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Te is vásároltál ilyen gyerekjátékot a Temun? Most közölte a Fogyasztóvédelem, maradandó sérülést okozhat, nehogy odaadd a gyereknek!
Súlyos és maradandó látáskárosodás veszélye miatt azonnal visszahívott egy Temun árusított, elemes játékmunkagépet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A kék LED-fénnyel villogó műanyag játékmarkoló használata maradandó retinasérülést okozhat a gyermekeknek, ha közvetlenül a fénybe néznek.
A hatóság az Európai Unió piacfelügyeleti riasztási rendszere, a Safety Gate jelzése alapján rendelte el az intézkedést. A laboratóriumi mérések kimutatták, hogy a játék aljába épített kék LED-fényforrás sugárzása és intenzitása jelentősen túllépi a biztonságos egészségügyi határértékeket, így a villogó kék fény közvetlen bámulása súlyos károkat tehet a gyermekek szemében.
A visszahívás a kizárólag a Temu online piacterén értékesített, "random engineeri" márkájú, 20250702-es gyártási számú műanyag játékmarkolóra vonatkozik.
Az NKFH nyomatékosan kéri a szülőket, hogy amennyiben korábban vásároltak ebből a termékből, azt azonnal vegyék el a gyermekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és semmiképp ne használják tovább. A vételár visszatérítésének részleteiről a Temu közvetlenül értesíti az érintett vásárlókat.
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