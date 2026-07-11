A talajból közel egy évnyi csapadék hiányzik, ezért Magyarországon ma már gyakorlatilag csak öntözéssel lehet gazdaságosan burgonyát termeszteni.
Magyarországon is kapható, gyanús játékot vizsgálnak a hatóságok: vigyázat, akár rákkeltő is lehet!
Rákkeltő anyagokat tartalmazhat az elmúlt hónapokban Magyarországon is népszerűvé vált squishy játék több változata - derül ki az RTL riportjából. A stresszlabdához hasonló, nyomkodható figuráknak számos hamisítványa terjed.
Több vásárló benzinszagra panaszkodott. Az RTL Híradó által megkérdezett szakértő szerint, ha ezt tapasztaljuk, semmiképpen se tartsuk meg a játékokat.
A termékeket már a Fogyasztóvédelmi Hatóság is vizsgálja:
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Egy friss felmérés megmutatja, mely országokban alapfelszerelés a klíma, és hol számít még mindig ritkaságnak.
Meglepő dologra derült fény a legolcsóbb webshopokról: rengeteg magyar dőlt be az áraknak, aztán jött a hidegzuhany
A Temu népszerűsége töretlen, de sokan panaszkodnak a minőségre, az új vámok pedig változást hozhatnak.
Friss arculatot kap az Alesto, a Lidl magvakból és aszalt gyümölcsökből álló márkája.
Valóságos méregbomba lapul rengeteg Temu, Shein, AliExpress küldeményben: igen súlyosan megbetegítheti magát, aki innen rendel
Az Európai Unióba naponta több mint 5,8 millió alacsony értékű csomag érkezik, az európaiak pedig évente mintegy 4,5 millió tonna "ultra fast fashion" ruhát vásárolnak.
A budapesti agglomeráció és kiemelten a főváros kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalat fejlesztési terveiben.
Tényleg a kivonuláson gondolkodik a Tesco? Átvilágítják a magyar üzletágat: minden egy irányba mutat
A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet a három érintett országban.
Te is vásároltál ilyen instant ételt a napokban? Meg ne edd, most közölték róla, komoly gond van vele!
A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek haladéktalanul intézkedtek a termékek visszahívásáról.
A Kifli.hu rekordévet zárt: nőtt a rendelésszám, bővült a kiszállítás, új logisztikai központ is megnyílt.
Bejelentette Magyar Péter, jön a találkozó Zelenszkij ukrán elnökkel: erről fognak tárgyalni a közeljövőben
Magyar Péter egyértelművé tette a kabinet álláspontját, amely szerint a háborúban Oroszország a támadó fél, Ukrajna pedig az áldozat.
Most közölték: egy teljes napig elérhetetlenné válik a népszerű online piactér, a weboldal is elköltözik - mutatjuk a részleteket!
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A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint továbbra is kedvező inflációs folyamatok figyelhetők meg az élelmiszerpiacon.
A júniusi adat alacsonyabb a májusi 1,8 százalékos inflációnál, vagyis tovább mérséklődött az éves pénzromlási ütem
Durva, ami történik a magyar benzinkutakon: négyéves mélypontra zuhant a forgalom, de máshol dől a pénz
Májusban havi és éves összevetésben is bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom, amit elsősorban a ruházati cikkek és az online vásárlások megugrása ösztönzött.
Nagyon vigyázz, milyen megfázás elleni forró italt veszel Magyarországon: durva dolgokra derült fény
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Simply You Hungary Kft. ellen.
A KSH jelentése alapján a bővülés minden főbb szektort érintett, hiszen növekedett az élelmiszerek, a nem élelmiszer jellegű áruk és az üzemanyagok értékesítése is.
Itt az igazság: valójában a magyar lakosság fizeti a multikra kivetett különadókat, valamit lépni kellene
A 2010 óta bevezetett, a politikai kommunikációban gyakran multiadóként vagy extraprofitadóként emlegetett különadók valójában nagyrészt a lakosság által megfizetett fogyasztási adóknak tekinthetők.
Házi „bake rolls” fillérekből: így készül, egyszerűbb és ár-érték bajnok - bake rolls házilag recept
Az eredmény nemcsak ízletes, hanem jóval kedvezőbb árú is, mint a bolti változat.
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Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.