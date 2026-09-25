A III. kerületi lomtalanítás során továbbra is komoly problémát jelent az illegális hulladéklerakás.
Ennyi volt, betiltották a Lidl slégertermékét: többé nem lehet árusítani, erről jobb, ha tudnak a vásárlók
Egy holland bíróság döntése értelmében a Lidl a továbbiakban nem értékesítheti a Birkenstock ikonikus szandáljainak másolatait Hollandiában. A diszkontláncot a jogsértés miatt napi bírsággal és kártérítés megfizetésével is sújtották.
Az ítélet szerint a kiskereskedelmi láncnak napi 5000 eurós bírságot kell fizetnie, amennyiben nem tesz eleget a tilalomnak, emellett köteles átadni a vonatkozó értékesítési adatokat is a Birkenstocknak. A Lidlt kártérítésre és a perköltségek megtérítésére is kötelezték, ezek pontos összegéről azonban külön bírósági eljárásban határoznak majd. A döntés ellen a diszkontlánc még fellebbezhet - írja a BBC.
A tilalom a Birkenstock Arizona, Madrid, Gizeh, Boston és Florida modelljeinek másolataira vonatkozik, mivel a bíróság megállapította, hogy a diszkontlánc megsértette a márka védjegyének számító, egyedi talpkialakítást. A Birkenstock közleményében hangsúlyozta, hogy az ítélet egyértelmű üzenetet küld a piacnak, miszerint a másolóknak nem szabad megengedni, hogy mások kreativitásán és innovációján nyerészkedjenek. Hozzátették, a jövőben is minden jogi eszközzel fellépnek az ikonikus termékeiket utánzókkal szemben a kiskereskedelmi partnereik és a vásárlók védelme érdekében.
A lábbelimárka dizájnját érintő jogi viták nem számítanak újdonságnak, az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt. 2025 novemberében egy holland bíróság a Scapino láncot is eltiltotta az utánzatok árusításától, decemberben pedig az Európai Unió Bírósága mondta ki, hogy a mindennapi használati tárgyak is élvezhetnek szerzői jogi védelmet, ha kreatív tervezői döntéseket tükröznek. Ezt a döntést a Birkenstock a saját szandáljai szempontjából is mérföldkőnek nevezte. Ugyanakkor 2025 elején a német szövetségi legfelsőbb bíróság a cég számára kedvezőtlen ítéletet hozott, amikor a lábbeliket művészeti alkotások helyett csupán funkcionális termékeknek minősítette.
A dizájnok másolása miatti küzdelem más márkák számára is ismerős terep. A Dr. Martens például rendszeresen perel áruházláncokat a bakancsaik lekoppintása miatt, a Christian Louboutin luxusmárka pedig éveken át pereskedett világszerte a jellegzetes piros talpú cipőinek védelmében.
A magyarok 26 százaléka csak akció idején vásárol, vagy elhalasztja a nagyobb kiadásokat, szemben a 15 százalékos európai átlaggal.
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
Kiderült az igazság a bennragadt 50 forintokról: óriási veszteséget termel a MOHU-nak a visszaváltási rendszer?
A társaság közben arról is beszélt, miért nem jelent automatikusan nyereséget a vissza nem váltott 50 forintos palackbetét.
Végleg kivonulhat a Tesco Magyarországról: itt a bejelentés, a Lidl és Kaufland üzletláncokat működtető cég lehet a vevő
Újra felerősödtek a piaci találgatások a Tesco magyarországi hálózatának jövőjéről, miután iparági hírek szerint felmerült egy esetleges Tesco–Kaufland tranzakció lehetősége.
Már több európai országban is működik a magyarhoz hasonló palackvisszaváltási rendszer, de korántsem ugyanannyit ér egy üres PET-palack vagy fémdoboz.
Hamarosan a Lidl robotfurgonjai lephetik el a magyar utakat: elindult a tesztelés, óriási dobásra készül a boltlánc
Új szintre lép az önvezető teherautók tesztelése Németországban: a Lidl hamarosan vezetőfülke nélküli, teljesen önállóan közlekedő kamionnal szállíthat árut egyik üzletéhez.
Agresszívan terjeszkedik egy új multi, retteghet a Pepco, TEDi, KiK: rengeteg új üzlet nyitását tervezik
A holland Action diszkontlánc Szlovéniában is megnyitotta első üzletét, ezzel tizenhatra növelve európai piacainak számát.
Rendkívüli bejelentés a magyar boltokról: küszöbön az árrésstop eltörlése, erre kell készülniük a vásárlóknak
A hazai élelmiszerelőállítókat és forgalmazókat képviselő szervezetek közösen kérik a Kormánytól az árrésstop kivezetését.
Örökre vége lehet az arany és az ingatlan korának? Merész jóslattal állt elő a befektetési szakember
A rajongók közül sokan már tudatosan befektetésként tekintenek a gyűjteményükre.
Meglépték az EU-ban: újabb kiadás jön a külföldi csomagokra, nagyon ráfázhat, aki a Temuról vagy Sheinről rendel
Újabb terheket kapnak a külföldi webáruházak, miközben a magyar vásárlók már most is egyre tudatosabban rendelnek.
A Black Fridayhoz kapcsolódó leárazások az utóbbi években egyre hosszabb időszakot ölelnek fel, ezért a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei már megkezdték az akciók ellenőrzését.
A kerületvezető szerint a visszaváltásból származó könnyű jövedelemszerzés közvetlenül hozzájárul a dizájnerdrogok terjedéséhez és a nyílt utcai szerhasználathoz.
A kormány olyan szabályozás előkészítésén dolgozik, amely lehetővé tenné az önkormányzatok számára a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozását.
A hatóság nyomatékosan kéri az állattartókat, hogy a felmerülő egészségügyi kockázatok miatt semmiképpen ne etessék meg kedvencükkel az érintett terméket.
Egy termék összes ásványianyag-tartalma meghaladta a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért ezt nem lehet csecsemőtápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
A Kifli-csoport öt európai webshopjában 30 termék árát hasonlítottuk össze. Az eredmények egészen megdöbbentőek.
Bővíti országos kiszállítási területét a Kifli.hu: 120 ezer ember számára lesz elérhető az online szupermarket szolgáltatása.
A Pénzcentrum több mint tízezer olvasó megkérdezésével végzett felmérést arról, hogyan vált be a kötelező palackvisszaváltási rendszer.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.