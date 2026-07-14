Kész, vége! Újabb legendás bolt húzza le a rolót Pesten: 54 évet élt, ezért búcsúznak most

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Július végén, ötvennégy év után végleg bezárja kapuit Budapest egyik legikonikusabb fotós szaküzlete, a Wesselényi utcai Soós Fotó. A hetvenhat éves alapító-tulajdonos, Soós András, aki a digitális forradalom ellenére is mindvégig kitartott az analóg fotózás mellett, a kimerültség miatt döntött a visszavonulás mellett. Az évtizedek alatt kultikussá vált használtcikk-kereskedés és fotólabor nemcsak a fotósok fontos közösségi tere volt, hanem kulcsszerepet játszott a filmes fényképezés hazai túlélésében is.
Soós András optikus és fotós gyökerei egészen a nagypapa mohácsi drogériájáig nyúlnak vissza, amelyet később államosítottak. Édesapja már az Ofotértnél dolgozott, testvére, eM. Soós György pedig elismert fotóművész lett - mondta a We Love Budapestnek adott hosszú interjújában az ikonikus bolt tulajdonosa. Soós András fiatalon belátta, hogy a fényképezéshez kevesebb tehetsége van, mint az öccsének, így inkább a kereskedői pályát választotta. A családi hagyomány azonban folytatódik: fia, István a közeli Soós Optikában viszi tovább a szakmát.
Soós András a használt fényképezőgépekkel 1983-ban kezdett el foglalkozni. Első üzletét a mai Oktogonon nyitotta meg, a szakma alapjait pedig Kun Miklóstól sajátította el. Később a Bazilika közelébe, a József Attila utcába költözött, ahol már komoly konkurenciát jelentett a Bizományi Áruház Vállalatnak. Bár az ingatlant meg is vásárolta, az önkormányzat végül váratlanul felmondta a bérleti szerződését. A jelenlegi, zsinagóga melletti üzlethelyiségbe tizennyolc éve költözött be, itt előbb a külföldieket sikerült megfognia. Érdekesség, hogy bár több mint fél évszázadot töltött a szakmában, elmondása szerint soha nem tette be a lábát másik hazai fotóüzletbe, nehogy akaratlanul is másokhoz mérje magát.
A digitális technológia térhódítása idején is rendületlenül hitt az analóg fotózásban. Úgy vélte, hogy a filmes gépek figyelemre és tudatosságra nevelnek, hiszen minden egyes expozíció egy megfontolt döntés eredménye, szemben a telefonos kattintgatással. Ráérzett arra is, hogy a régi technikának komoly vonzereje van a fiatalok körében, akiket motivál a várakozás izgalma, amíg a képek elkészülnek.
Korábban mi is írtunk arról, hogy újra erősödik az érdeklődés a régi típusú fényképezőgépek iránt. Az instant kamerák, az analóg filmes gépek és még az egyszer használatos modellek is egyre népszerűbbek, részben a nosztalgia, részben az élményalapú fotózás iránti igény miatt:
Hagyománytisztelete ellenére kereskedőként kifejezetten innovatívnak bizonyult, hiszen az elsők között indított árveréseket, korán megjelent az online térben, együttműködött az induló Vaterával, és a használt fotócikkek mellett egy nagynéni javaslatára más műszaki érdekességeket is sikeresen árusított a fényképezőgépek mellett. Polcain az évtizedek során olyan történelmi ritkaságok is megfordultak, mint a magyar Duflex, a Leica mintájára készült szovjet FED gépek vagy a háború előtti bakelit kamerák.
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A Soós Fotó az évek alatt igazi közösségi térré vált, ahova a vásárlók nemcsak a gépek, hanem a hozzájuk kapcsolódó történetek miatt is szívesen betértek. A tulajdonos azonban úgy érzi, eljött a pihenés ideje. Bár fizikailag nagyon aktív, amit a közelmúltbeli sikeres Balaton-átevezése is bizonyít, az utóbbi időben már teherré vált számára a mindennapi munka és az eladókkal való folyamatos alkudozás, emellett időnként a memóriája is kihagyott már munka közben. Döntését nem dramatizálja túl, elégedetten tekint vissza a mögötte álló évtizedekre és az átadott tudásra. Arra a kérdésre pedig, hogy mi lesz a megmaradt árukészlettel a július végi kulcsátadás után, a tőle megszokott kereskedői magabiztossággal csak annyit válaszolt, hogy semmi sem fog megmaradni, mert mindent elad.
Korábban többször beszámoltunk már arról, hogy sorra zárnak be a kisebb boltok. A drámai bezáráshullámot a KSH adatai is jól mutatják: 2024 végére több mint 5200 darabbal csökkent a hazai kiskereskedelmi üzletek száma az egy évvel korábbihoz képest. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a boltbezárások mögött egyre világosabban kirajzolódó gazdasági és strukturális folyamatok húzódnak meg. A kiskereskedelmi szektor jövőképe egyértelmű: az üzletek száma csökken, de az egy boltra jutó alapterület növekszik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kisebb üzletek kiszorulnak a piacról, míg a nagyobb, hatékonyabban működő boltok megmaradnak és bővülnek.
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