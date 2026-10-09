Te is vettél ilyen hajszárítót az Aldiban? Vidd vissza, technikai probléma miatt visszahívta a diszkontlánc - blokk nélkül is visszaadják a pénzed

Áramütés és tűzveszély miatt hív vissza egy hajszárítót az Aldi. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja, hogy a vásárlók a terméket ne használják tovább és vigyék vissza a legközelebbi üzletbe.

Újabb termék-visszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítók egyes tételeit, mert a készülékek hálózati kábele megsérülhet, ami áramütés vagy tűz kialakulásának veszélyével járhat.

A visszahívás a következő termékre vonatkozik:

Termék márkája és neve: Ambiano hajszárító

Cikkszám: 647388, 849855

Vonalkód: 4061462598500, 4061462598517, 4061462598876

Gyártó: ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH

Visszahívás oka: A hálózati kábel sérülése esetén áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye áll fenn.

A hatóság azt javasolja, hogy a terméket a vásárlók ne használják tovább és vigyék vissza a legközelebbi Aldi-üzletbe, ahol a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik.