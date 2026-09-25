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Németország: LIDL szupermarket és logó. A Lidl egy német globális diszkont szupermarketlánc, amely több mint 10 000 üzletet üzemeltet Európa-szerte.
Vásárlás

Ennyi volt, betiltották a Lidl slégertermékét: többé nem lehet árusítani, erről jobb, ha tudnak a vásárlók

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 10:45

Egy holland bíróság döntése értelmében a Lidl a továbbiakban nem értékesítheti a Birkenstock ikonikus szandáljainak másolatait Hollandiában. A diszkontláncot a jogsértés miatt napi bírsággal és kártérítés megfizetésével is sújtották.

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Az ítélet szerint a kiskereskedelmi láncnak napi 5000 eurós bírságot kell fizetnie, amennyiben nem tesz eleget a tilalomnak, emellett köteles átadni a vonatkozó értékesítési adatokat is a Birkenstocknak. A Lidlt kártérítésre és a perköltségek megtérítésére is kötelezték, ezek pontos összegéről azonban külön bírósági eljárásban határoznak majd. A döntés ellen a diszkontlánc még fellebbezhet - írja a BBC.

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A tilalom a Birkenstock Arizona, Madrid, Gizeh, Boston és Florida modelljeinek másolataira vonatkozik, mivel a bíróság megállapította, hogy a diszkontlánc megsértette a márka védjegyének számító, egyedi talpkialakítást. A Birkenstock közleményében hangsúlyozta, hogy az ítélet egyértelmű üzenetet küld a piacnak, miszerint a másolóknak nem szabad megengedni, hogy mások kreativitásán és innovációján nyerészkedjenek. Hozzátették, a jövőben is minden jogi eszközzel fellépnek az ikonikus termékeiket utánzókkal szemben a kiskereskedelmi partnereik és a vásárlók védelme érdekében.

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A lábbelimárka dizájnját érintő jogi viták nem számítanak újdonságnak, az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt. 2025 novemberében egy holland bíróság a Scapino láncot is eltiltotta az utánzatok árusításától, decemberben pedig az Európai Unió Bírósága mondta ki, hogy a mindennapi használati tárgyak is élvezhetnek szerzői jogi védelmet, ha kreatív tervezői döntéseket tükröznek. Ezt a döntést a Birkenstock a saját szandáljai szempontjából is mérföldkőnek nevezte. Ugyanakkor 2025 elején a német szövetségi legfelsőbb bíróság a cég számára kedvezőtlen ítéletet hozott, amikor a lábbeliket művészeti alkotások helyett csupán funkcionális termékeknek minősítette.

A dizájnok másolása miatti küzdelem más márkák számára is ismerős terep. A Dr. Martens például rendszeresen perel áruházláncokat a bakancsaik lekoppintása miatt, a Christian Louboutin luxusmárka pedig éveken át pereskedett világszerte a jellegzetes piros talpú cipőinek védelmében.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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