Korai stádiumú csomót fedeztek fel XIV. Leó tüdejében, a pápát a következő napokban meg fogják operálni - jelentette be maga az egyházfő vasárnap.
Megjött az égi áldás: brutál mennyiségű eső zúdlt ezekre a vidékekre
A Balatonnál több helyen is mintegy 43 milliméter, míg Budapesten 29 milliméter eső esett az elmúlt 24 órában - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.
A bejegyzésben közzétett, az elmúlt 24 óra csapadékösszegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A Lenti-Balaton-Budapest vonalon jellemzően 30 milliméter feletti csapadékmennyiséget regisztráltak. Országosan a legtöbb eső - 43 milliméter - Balatonkenesén volt, emellett ebben a térségben Keszthely Tanyakereszt mérőállomásnál 42,6 millimétert, Letenyén és a Pátkai víztározónál egyaránt 39,5-39,5 millimétert, Balatonedericsen 37,3 millimétert, Siófokon 36,5 millimétert, Agárdon 35,6 millimétert, Balatonakaliban pedig 35,5 millimétert mértek.
A Mecsek környezetében is 30 milliméter feletti esőt regisztráltak - Sellyén 38 millimétert, Pogány repülőtéren 36,9 millimétert -, ez a jelentősebb csapadéksáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 milliméter körüli csapadékösszeget eredményezve.
A harmadik jelentősebb csapadéksáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 milliméter körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában. A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak ki: Sopron környezetében csak 0,1 milliméter eső hullott.
A HungaroMet Zrt. vasárnap korábban a honlapján más adattal közölt térképet mutatott be - amelyen Budapestre mintegy 53 millimétert csapadékadat szerepelt - ám ezt később korrigálták a helyes adatokkal. Facebook-oldalukon egy, a korábbi, hibás térképet bemutató kommentre válaszolva azt írták: honlapjukon a térképek automatikusan állnak elő, így adatellenőrzésig hibák előfordulhatnak.
A Pénzcentrum 2026. október 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Október 12-étől vehetik át az ingyenes, éves közösségi közlekedési bérletre jogosító utalványokat a 14 év feletti, Terézvárosban élő diákok.
A következő 24 órában egy mediterrán ciklon és egy északnyugati hidegfront együttes hatására az ország döntő részén kiadós esőzés várható.
Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Preszpa-tó térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára.
Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és estére már országszerte esőre kell számítani.
A Pénzcentrum 2026. október 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nemrég a halászlé fővárosában néztük meg közelebbről, mit jelent a vidéki turizmus egy konkrét város életében.
250 milliárdos vasúti üzlet körvonalazódik Magyarországon: közel 200 új kocsi készülhet, de van egy bökkenő
Közel 200 darab új generációs InterCity-kocsi gyártására kötött keretszerződést egy cseh vasúti lízingcég a Magyar Vagon Vasúti Kft.-vel.
A Pénzcentrum 2026. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ne tévesszen meg senkit a mai napsütés: alaposan megváltozik az időjárás a hétvégére, erre jobb felkészülni
A mögöttünk hagyott hidegfrontot követően szárazabb légtömegek érik el a térséget, aminek köszönhetően a nap folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet.
Rossz hír az Adriára készülő magyaroknak: váratlan akadályba ütközött a horvát autópályák nagy újítása
Újabb akadályba ütközött a horvát autópályák útdíjszedésének digitalizációja.
A Pénzcentrum 2026. október 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Friss adatok szerint eyértelműen megtorpant a budapesti Airbnb-piac korábbi szárnyalása.
Halaszthatatlan karbantartási munkálatok miatt teljesen lezárják a Déli pályaudvart ezen a hétvégén.
Barcelona, Madrid, London, Koppenhága, Berlin – csak néhány város azok közül, ahonnan ezen a hétvégén Budapest felé veszik az irányt.
Nem vicc, ingyen repülőjegyeket osztogat a Turkish Airlines: így lehet igényelni a rendkívüli kedvezményt
Néhány ezer RevPontból is lehet repülőjegyet szerezni a Turkish Airlines mostani akciójában.
Az első szezonális előrejelzések alapján a 2026–2027-es tél Európa-szerte az átlagosnál enyhébbnek ígérkezik,
A Pénzcentrum 2026. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!