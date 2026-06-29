2026. június 29. hétfő Péter, Pál
41 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc kiskocsmái: semmi nem állítja már meg a hullámot
HelloVidék

Sorra zárnak be a magyarok kedvenc kiskocsmái: semmi nem állítja már meg a hullámot

HelloVidék
2026. június 29. 13:45

Egyre kevesebb a falusi kocsma Magyarországon, és a folyamat Zala vármegyét sem kerüli el. Kustánszegen, Csonkahegyháton és Becsvölgyén járt a Deutsche Welle Magyar riportja, amely azt mutatja be, hogyan változik meg egy falu élete, amikor bezár az utolsó találkozóhely.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nemcsak a vendéglátásról szól a történet: a falusi kocsmák eltűnésével sok helyen az utolsó olyan közösségi tér is megszűnik, ahol a helyiek nap mint nap találkozhattak. Országszerte egyre több kisvendéglő húzza le a rolót, és a folyamat Zala megyében is jól látható. A Deutsche Welle Magyar riportja három zalai településen – Kustánszegen, Csonkahegyháton és Becsvölgyén – járt utána annak, mi vezetett oda, hogy ma már alig maradt működő falusi kocsma. A helyiek szerint több tényező egyszerre alakította át a vidéki életet: a koronavírus-járvány, az elvándorlás, a lakosság elöregedése, az internet és a közösségi média térnyerése, valamint a dohányboltok megjelenése is hozzájárult ahhoz, hogy egyre nehezebb fenntartani ezeket a vendéglátóhelyeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A számok is jól mutatják a változást. Míg öt évvel ezelőtt még közel 14 ezer kocsma működött Magyarországon, mára számuk 10 ezer alá csökkent. Az elmúlt években több mint háromezer vendéglátóhely zárt be, ami különösen a kisebb településeket érinti érzékenyen.

A riportban megszólalók szerint a falusi kocsma sok helyen jóval több volt egyszerű italmérésnél. Itt beszélték meg a helyi ügyeket, itt találkoztak munka után a szomszédok, és sok esetben ez volt az egyetlen rendszeresen nyitva tartó közösségi tér.

Bár az elmúlt időszakban kormányzati támogatási programok is indultak a falusi kocsmák megsegítésére, a riport szerint a bezárások mögött jóval mélyebb társadalmi és demográfiai folyamatok állnak. A szakértőként megszólaló Kocsmaturista szerint azoknak a helyeknek lehet nagyobb esélyük a fennmaradásra, amelyek ismét valódi közösségi térként működnek, és nem kizárólag italmérésként tekintenek magukra.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A zalai példák jól mutatják, hogy amikor egy kis faluban bezár az utolsó kocsma, nem csupán egy vállalkozás szűnik meg. Sokszor az a hely is eltűnik, ahol a helyiek összefutottak, beszélgettek, és ahol a közösségi élet még természetes része volt a mindennapoknak.
Címlapkép: Getty Images
#videó #vendéglátás #falu #demográfia #elvándorlás #bezárás #közösség #elöregedés #hellovidék #zala #zala megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:04
13:58
13:45
13:28
Pénzcentrum
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
2
3 hete
Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
3
3 hete
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balatonnál: éleződik a vita a 99 lakásos projekt körül
4
2 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
5
2 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 13:03
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 11:44
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 12 körzetben
Agrárszektor  |  2026. június 29. 13:32
Több mint egy jelölés: mit jelent az ökológiai gazdálkodás a gyakorlatban?