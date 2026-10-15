Népszerű ásványvizet hívtak vissza azonnali hatállyal: mikrobiológiailag van gond vele, ezek a tételek érintettek

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kétféle Primavera ásványvizet hívott vissza a Magyarvíz Kft. – derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatásából.

A visszahívás az 500 milliliteres, szénsavas és szénsavmentes változat egy-egy konkrét gyártási tételét érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el.

A Nébih 2026. október 15-i tájékoztatása szerint a Magyarvíz Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kezdeményezte a termékvisszahívást. A gyártó és a bejelentő egyaránt a Magyarvíz Kft.

A visszahívás az alábbi termékeket érinti:

Primavera szén-dioxiddal dúsított, csekély ásványianyag-tartalmú természetes ásványvíz

Kiszerelés: 500 milliliter

Tételszám: 3244261121C

Minőségmegőrzési idő: 2027. december 1.

Primavera szénsavmentes, csekély ásványianyag-tartalmú természetes ásványvíz

Kiszerelés: 500 milliliter

Tételszám: 3245261428C

Minőségmegőrzési idő: 2028. március 2.

A hatóság hangsúlyozza, hogy a termékvisszahívás kizárólag a fenti azonosító adatokkal megegyező termékekre vonatkozik. Ezért vásárlás után érdemes ellenőrizni a palackon feltüntetett tételszámot és minőségmegőrzési időt.

Mit tegyenek a vásárlók?

A Nébih arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a felsorolt adatokkal megegyező ásványvíz van náluk, azt ne fogyasszák el. A visszahívás nem jelenti azt, hogy minden Primavera termék érintett lenne: kizárólag a megjelölt gyártási tételekről van szó.

A mikrobiológiai nem megfelelőség azt jelzi, hogy a termék mikrobiológiai szempontból nem felel meg az előírásoknak. A közlemény nem részletezi, pontosan milyen mikroorganizmust mutattak ki, ezért az esetleges egészségügyi kockázat mértékéről a közzétett információk alapján nem lehet további következtetést levonni.

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