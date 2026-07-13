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Te is ittál belőle? Súlyos egészségügyi kockázat miatt hívják vissza ezt a teát Magyarországon, azonnal vidd vissza!

Pénzcentrum
2026. július 13. 15:18

Visszahívják a forgalomból egy Kínából származó matcha teát, miután az Európai Unió élelmiszer-biztonsági riasztási rendszerében egészségre veszélyes, magas alumíniumtartalmat mutattak ki a termékben. A kifogásolt teából egy holland importőr közvetítésével Magyarországra is érkezett szállítmány - közölte a Fogyasztóvédelem.

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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) már felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel, amelyek a vásárlók védelme érdekében meg is kezdték a termékek visszagyűjtését. A hatóság folyamatosan nyomon követi az intézkedéseket, valamint a visszahívott teák további sorsát, így azok megsemmisítését vagy elszállítását.

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A szigorú lépésre azért volt szükség, mert a teában mért kiemelkedően magas alumíniumkoncentráció rendszeres fogyasztás mellett meghaladhatja a biztonságos szervezetbe viteli határértéket. Ez komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékenyebb fogyasztók számára.

A visszahívás a 80 grammos kiszerelésű matcha teát érinti, amelynek tételszáma NL-02-250312, minőségmegőrzési ideje pedig 2028. március 12. A terméket a kínai Fucsien Blue Lake Foods Co. exportálta, a hazánkba történő behozatalért pedig a holland Asia Express Food B.V. importőr felelt.
Címlapkép: Getty Images
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