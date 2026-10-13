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Vadiúj gigapláza épül az M3-as mellett: az ALDI, Rossmann, Pepco és KFC is nyit benne üzletet

Pénzcentrum
2026. október 13. 11:32

Magyarországon közkedvelt márkák érkeznek az M3-as autópálya 37-es, bagi lehajtójánál épülő MyRA Park M3-ba. Az ALDI, a Rossmann, a Pepco, az AlphaZoo, a Lipóti Pékség mellett a KFC, valamint további bérlők is üzletet nyitnak majd a Faedra Group közel 6000 négyzetméteres modern bevásárlóparkjában. Az első ütem kivitelezés a terveknek megfelelően halad, a nyitás 2026 negyedik negyedévében várható.

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A MyRA Park M3 nyitott, közvetlenül a parkolóból megközelíthető strip mall formátumra épít. A koncepció a gyors és egyszerű vásárlást helyezi előtérbe: az egyes egységek néhány lépésre lesznek elérhetőek a parkolótól, így a látogatók akár egyetlen megállóval több teendőt is elintézhetnek.

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A bérlők között a napi bevásárlástól a drogérián és a divaton át az állateledelig több kategória képviselői megtalálhatók. Az üzletek és vendéglátóhelyek mellett autómosó, elektromosautó-töltők, csomagautomaták és játszótér is helyet kap majd. A látogatókat 215 férőhelyes parkoló várja majd.

A bevásárlópark egyszerre szolgálja majd a Bag–Aszód térség lakóit és az M3-as autópálya átmenő forgalmát, az autópálya-lehajtótól két perc alatt elérhető. Az első ütem kivitelezés a terveknek megfelelően halad, a nyitás 2026 negyedik negyedévében várható.

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Címlapkép: Getty Images
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