háborúban, erre senki sem számított
Agrárszektor  |  2026. október 8. 20:28
Rendkívüli bejelentést tett az EU: új korszak kezdődik