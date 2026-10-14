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Vásárlás

Működik az új bevásárlótrükk: így intézik a heti nagybevásárlást az élelmes magyarok

Pénzcentrum
2026. október 14. 19:33

 Az online élelmiszer-vásárlás egyre népszerűbb a magyarok körében, és már nem csupán néhány gyorsan beszerezhető termék rendeléséről szól. A legfrissebb piaci adatok szerint a vásárlók egyre gyakrabban intézik a nagybevásárlást is online: egy vezető hazai áruházláncnál leadott rendelések átlagos értéke közel 50 százalékkal magasabb, mint az online ételrendeléseké. A legkeresettebb termékek között a friss zöldségek és gyümölcsök, a húsok, a tejtermékek és sajtok, valamint az üdítők és snackek szerepelnek, ami arra utal, hogy a fogyasztók mindennapi élelmiszer-beszerzéseikhez is egyre bátrabban fordulnak a digitális csatornákhoz.

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2026 márciusától az Auchan is elérhető a foodorán,és hat hónappal a kiskereskedelmi együttműködés indulása után. Egy Auchan-rendelés átlagos értéke 49 százalékkal magasabb, mint a foodorán leadott éttermi rendeléseké. 

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Az Auchannal való együttműködésből látszik, hogy a fogyasztók pozitívan reagálnak a kényelmes online élelmiszer-bevásárlási lehetőségek: csak májusban 140 százalékkal nőtt az Auchan-rendelések száma áprilishoz képest. Az adatok szerint az online élelmiszer-házhozszállítás rövid idő alatt népszerű bevásárlási lehetőséggé válhat, ha a vásárlók egy általuk már használt platformon keresztül kényelmesen, széles választékhoz férhetnek hozzá.

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A keresetet a dinamikus szorzók és az extra juttatások is jelentősen befolyásolják.

A friss élelmiszerek és a mindennapi fogyasztási cikkek bizonyultak a legnépszerűbbnek az áruházlánc választékából, többek között a friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, tejtermékek és sajtok, üdítőitalok, valamint a snackek.

„Az Auchannal való együttműködésünk eredményei alapján a házhozszállítás egyre inkább a fogyasztók mindennapi rutinjának részévé vált, és nemcsak akkor használják, amikor gyors utánpótlásra van szükségük. Különösen beszédes az éttermi rendelésekhez képest jelentősen magasabb átlagos kosárérték: a vásárlók egyetlen rendelésben szélesebb termékkört szereznek be a platformon keresztül. Ezért is volt fontos mérföldkő, amikor az Auchan mind a 24 magyarországi üzlete elérhetővé vált a foodorán, hiszen így még szélesebb vásárlói réteg igényeit tudjuk kielégíteni, és ez jelentős növekedési lehetőséget kínál az Auchan számára is” – mondta Andrés Sciarrotta, a foodora Magyarország Quick-Commerce igazgatója.

„A korábbi együttműködéseinkhez képest a foodorával való partnerség minden szinten felülmúlta a várakozásainkat. Legnagyobb előnyei az együttműködésnek a támogatás, a magas szintű szakmai kompetencia, a rugalmasság, a nyitottság, az innovatív javaslatok, az előremutató gondolkodás, valamint a proaktív és reaktív hozzáállás, még rendkívül rövid határidők esetén is. Az együttműködés jelentős pénzügyi és humánerőforrás-befektetéssel is jár, például a kampányok, operatív tevékenységek és az EFFOT kitelepülés esetében. Az elért üzleti növekedésünk rövid idő alatt felülmúlta a várakozásainkat. Emellett rendkívül pozitívak és konstruktívak a megbeszéléseink és a workshopjaink, amik tovább erősítik a partnerség sikerét” – mondta Kiss Emőke, az Auchan e-commerce igazgatója.

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Az adatokból egyértelműen látszik, hogy mely időszakokban választják a vásárlók az online bevásárlást. Szombaton rendelnek a foodorán keresztül az Auchan üzletekből a legtöbben, délután 16:00 és 19:00 óra között a legnagyobb a kereslet. A fogyasztók az online élelmiszer-házhozszállítást nemcsak az utolsó pillanatos bevásárlásokhoz használják, hanem már része a rendszeres heti bevásárlási rutinjuknak is.

Budapest III. kerületéből érkezett a legtöbb Auchan-rendelés a platformon. A kiemelkedő eredmény részben a környéken található két Auchan áruháznak is köszönhető, ami nagyobb termékelérhetőséget és szélesebb kiszállítási lefedettséget biztosít.

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Címlapkép: Getty Images
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