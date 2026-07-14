Súlyos kibertámadás érte a Lidl-t: rengeteg vásárló adatait lopták el, érik a botrány

Kiberbűnözők szerezték meg a Lidl németországi, belgiumi és hollandiai webáruház-vásárlóinak bizonyos személyes adatait, miután kibertámadás érte az áruházlánc egyik IT-szolgáltatóját. A jelszavak és a fizetési adatok nem kerültek veszélybe - jelentette a HVG.

Az áruházlánc e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket a múlt héten észlelt incidensről. Mivel a behatolók kizárólag a Lidl online áruházának vásárlóitól tulajdonítottak el adatokat, a magyarországi fogyasztókat az eset nem érinti, nálunk ugyanis jelenleg nem üzemel ez a szolgáltatás.

A kiszivárgott adatok között nevek, telefonszámok, e-mail-címek és születési dátumok szerepelnek. A vállalat közlése szerint a legérzékenyebb adatok biztonságban maradtak, így a felhasználók jelszavaihoz, lakcíméhez és fizetési adataihoz nem fértek hozzá a támadók.

A Lidl értesítette a holland adatvédelmi hatóságot a történtekről, egyúttal arra figyelmeztette a vásárlókat, hogy a megszerzett információkat a csalók adathalász támadásokhoz használhatják fel, ezért fokozott óvatosságra intik az érintetteket. A hackertámadás áldozatává vált IT-cég feljelentést tett a rendőrségen, a rendszerüket ért behatolás kivizsgálásába pedig külső szakértőket is bevontak.