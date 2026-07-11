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Potatoes from local farm, Hornafjordur fjord Eastern Iceland
Vásárlás

Drasztikusan drágul a magyar konyha fő alapanyaga: a szakértő elárulta, mi áll a háttérben

RTL
2026. július 11. 16:58

13 százalékkal drágult az újburgonya egy év alatt, miközben az élelmiszerek átlagosan olcsóbbak lettek Magyarországon. Az RTL Híradó beszámolója szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján júniusban kilogrammonként átlagosan 633 forintba került a korai burgonya, amelyet a múlt hónapban kezdtek árusítani.

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A termelők szerint azonban a magasabb ár sem ellensúlyozza a megnövekedett költségeket. Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke elmondta, hogy jelentősen emelkedtek a bérek és az energiaköltségek, ráadásul a vetőburgonyát még tavaly, a forint gyengébb árfolyama mellett szerezték be külföldről.

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A helyzetet tovább súlyosbította az aszály és a szélsőséges időjárás. A szakemberek szerint a talajból közel egy évnyi csapadék hiányzik, ezért Magyarországon ma már gyakorlatilag csak öntözéssel lehet gazdaságosan burgonyát termeszteni.

A termőterület is folyamatosan zsugorodik: jelenleg alig több mint ötezer hektáron termesztenek burgonyát az országban, míg tíz évvel ezelőtt ennek közel a dupláján folyt a termesztés. A gazdák ezért arra kérik a vásárlókat, hogy lehetőség szerint magyar burgonyát válasszanak.

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Címlapkép: Getty Images
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