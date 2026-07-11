Magyarországon is kapható, gyanús játékot vizsgálnak a hatóságok: vigyázat, akár rákkeltő is lehet!

Rákkeltő anyagokat tartalmazhat az elmúlt hónapokban Magyarországon is népszerűvé vált squishy játék több változata - derül ki az RTL riportjából. A stresszlabdához hasonló, nyomkodható figuráknak számos hamisítványa terjed.

Több vásárló benzinszagra panaszkodott. Az RTL Híradó által megkérdezett szakértő szerint, ha ezt tapasztaljuk, semmiképpen se tartsuk meg a játékokat.

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