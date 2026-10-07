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Ilyen Túró Rudi még nem volt Magyarországon: elképesztő újdonság érkezik a boltokba
Két cég közös termékkel bővítette kínálatát: a Mantaro Pöttyös Túró Rudi ízű forró csokoládé italpor a népszerű édesség jellegzetes ízvilágát ülteti át egy új kategóriába. Az újdonság a hagyományos édesség ízét idéző forró ital formájában jelenik meg a boltok polcain.
A Mantaro és a Pöttyös közös termékkel jelent meg a piacon: a Mantaro Pöttyös Túró Rudi ízű forró csokoládé italpor a népszerű édesség ízvilágát ülteti át egy új termékkategóriába. A fejlesztés során a cél az volt, hogy a Túró Rudira jellemző kakaós és túrós ízjegyek egy meleg italban is visszaköszönjenek. Az újdonság október első hetétől jelenik meg az üzletekben, és online is elérhető lesz.
A Túró Rudi hagyományosan hűtve fogyasztott édesség, ezért a fejlesztés egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy jellegzetes ízvilága forró ital formájában is felismerhető maradjon. A termék ennek megfelelően a klasszikus forró csokoládé alapot túróra és joghurtra emlékeztető ízjegyekkel egészíti ki.
A fejlesztők több változatot is teszteltek, végül az eredeti recept bizonyult a legjobbnak. Az ital állaga a felhasznált tej mennyiségétől függően változhat, a gyártó szerint pedig az ízek mérsékeltebb hőmérsékleten érvényesülnek a legjobban.
A Pöttyös Túró Rudi az 1960-as évek óta van jelen a magyar piacon, és az ország egyik legismertebb édességévé vált. Az új termék ezt az ismert ízvilágot próbálja megjeleníteni egy, az eredetitől eltérő fogyasztási formában.
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