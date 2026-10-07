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Vásárlás

Lekerülhetnek a magyar boltok polcairól a Müller közkedvelt termékei: kifakadt a gyártó, nem látják a jövőt

Pénzcentrum
2026. október 7. 19:13

Két németországi üzemének bezárásáról döntött a Magyarországon is népszerű tejtermékeket gyártó Theo Müller vállalatcsoport. A veszteséges működés miatt meghozott döntés mintegy 320 dolgozót érint, a hazai üzletekben kapható Müller-termékek ellátásában ugyanakkor nem okoz fennakadást - írja a Handelsblatt.

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A Theo Müller Csoport két gyártóüzem bezárását tervezi Szász-Anhaltban és Szászországban. A bejelentés értelmében a Szász-Anhalt tartománybeli Rogätzben működő szószüzem, valamint a szászországi Leppersdorfban található szeleteltsajt-üzem szünteti be a termelést.

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Mindkét létesítményben mintegy 160 fő dolgozik. A leppersdorfi egység a hozzá tartozó csomagolási és adminisztratív részlegekkel együtt már az idei év végén, december 31-én bezár, míg a rogätzi üzemben 2027 szeptemberének végéig állítják le a termelést.

A vállalat vezetése szerint a döntést alapos vizsgálat előzte meg. A belső és külső gazdasági körülmények miatt a részlegek fenntartása hosszú távon fenntarthatatlanná vált, emellett jelentős beruházásokat is igényelt volna a fejlesztésük.

A rogätzi szószüzem esetében például a megváltozott vásárlói szokások okozták a fő gondot, mivel a fogyasztók egyre kevésbé keresik az üveges szószokat, az alacsony kapacitáskihasználtság pedig tovább növelte a magas működési költségeket. A cégcsoport az érdekképviseletekkel közösen keres megoldást az érintett munkavállalók számára, elsősorban belső áthelyezésekkel és átképzésekkel.

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A döntés nem érinti a leppersdorfi telephely egyéb részlegeit, így a savanyútej- és a mozzarellagyártás zavartalanul folytatódik. Szintén nem lesz érezhető változás a magyarországi üzletek – például a Spar, a Tesco vagy az Aldi – kínálatában sem. A hazai boltok polcain elterjedt Müller, Müllermilch és Riso márkájú tejitalokat, illetve tejtermékeket továbbra is a Foodnet Zrt. importálja és forgalmazza.

A gyárbezárások nem a teljes Müller-csoport működési zavarára utalnak, sokkal inkább kapacitásoptimalizálást jelentenek a több mint 80 országban jelen lévő, mintegy 10,3 milliárd eurós éves árbevételű és világszerte 35 ezer embert foglalkoztató élelmiszeripari óriásvállalat életében.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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