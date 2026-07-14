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Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
Egyre több magyar vendéglátóhelyen találkoznak a vásárlók azzal, hogy fizetéskor a bankkártyás terminál vagy tablet automatikusan felajánlja az 5, 10 vagy akár 15 százalékos borravalót. Erről osztotta meg a véleményét TikTok-oldalán Erdélyi Mónika, aki szerint a jelenség kezd túlzásba fordulni.
A műsorvezető azt mondta, az utóbbi időben több helyen is szembesült ezzel, még olyan önkiszolgáló helyeken is, ahol a vendég maga áll sorba és veszi át az ételt.
„Én magam állok sorba és szolgálom ki magamat. Ezért miért adjak borravalót?” tette fel a kérdést.
Szerinte ezek a rendszerek kellemetlen helyzetbe hozzák a vendégeket, mert amikor a fizetésnél megjelennek az előre beállított százalékos lehetőségek, sokan csak zavarukban választanak valamelyik opciót. Úgy véli, a borravaló eredetileg annak szólt, hogy a vendég külön elismerje a kiemelkedő kiszolgálást, nem pedig automatikus elvárásként működjön.
Erdélyi Mónika egy saját élményét is megosztotta. Elmondása szerint nemrég egy négycsillagos szálloda éttermében vacsoráztak, ahol a számlán már szerepelt a 15 százalékos szervízdíj. A felszolgáló ennek ellenére arra kérte őket, hogy lehetőség szerint még külön borravalót is adjanak, mert állítása szerint a szervízdíjból a személyzet nem részesül.
A műsorvezető szerint ez meglepő volt számára, mert eddig azt gondolta, hogy a szervízdíj éppen ezt a célt szolgálja. Felvetette azt is, hogy ha egy vendég a 12-15 százalékos szervízdíj mellé még újabb 10-15 százalék borravalót ad, akkor akár a számla végösszegének közel harmadával is többet fizethet.
Videójában az amerikai borravalózási szokásokról is beszélt. Felidézte, hogy New Yorkban egy Olive Garden étteremben a pincér szerinte egyértelmű nyomást gyakorolt rájuk, amikor a fizetésnél a tabletet eléjük tette, és a kívánt borravaló mértékére mutatott.
@monikaerdelyi1
Ti mit gondoltok?♬ eredeti hang - Erdélyi Mónika
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Egy ismerőse történetét is megosztotta. Eszerint egy amerikai étteremben 10 százalék borravalót hagytak, amit a pincér nem fogadott el, és a pénzt az asztalon hagyta. Erdélyi Mónika azt mondta, ilyen helyzetben ő egyszerűen visszavette volna az összeget.
A műsorvezető pozitív példát is említett. Egy budapesti, Városligetben található étteremben ugyan szerepelt a számlán a 15 százalékos szervízdíj, de senki sem próbálta rávenni őket arra, hogy ezen felül is adjanak borravalót. Szerinte ez a megfelelő hozzáállás, mert a vendég maga döntheti el, szeretné-e külön jutalmazni a kiszolgálást.
Erdélyi Mónika úgy látja, ha a vendégek természetesnek veszik, hogy már egy fagylalt vagy egy lángos megvásárlásakor is automatikusan borravalót adnak, azzal egy olyan rendszert támogatnak, amelyben a munkáltatók a vendégektől várják a dolgozók jövedelmének kiegészítését, ahelyett hogy megfelelő bért fizetnének alkalmazottaiknak.
Korábban foglalkoztunk ezzel a témával a Pénzcentrum videoblogjában, a CashTag című adásban is. A riportban vendéglátóipari szakemberek hívták fel a figyelmet arra, hogy a szervízdíj és a borravaló nem ugyanaz. Míg a szervízdíj a számlában szereplő, jogszabály által szabályozott tétel, amelyet a munkáltató oszt szét a dolgozók között, addig a borravaló továbbra is önkéntes juttatás, amelyet a vendég a kiszolgálás minősége alapján adhat. A szakértők azt is kiemelték, hogy ha egy étterem már szervízdíjat számol fel, a vendégnek nem kötelessége ezen felül is borravalót adnia, annak megítélése minden esetben a fogyasztó döntése.
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