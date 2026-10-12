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Father and son play with cars. Spending time with children. The concept of a happy childhood. School bus and forklift. Close up. Focus on the toy car.
Vásárlás

Te is vásároltál ilyen gyerekjátékot a Temun? Most közölte a Fogyasztóvédelem, maradandó sérülést okozhat, nehogy odaadd a gyereknek!

Pénzcentrum
2026. október 12. 12:28

Súlyos és maradandó látáskárosodás veszélye miatt azonnal visszahívott egy Temun árusított, elemes játékmunkagépet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A kék LED-fénnyel villogó műanyag játékmarkoló használata maradandó retinasérülést okozhat a gyermekeknek, ha közvetlenül a fénybe néznek.

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A hatóság az Európai Unió piacfelügyeleti riasztási rendszere, a Safety Gate jelzése alapján rendelte el az intézkedést. A laboratóriumi mérések kimutatták, hogy a játék aljába épített kék LED-fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen túllépi a biztonságos egészségügyi határértékeket, így a villogó kék fény közvetlen bámulása súlyos károkat tehet a gyermekek szemében.

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A visszahívás a kizárólag a Temu online piacterén értékesített, "random engineeri" márkájú, 20250702-es gyártási számú műanyag játékmarkolóra vonatkozik.

Az NKFH nyomatékosan kéri a szülőket, hogy amennyiben korábban vásároltak ebből a termékből, azt azonnal vegyék el a gyermekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és semmiképp ne használják tovább. A vételár visszatérítésének részleteiről a Temu közvetlenül értesíti az érintett vásárlókat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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